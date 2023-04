La première version du logiciel Mozilla Thunderbird a été conçue en 2003 : il s’agit d’un lecteur multilingue de nouvelles. Avec l’avènement de Gmail, l’année suivante, l’association de ces deux services est devenue un indispensable.

Voici comment configurer Thunderbird avec Gmail !

Qu’est-ce que Thunderbird ?

Thunderbird est avant tout un projet indépendant, soutenu par la communauté. Il se veut un client de messagerie libre et gratuit.

Thunderbird s’occupe de la gestion des courriers électroniques, des groupes de discussion et de la messagerie instantanée. Il prend également en charge les flux de nouvelles comme Atom et RSS.

La dernière version de Thunderbird date du 11 avril 2023.

Avantages Thunderbird

Thunderbird propose de multiples fonctionnalités à ses utilisateurs. Sa gratuité et sa caractéristique open source sont ses principaux avantages. Cela inclut que tous ceux qui le désirent peuvent télécharger le logiciel, en inspecter le code et procéder à des modifications.

La prise en main de Thunderbird est également très facile. Pour cela, un assistant de création de comptes est mis à la disposition de l’utilisateur. De nombreuses fonctionnalités vous sont aussi proposées pour ajouter très rapidement vos contacts à son carnet d’adresses.

Quant à la messagerie du programme, elle est à onglets. Ce qui vous offre d’ouvrir vos messages dans différentes fenêtres. Vous pourrez ainsi passer d’une correspondance à une autre en un seul clic.

Mentionnons aussi la présence d’outils de recherche et celle de la barre d’outils de filtre rapide. Sans oublier la fonctionnalité « Archivage de messages » et « Rappel d’insertion de pièces jointes ».

Par ailleurs, Thunderbird est personnalisable à souhait. Il protège votre vie privée et vous offre une sécurité sans faille contre l’hameçonnage. Vous n’aurez pas non plus de peine à vous débarrasser des spams.

Inconvénients Thunderbird

La plupart des avis relevés sur Thunderbird font état de son utilisation un peu compliquée, certainement à cause des nombreux paramétrages proposés. Des utilisateurs mentionnent également le non-envoi des messages programmés, chaque fois que le logiciel n’est pas en marche.

D’autres se sont aussi plaints de l’absence d’une fonctionnalité de gestion de calendrier et de l’impossibilité de sauvegarder les fichiers une fois qu’on change de poste de travail.

Qui peut utiliser la messagerie Thunderbird ?

Tout le monde peut utiliser la messagerie Thunderbird. Aussi bien les particuliers que les entreprises et les organismes d’État peuvent en faire usage.

Thunderbird se laisse aussi utiliser par les informaticiens et les programmateurs. Dans le respect des termes de la licence de ce logiciel, ils peuvent apporter leur contribution pour une meilleure expérience utilisateur.

Création d’un compte Gmail

Pour profiter du matching entre Gmail et Thunderbird, vous devez créer un compte Gmail.

Pour cela, rendez-vous sur la page de connexion du service de messagerie de Google. Pour y accéder, saisissez le groupe de mots « créer compte Gmail » dans votre navigateur. Vous n’aurez qu’à suivre la procédure pour l’ouverture de votre compte.

Pour configurer Thunderbird avec la messagerie Gmail, activez l’accès IMAP relié à votre compte Gmail. Par la suite, au niveau de Thunderbird, sélectionnez « Fichier », « Nouveau », puis « Compte Courrier Existant ». Vous constaterez l’ouverture d’une boîte de dialogue pour la création d’un compte courrier.

Insérez-y les informations de votre compte Thunderbird. Cliquez maintenant sur « Terminé » : la configuration est automatique.

Les atouts de Thunderbird et Gmail Messagerie

Sans risque de se tromper, on peut affirmer que Gmail Messagerie et Thunderbird se complètent.

Par exemple, Gmail ne propose que 15 Go de stockage à ses utilisateurs pendant que Thunderbird offre un stockage illimité.

D’un autre côté, l’application mobile Thunderbird est disponible sur iOS et sur Android alors que l’application Gmail l’est aussi bien sur ces deux systèmes d’exploitation que sur Windows.

À propos des fonctionnalités de sécurité, Thunderbird propose le cryptage d’e-mails et le filtre antispam. De son côté, Gmail met à la disposition de ses utilisateurs, la détection d’activités suspectes et l’authentification à double facteur.

La liste est non exhaustive et illustre parfaitement l’intérêt qu’il y a à coupler ces deux services de messagerie.

Cliquez sur « Outils Édition » et ensuite sur « Paramètres des comptes ». L’onglet qui s’ouvrira vous permettra de changer la méthode d’authentification de votre serveur sortant SMTP et de celle du courrier entrant.

Dans le premier cas, rendez-vous au niveau du panneau de gauche et sélectionnez le nom du compte IMAP tout en recherchant ledit serveur. Cliquez sur « Modifier le serveur SMTP », paramétrez sur OAuth2 et faites OK.

Dans le second cas, vous n’aurez qu’à cliquer sur « Paramètres Serveur » pour votre compte Gmail et à paramétrer aussi sur OAuth2.

Fermez Thunderbird et patientez que le processus en arrière-plan prenne fin.

Quel est le serveur IMAP pour Gmail ?

Le serveur IMAP pour Gmail est le suivant : imap.gmail.com. Le nom d’utilisateur est votre adresse mail complète et vous devrez utiliser le même mot de passe que celui de votre compte.

Le port IMAP Gmail est le 993 et le SSL requis est « Oui ».

Pour être certain que la configuration de Thunderbird et celle de Gmail a fonctionné, ouvrez votre messagerie Thunderbird.

Vous constaterez que tous vos messages Gmail sont reversés dans la messagerie et portent un libellé spécial. Vous remarquerez le même mouvement au niveau de votre boîte électronique Gmail.

Quel est le serveur SMTP de Gmail ?

Pour retrouver le serveur SMTP de Gmail, il faut utiliser le nom de domaine complet qui est smtp.gmail.com. Les options de configuration proposées sont les ports 587, 25 ou 465. L’adresse utilisateur et le mot de passe sont les mêmes que ceux de votre compte Gmail.

Accédez à Gmail sur votre ordinateur et rendez-vous sur « Paramètres », puis sur « Afficher Paramètres ». Cliquez à présent sur « Transfert et POP/IMAP ». La section « Accès IMAP » vous proposera d’activer le protocole du même nom. Faites-le et enregistrez les modifications.

L’utilisation de Thunderbird avec Gmail repose sur l’utilisation des libellés. Configurez donc tous les dossiers Gmail que vous souhaitez voir apparaître dans Thunderbird. Pour ce faire, cliquez sur le nom du compte puis sélectionnez « S’abonner ».

Quant aux messages que vous ne souhaitez pas voir dans Thunderbird, vous n’aurez qu’à décocher les dossiers dans lesquels ils se trouvent. Ils sont toujours téléchargés, mais vous les retrouverez dans « Tous les messages ».

En haut du panneau des Paramètres des comptes, cochez la case « Conserver les messages ». Les messageries Thunderbird et Gmail seront automatiquement couplées.

Il est également possible de définir individuellement les différents dossiers à synchroniser.

La synchronisation des contacts avec Thunderbird passe par l’installation de l’extension gContactSync.

Lancez le logiciel Thunderbird et cliquez sur Menu puis sur « Modules complémentaires ». Saisissez le mot ‘’gContactSync’’ et appuyez sur Entrée. Dès que le même mot apparaît dans la liste déroulante qui s’affiche, cliquez sur « Installer » et redémarrez Thunderbird.

Lorsque la fenêtre de l’extension se rendra disponible, configurez-la avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Gmail. Par la suite, sélectionnez les contacts à synchroniser et à la fin, appuyez sur « Complete » et sur « Terminer ».