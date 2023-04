Ionos webmail connexion 2023 : Comment se connecter à Webmail

Ionos webmail est un service de messagerie électronique proposé par Ionos, anciennement connu sous le nom de 1 & 1 Ionos. Il permet aux utilisateurs de créer et de gérer plusieurs comptes d’échanges professionnels en utilisant leur propre nom de domaine.

Cependant, pour accéder à ce type de plateforme, il faut déjà savoir comment se connecter. Voici l’essentiel à ce propos.

Pour vous connecter à votre compte Ionos Webmail, vous devez ouvrir votre navigateur web et accéder au site internet de l’entreprise. Ensuite, allez dans la section de connexion Webmail Ionos et saisissez votre nom d’utilisateur puis votre mot de passe.

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez facilement le réinitialiser en cliquant sur le lien « mot de passe oublié ». Une fois que vous avez saisi vos informations, cliquez sur « connexion » et vous serez redirigé vers votre boite de réception webmail.

En plus de vous connecter à votre compte webmail, vous pouvez également vous connecter à votre tableau de bord Ionos.

Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site web d’Ionos et cliquer sur « connexion » en haut à droite de la page d’accueil.

Ensuite, saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur « connexion ».

Vous pourrez alors accéder à votre tableau de bord et gérer tous les aspects de votre compte, y compris les produits et services.

C’est quoi le compte Ionos webmail ?

Le compte Ionos webmail représente une boite de réception tout-en-un fournie par Ionos. Elle se crée généralement lorsque vous souscrivez un plan d’hébergement de site web ou de messagerie électronique proposés par l’entreprise. Le compte vous permet d’accéder à vos courriers en ligne à partir de n’importe quel navigateur web. Vous pourrez recevoir et envoyer des e-mails, gérer votre calendrier et stocker des contacts.

Pour ajouter une adresse mail sur Ionos, vous devez vous connecter à votre compte Ionos et accéder au panneau de contrôle.

Dans ce panneau, vous trouverez l’option « Messagerie » où vous pouvez gérer toutes vos adresses e-mail.

Cliquez sur « Ajouter une adresse e-mail » et entrez les détails nécessaires comme le nom d’utilisateur, le mot de passe et l’espace de stockage.

Une fois que vous avez configuré votre adresse e-mail, vous pouvez l’utiliser depuis votre compte Ionos webmail.

Quelle est mon adresse IP Ionos ?

Pour trouver votre adresse IP Ionos, vous devez vous connecter à votre tableau de bord Ionos et accéder à la section « domaines ». Sélectionnez le domaine pour lequel vous souhaitez connaître l’adresse IP et cliquez sur « modifier ». Vous trouverez alors votre adresse IP Ionos dans la section « adresse IP » sous « paramètres DNS ».

Pour configurer un compte Ionos Webmail sur Outlook, ouvrez Outlook et accédez à la section « Comptes ». Cliquez ensuite sur « Ajouter un compte » et suivez les instructions pour configurer votre compte Ionos Webmail. Vous devrez entrer vos identifiants c’est-à-dire votre adresse e-mail et votre mot de passe. Dès que la configuration se termine, vous pourrez utiliser Outlook pour envoyer et recevoir des e-mails à partir de votre compte Ionos Webmail. Vous pouvez également choisir d’utiliser les paramètres IMAP ou POP pour votre compte.

Quelle est la différence entre POP et IMAP ?

Lorsque vous configurez votre compte dans un client de messagerie, vous pouvez choisir entre deux protocoles différents : POP et IMAP.

Le protocole POP (Post Office Protocol) télécharge les e-mails sur votre ordinateur et les supprime ensuite du serveur de messagerie. Cela signifie que si vous consultez vos courriers à partir d’un autre appareil, ceux-ci ne seront plus disponibles. POP semble ainsi convenir aux utilisateurs qui n’ont besoin d’accéder à leurs e-mails que sur un seul support.

Le protocole IMAP (Internet Message Access Protocol) quant à lui synchronise vos e-mails sur tous vos appareils. Il les stocke ensuite sur le serveur de messagerie pour un accès depuis n’importe quel support. Autrement dit, vous pouvez accéder à vos courriers sur un appareil sans qu’ils soient supprimés. IMAP se destine donc aux utilisateurs qui veulent un accès à leurs e-mails à partir de différentes machines.

Enfin, pour ajouter votre adresse mail Ionos sur Gmail, voici les étapes à suivre :

Ouvrez votre compte Gmail ;

Cliquez sur l’icône de roue dentée dans le coin supérieur droit, puis sur « Paramètres » ;

Cliquez sur l’onglet « Comptes et importation » ;

Appuyez sur « Ajouter un compte de messagerie » ;

Saisissez votre adresse e-mail Ionos, puis cliquez sur « Suivant » ;

Entrez le mot de passe de votre adresse e-mail Ionos, puis cliquez sur « Suivant ».

Sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser pour votre compte, puis cliquez sur « Ajouter un compte ». Notez que certaines fonctionnalités telles que l’envoi de courriers électroniques à partir de l’adresse e-mail Ionos via Gmail nécessitent une configuration supplémentaire. Consultez le support technique de Google pour obtenir des instructions détaillées sur cette forme de paramétrage.