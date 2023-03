YAHOO MAIL Messagerie : comment passer en mode basic ou version complète ?

Disposer d’un compte de messagerie apparaît aujourd’hui comme un impératif. En effet, dans un monde qui va de plus en plus vite, les services de courrier en ligne vous permettent de suivre la dynamique et de communiquer en seulement quelques clics.

Dans cet univers si particulier de la messagerie digitale, Yahoo Mail s’est érigé depuis de nombreuses années en maître absolu.

Qu’est-ce que Yahoo Mail ? Est-ce gratuit ? Sur quel type de support l’utiliser ? Comment passer du mode basic à la version complète et vice-versa ? Le point dans cet article.

Yahoo Mail Messagerie : qu’est-ce c’est ?

Créé en 1997 par la société de services web Yahoo, Yahoo Mail est un service de messagerie en ligne qui vous permet de communiquer partout dans le monde via courriers électroniques. En effet, il s’agit d’un outil de communication qui a conquis le cœur de plusieurs utilisateurs grâce à sa praticité et à la facilité de son utilisation. Pour communiquer sur Yahoo Mail, il vous suffit de disposer d’un compte, de renseigner l’adresse de votre destinataire, puis d’entamer ma conversation.

Par ailleurs, ce service de messagerie web propose également d’autres utilités non négligeables. Il vous permet de disposer d’un carnet d’adresses, d’un calendrier ainsi que d’un bloc-notes. Vous pouvez donc vous en servir pour mieux vous organiser.

Yahoo : la belle histoire d’un moteur de recherche aux services multiples

La création du moteur de recherche Yahoo a débuté en 1994 à l’initiative de David Filo et Jerry Yang.

Au départ, il était uniquement question d’un annuaire web qui permettait aux concepteurs de répertorier le nombre incalculable de sites web intéressants qu’ils parcouraient.

Cela a évolué jusqu’à la conception d’un moteur de recherche susceptible de faciliter les recherches de sites aux utilisateurs.

En 1995, les deux cracs de l’université de Stanford créeront leur propre entreprise en collaboration avec Netscape, qui a d’ailleurs hébergé le site. Avec une cote de popularité sans cesse grandissante, Yahoo propose aujourd’hui une légion de services adaptés à divers besoins. Du petit annuaire, Yahoo est devenu un véritable portail qui donne accès à différentes activités sur le web.

Vous pouvez vous servir du moteur de recherche pour vous informer dans tous les domaines. C’est en effet, en 2011 que la fonction « recherche directe » a été ajoutée aux services de Yahoo. Il s’agit d’une option qui fonctionne suivant le même principe que la fonction « recherche instantanée » de Google.

La messagerie Yahoo Mail est-elle gratuite ?

Yahoo est l’une des entreprises pionnières du service de messagerie gratuite depuis de nombreuses années. Yahoo Mail vous donne la possibilité d’accéder et de gérer votre service de messagerie Yahoo sans avoir à payer le moindre centime. Mieux, vous pouvez l’utiliser depuis n’importe quelle plateforme. Avec une seule et même interface entièrement gratuite, Yahoo Mail vous permet de :

centraliser, recevoir et répondre à vos messages ;

concevoir de nouveaux courriers électroniques ;

catégoriser et ranger vos messages ;

stocker vos pièces jointes de toutes tailles dans l’espace de stockage, etc.

La messagerie Yahoo Mail est-elle compatible avec mon téléphone ?

Le service de messagerie Yahoo Mail est disponible en version application et sous la forme d’un service en ligne. En effet, l’application Yahoo Mail peut être téléchargée et utilisée sur un téléphone fonctionnant avec différents systèmes. Il en est ainsi d’autant plus que le logiciel de communication est compatible avec iOS, Mac, Linux, etc. Ainsi, il fonctionne avec les téléphones et tablettes Android, iPhone, iPad, etc.

Quels sont les avantages à utiliser le service de messagerie Yahoo Mail ?

L’interface du service de messagerie Yahoo Mail est réputée pour être l’une des plus épurées et faciles à utiliser. C’est d’ailleurs le principal point fort de cet outil de communication. Outre cela, il présente d’autres avantages qui le démarquent de la concurrence.

Sa grande capacité de stockage

Il s’agit là d’un des principaux bénéfices du service de messagerie en ligne. En effet, Yahoo Mail met à la disposition de ses utilisateurs un espace de stockage gratuit d’une capacité totale de 1 To. Il est cependant à préciser que Yahoo le service n’offre pas une option de stockage supplémentaire.

Son application mobile

L’application mobile de Yahoo Mail représente également un avantage sûr pour les utilisateurs. Fonctionnant comme l’application Gmail, Yahoo Mail se démarque par quelques options supplémentaires. En effet, avec Yahoo Mail, vous avez la possibilité de personnaliser l’arrière-plan de votre messagerie. Mieux, grâce à la fonctionnalité « notification push », vous pouvez facilement effacer les messages de trop.

Gestion des virus et spams

Un autre avantage de la messagerie Yahoo Mail est le traitement des virus et spams qu’elle propose. Très sécurisé, le système de messagerie Yahoo Mail protège votre vie privée contre tout élément extérieur dangereux. Mieux, les mails peu crédibles sont redirigés vers une boîte de messagerie autre que la principale.

Quelles sont les faiblesses de Yahoo Mail ?

Malgré ses nombreux points forts, le service de messagerie Yahoo Mail présente des inconvénients qu’il ne faut pas occulter. En effet, les faiblesses du service sont relatives à :

la taille maximale des mails ;

la limite de stockage ;

l’organisation des dossiers.

En ce qui concerne la taille maximale des mails à envoyer, elle ne doit pas dépasser 25 Mo. Cependant, vous pouvez télécharger des fichiers de 75 Mo supplémentaires. Pour ce qui est de la limite de stockage, si vos fichiers atteignent la barre des 1 To, vous serez obligés de procéder à des suppressions pour faire de la place à d’autres pièces jointes.

L’organisation des dossiers est quant à elle peu optimisée. Sur Gmail par exemple, vous avez accès à un système d’étiquetage et autres fonctionnalités qui favorisent un meilleur rangement des dossiers. Tel n’est pas le cas sur Yahoo Mail.

L’utilisation de la version de base de Yahoo Mail respecte des étapes précises. En effet, pour passer le service de messagerie en mode basic il faut :

se connecter au compte via un navigateur web mobile ;

appuyer sur l’icône « menu » située à gauche de la boîte de réception ;

cliquer sur Paramètres ;

accéder à la messagerie de base en défilant l’affichage vers le bas ;

choisir un motif ;

cliquer sur « accéder à la messagerie de base ».

Si vous souhaitez revenir à la version complète de Yahoo Mail, il vous suffit de :