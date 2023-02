Laposte net messagerie : Histoire

L’usage du webmail ne cesse de se démocratiser. Cela est sans doute dû aux nombreux avantages que l’on peut y tirer et plus principalement l’envoi simultané d’un message à plusieurs personnes. Cette technologie permet de consulter ses e-mails et d’accéder au serveur, en utilisant n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone. Certains acteurs du domaine à l’image de Laposte.net proposent des solutions innovantes pour un meilleur confort d’utilisation. Focus sur l’essentiel à savoir de cette option de messagerie ! Découvrez votre messagerie gratuite laposte.net La poste.net est un service de messagerie gratuite qui a fait son apparition sur la toile depuis novembre 2000. Elle fut l’œuvre du Premier ministre de l’époque, en la personne de Monsieur Lionel JOSPIN qui avait pour ambition d’agrémenter l’éducation nationale. L’idée était d’inciter chaque enseignant et chaque élève à disposer d’une adresse email publique. Cela a donné lieu à un consensus entre La Poste et le Ministère de l’Éducation nationale. Un accord gouvernemental qui a d’ailleurs permis à tous les habitants en France de disposer d’une adresse email. Avantages Laposte net messagerie La poste.net occupe aujourd’hui une place de choix parmi les meilleures options de messagerie disponibles sur le marché. En effet, les serveurs et les données sont conservés en France. Les utilisateurs peuvent donc profiter d’un service d’e-mail performant et très fiable. Le service est gratuit et peut s’utiliser en mode webmail Laposte.net, ou à travers une application. Chez La Poste.net, vous créez aisément votre adresse mail sans frais. Le principal avantage de cette solution de messagerie reste l’accès aux services de l’État après la création de l’adresse officielle. Le service fonctionne en France et fait de la confidentialité, un aspect crucial dans la sécurité de l’utilisateur. Inconvénients Laposte net messagerie Bien que Laposte.net soit un service de messagerie fiable et sécurisé, elle reste tout de même confrontée à certaines insuffisances. De quoi galvauder l’expérience client de la plupart des utilisateurs. En outre, les inconvénients du service concernent majoritairement l’ergonomie et la disparition des contacts. L’interface du service n’est pas toujours lisible et des utilisateurs font face à l’inaccessibilité de certains contacts, et ce, momentanément. Il faut aussi noter les bugs récurrents qui viennent entraver l’utilisation du service. Autres articles : Comment créer un compte Google Gmail

Messagerie et courriels gratuit : Offres email gratuit en 2023

Caractéristiques de la messagerie La Poste.net

La poste.net propose une boite mail classique. Vous trouverez en ligne une version webmail qui est en l’occurrence la plus utilisée avec des navigateurs tels que : Chrome, Firefox, Safari. Découvrez aussi une version application Mail, Gmail, Outlook (sur smartphone Android), ou encore Thunderbird. Sur le service de messagerie, l’accès aux mails de votre boîte est possible en mode POP et en mode IMAP.

Avec le mode POP, les emails sont effacés du serveur et exfiltrés sur votre téléphone ou votre ordinateur. Par contre, le mode IMAP conserve les emails sur le serveur. Il convient également de souligner l’existence d’une gestion automatique des spams qui sont congédiés dans un dossier spécial.

Laposte.net mail Apps dans Google Play

L’application pour téléphone et tablette du service de messagerie est disponible dans Google Play. Elle permet de jouir convenablement des services de la plateforme en toute convivialité. L’application incarne modernité, fluidité et garantit un transfert facile de vos e-mails, depuis n’importe où. L’installation est rapide et elle permet d’être notifié en cas de nouveaux messages.

Paramétrage e-mails la poste pour application mobile ou ordinateur

Que ce soit pour ordinateur ou application mobile, le paramétrage emails la poste implique un identifiant sous le format : prenom.nom @laposte .net. Il faudra ensuite mettre votre mot de passe à la création du compte, y compris le code de sécurité : SSL. Pour la configuration du Compte IMAP laposte.net, les renseignements importants à mettre sont :

Serveur entrant : imap.laposte.net

Port du serveur : 993.

Le paramétrage Compte SMTP laposte.net doit comporter les informations :