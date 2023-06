Nordnet messagerie : comment se connecter à Nordnet ?

Nordnet compte parmi les fournisseurs d’accès à Internet les plus populaires en France. Les différentes offres de cette société de télécommunication en matière de téléphonie mobile et d’Internet répondent aux besoins de milliers de particuliers et d’entreprises. Internet satellite, Internet radio, ou encore l’ADSL sont certaines des offres de cette filiale d’Orange, qui propose également des solutions comme des antivirus ou des offres d’hébergement. Faisons le tour des services, des points distinctifs et des paramètres à connaître sur le fonctionnement de Nordnet, en mettant l’accent sur son service de messagerie.

Qu’est-ce que la messagerie NORDNET ?

La messagerie Nordnet compte parmi les différents services proposés par ce fournisseur d’accès Internet à ses clients.

Pour les utilisateurs, ce service donne la possibilité de disposer d’une adresse e-mail et de profiter de l’essentiel des fonctionnalités liées. On distingue la réception et l’envoi de mails, l’enregistrement de contacts, etc.

Les utilisateurs peuvent accéder à leur messagerie et consulter leur boîte où qu’ils se trouvent, à la seule condition de détenir un abonnement chez le fournisseur.

Création de votre compte Nordnet

Avant de profiter des différents services du fournisseur Nordnet, il est nécessaire de procéder à la création d’un compte. Cela se fait en ligne, sur le portail de l’opérateur. Pour commencer la création d’un compte, il est indispensable de vérifier son éligibilité (grâce à l’adresse et au numéro de téléphone). Après le choix de la formule voulue par le futur abonné, il lui sera demandé de créer un compte. Pour cela, il suffira de renseigner le formulaire d’adhésion prévu, puis d’indiquer une adresse mail et un mot de passe. Une fois la validation effectuée, l’abonné devra enfin ajouter des informations complémentaires comme sa boîte postale et ses détails de paiement.

Il suffit de suivre quelques étapes simples pour se rendre dans la messagerie Nordnet. L’abonné doit pour cela accéder à son navigateur web et renseigner l’adresse nordnet.com/messagerie. Ensuite, il faut :

Inscrire l’intitulé (ou l’identifiant) de l’adresse mail. Cela correspond à toute l’adresse mail sans la partie « @nordnet.fr ».

Renseigner le mot de passe choisi au moment de la connexion, puis valider.

Avantages messagerie NORDNET

La messagerie Nordnet permet aux abonnés concernés d’expédier et de recevoir des mails de partout, et à partir de tous les supports connectés.

C’est l’un des principaux points forts de cette messagerie, en plus de sa fiabilité. Par ailleurs, les abonnés utilisant ce service de messagerie peuvent compter sur une sécurité maximale contre toutes les menaces (à l’instar des accès non autorisés ou encore des logiciels pirates).

Enfin, il est important de noter que l’interface conviviale qui est proposée par ce fournisseur d’accès internet garantit une navigation facile : il n’est pas nécessaire d’être particulièrement doué en informatique pour utiliser ce service de messagerie efficacement. D’un autre côté, plusieurs fonctionnalités avancées inclues peuvent satisfaire les clients souhaitant avoir une organisation précise de leurs mails, ou encore une synchronisation sur tous leurs appareils par exemple.

Inconvénients messagerie NORDNET

Certains utilisateurs déplorent les limitations de stockage imposées par le fournisseur d’accès internet pour son service de messagerie. Il faut en revanche noter que la possibilité de créer plusieurs adresses peut compenser ce fait. Certains clients se plaignent aussi des prix et des problèmes techniques qui peuvent survenir, même si ces points restent à mettre en perspective avec d’autres fournisseurs.

Où trouver mes identifiants de connexion Nordnet ?

Les identifiants Nordnet pour votre messagerie sont expédiés au moment de votre abonnement sur votre boîte mail. En cas de perte, il suffira de renseigner votre nom d’utilisateur, et de cliquer sur « mot de passe oublié ». Cela vous permettra de réinitialiser vos accès par une procédure très simple.

Comment créer une adresse mail Nordnet ?

Une fois le compte créé, le client bénéficie d’une ouverture gratuite de sa boîte mail.

Pour cela, il faut d’abord se connecter à l’espace client, et s’identifier dans la rubrique « Mon Compte ».

Après saisie du mail et de l’identifiant liés au compte, une confirmation mènera le client vers son compte personnel où se trouvent toutes les informations pertinentes et personnelles du contrat.

Le compte chez Nordnet donne la possibilité de créer un maximum de 5 adresses e-mail. Dans l’onglet « Mes contrats et services », il suffit de cliquer sur « Adresses de messagerie », afin de créer facilement une adresse e-mail en choisissant les identifiants nécessaires, puis en cliquant enfin sur « Enregistrer ».

L’assistance client est disponible les jours ouvrables et le samedi. Il suffit de composer le 3420 pour entrer en communication avec un conseiller en mesure de répondre à vos questions.

Pourquoi Nordnet ne fonctionne pas ?

Les problèmes de connexion avec Nordnet peuvent être le fait d’incidents techniques temporaires, de pannes ou de simples bugs au niveau de vos installations.

Lorsqu’il est possible d’accéder à d’autres sites, mais pas à Nordnet, vous devez joindre le service client.

En cas de maintenance du site, les clients sont en général avertis par des notifications.

Pour les problèmes spécifiques au serveur Nordnet, l’équipe technique du fournisseur est la seule à pouvoir résoudre la question.

Si votre page ne s’affiche pas en raison d’une incompatibilité avec le navigateur, la solution sera de le changer ou de le mettre à jour.

Éteindre et rebrancher ses appareils peut parfois suffire à relancer le système.

Pourquoi utiliser la messagerie Nordnet et pas Orange ?

Nordnet est une filiale d’Orange qui propose des solutions de choix avec l’ADSL, la fibre et le satellite. Le fournisseur constitue en fait une alternative à Orange notamment avec des offres par satellite, pour des régions ou Orange n’est pas présent. Le fournisseur se distingue notamment par son service appréciable et par les possibilités offertes aux consommateurs des « zones blanches » de se connecter grâce à la couverture par satellite.

Quel est le satellite de Nordnet ?

Nordet utilise principalement les équipements satellitaires d’Eutelsat et d’Astra pour offrir ses services à ses clients.

Nordnet offre à ses clients différents abonnements pour la fibre, la radio et le satellite. Les abonnements sont sans engagement et les prix incluent la location de la box. Il existe en l’occurrence 2 abonnements satellites et 12 différents forfaits pour l’ADSL

