Mail iCloud 2023 : se connecter à sa boîte messagerie iCloud

Grâce à la technologie, les différents moyens de stockage ont connu une véritable évolution. Des supports physiques, le monde est aujourd’hui passé à un élément de stockage immatériel. Il s’agit de l’iCloud.

Toujours avec les mêmes fonctionnalités, il permet de stocker des données et de pouvoir s’en servir plus tard. Aujourd’hui, cette technologie est assez répandue et est même utilisée pour les mails. Abordons davantage le sujet dans le corps cet article.

Qu’est-ce que la messagerie Mail iCloud 2023 ?

La messagerie Mail iCloud est un service proposé par Apple à ses utilisateurs. Il permet d’envoyer, de recevoir et même de gérer les mails depuis n’importe quel appareil de la marque.

Avec la messagerie Mail iCloud, il est possible de trier les messages en fonction des libellés, ajouter des pièces jointes, faire des recherches avancées et bien d’autres. La synchronisation de ce service sur tous les autres appareils permet d’accéder aux différents messages en temps réel. Quel que soit le lieu, les mails deviennent facilement accessibles.

La création d’un compte iCloud est la condition sine qua non pour avoir un email sur ce service proposé par Apple. Pour y arriver, il est important de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application « Réglages » sur l’appareil Apple (iPhone, iPad, Mac) ;

Cliquez en haut de l’écran où se trouve votre nom pour accéder à votre compte Apple ;

Sélectionnez « iCloud » dans les paramètres ;

Activez la fonctionnalité « Mail »

Créez une nouvelle adresse e-mail en choisissant un nom d’utilisateur unique ainsi qu’un mot de passe.

Une fois que l’adresse email iCloud est créée, il est désormais possible d’envoyer et de recevoir des courriels très facilement.

Diverses possibilités existent pour accéder à une messagerie iCloud.

Tout d’abord, vous pouvez le faire à partir d’un navigateur web. Ouvrez ce dernier et allez à l’adresse iCloud.com. Une fois que c’est fait, vous devez entrer votre identifiant Apple et votre mot de passe. Cela vous permet d’accéder à votre compte iCloud. Pour accéder à votre messagerie, il vous suffit de cliquer sur l’icône « Mail ».

La seconde façon d’accéder à votre compte iCloud, c’est de le faire à partir d’un appareil Apple (iPhone, iPad, Mac). L’application « Mail » y est généralement préinstallée. Il vous suffit de l’ouvrir et vos données seront automatiquement synchronisées si vous êtes connecté avec votre compte iCloud.

Il est également possible d’accéder à votre messagerie iCloud en partant d’un client de messagerie tiers comme Mozilla Thunderbird ou Microsoft Outlook. Cela est notamment possible lorsque vous utilisez les paramètres de serveur IMAP et SMTP d’iCloud.

Avantages messagerie Mail iCloud ?

Lorsque vous faites le choix de la messagerie Mail iCloud, sachez que vous bénéficiez d’une synchronisation parfaite de ce service sur tous vos appareils Apple.

Vous pouvez donc accéder à vos messages en temps réel, n’importe où et à n’importe quel moment. Cela rend notamment la gestion de messagerie plus facile.

Le second avantage, c’est que la messagerie Mail iCloud vous offre à la fois sécurité et confidentialité. Tout d’abord, sachez qu’Apple ne lit pas le contenu de vos courriels. Ensuite, pour protéger vos données, vous êtes en mesure d’activer l’authentification à double facteur. Cela vous permet d’être protégé de l’hameçonnage et autres tentatives de piratage. Les messages entre utilisateurs sont également protégés de bout en bout.

La messagerie Mail iCloud n’est pas difficile à prendre en main. Très intuitive, elle est facile d’utilisation, même au débutant. Ainsi, il est facile :

De trier vos messages suivant leur importance ;

De trier les messages sur la base de critères spécifiques ;

D’organiser les messages en fonction des libellés.

Le dernier avantage, c’est la possibilité de stocker les données dans un espace de stockage gratuit. Cela vous donne notamment la possibilité de libérer l’espace sur vos appareils tout en stockant les informations dans un endroit sécurisé. Apple donne la possibilité à 6 personnes de stocker leurs données dans un même espace.

Inconvénients messagerie Mail iCloud

La messagerie Mail iCloud est limitée au niveau de certaines fonctionnalités. Contrairement à d’autres messageries électroniques qui gèrent plusieurs signatures pour les messages et offrent des filtrages avancés, ce n’est pas le cas ici.

Des problèmes de synchronisation peuvent s’observer par moment avec cette messagerie. C’est notamment le cas lorsque vous utilisez plusieurs appareils pour vous connecter en même temps à votre boîte email. Des problèmes de connectivité peuvent également en être la cause.

La messagerie Mail iCloud est étroitement liée à l’écosystème Apple. L’utilisation de ce service peut être difficile pour les personnes ne disposant pas de l’un des produits de la marque.

Bien que le stockage soit l’un des avantages de la messagerie Mail iCloud, l’espace dédié aux utilisateurs est limité. En effet, vous ne disposez que de 5 Go. Ce stockage s’épuise très rapidement avec les vidéos, les photos et autres éléments. Vous êtes donc dans l’obligation d’acheter du stockage pour profiter pleinement de ce service.

Quel est le serveur SMTP iCloud ?

Simple Mail Transfert Protocol en abrégé SMTP est un moyen d’envoyer des courriers électroniques à un client tiers depuis l’application « Mail ». Pour accéder à l’iCloud, le serveur aidant à faire cet échange, il faut se rendre smtp.mail.me.com. Pour l’utiliser, il vous faudra entrer votre nom d’utilisateur (adresse e-mail iCloud complète suivie de @icloud.com) et votre mot de passe iCloud.

Pour configurer votre messagerie iCloud sur Android, suivez ces quelques étapes :

Ouvrez l’application « Messagerie » sur votre Android ;

Appuyez sur « Ajouter un compte » ou sur l’icône « + », puis sur « Compte IMAP/POP » ou « Autre » ;

Entrez l’adresse email iCloud ainsi que votre mot de passe ;

Cliquez sur le bouton « suivant » et entrez le nom de votre compte, puis cliquez sur « Terminer ».

Pour configurer votre messagerie iCloud sur PC, il vous faut :

Ouvrir l’application « Courrier » sur votre PC ;

Cliquez sur la barre latérale de gauche, puis sur « Ajoutez un compte » ;

Cliquez sur « Compte iCloud » ;

Entrez votre adresse mail et votre mot de passe puis cliquez sur « Connexion ».

Pour configurer votre messagerie iCloud sur iPhone :

Ouvrez l’application « Réglages » sur votre iPhone ;

Appuyez ensuite sur « Mail » ;

Appuyez sur « Ajouter un compte » ;

Sélectionnez « iCloud »

Entrez vos identifiants iCloud puis appuyez sur « Suivant » ;

Synchronisez toutes les applications souhaitées à votre compte iCloud ;

Appuyez sur « Enregistrer » pour finir la configuration.

Le Mail iCloud est un service Apple avec des avantages et des inconvénients. Sa prise en main est facile et il permet d’accéder à ces messageries sur divers supports, à condition de faire les réglages adéquats