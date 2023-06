Pac-Man Google : Comment jouer au Doodle PACMAN depuis moteur de recherche ?

Objectif :

Le but du jeu est de contrôler le personnage principal, Pac-Man, et de manger toutes les pac-gommes dispersées dans le labyrinthe tout en évitant les fantômes.

Le labyrinthe :

Le jeu se déroule dans un labyrinthe composé de corridors et de coins. Les pac-gommes sont placées à travers le labyrinthe, ainsi que des super pac-gommes spéciales.

Pac-Man :

Vous contrôlez Pac-Man, qui est représenté par un personnage rond avec une bouche grande ouverte. Pac-Man se déplace dans les quatre directions : haut, bas, gauche et droite.

Pac-Gommes :

Les pac-gommes sont de petits points jaunes dispersés dans le labyrinthe. Votre objectif principal est de manger toutes les pac-gommes pour terminer un niveau. Chaque pac-gomme mangée vous rapporte des points.

Super pac-gommes :

En plus des pac-gommes normales, il y a des super pac-gommes spéciales placées stratégiquement dans le labyrinthe. Lorsque Pac-Man mange une super pac-gomme, les fantômes deviennent temporairement vulnérables et Pac-Man peut les manger pour gagner encore plus de points.

Fantômes :

Les fantômes sont les ennemis de Pac-Man. Ils sont initialement en chasse et tentent de vous attraper. Si un fantôme entre en contact avec Pac-Man, vous perdez une vie. Cependant, lorsque Pac-Man mange une super pac-gomme, les fantômes deviennent bleus et Pac-Man peut les manger pour un court laps de temps.

Points et vies :

Chaque fois que vous mangez une pac-gomme, vous gagnez des points. Manger un fantôme vous rapporte également des points supplémentaires. Vous commencez avec un certain nombre de vies, et si vous perdez toutes vos vies, la partie est terminée.

Niveaux :

Le jeu est constitué de plusieurs niveaux, et à chaque niveau, la disposition des pac-gommes et des fantômes change. Les niveaux deviennent généralement plus difficiles au fur et à mesure de votre progression.

Bonus :

De temps en temps, des bonus spéciaux apparaissent dans le labyrinthe, tels que des fruits, qui vous rapportent des points supplémentaires si vous les mangez.

Le but ultime est de marquer le plus de points possible tout en évitant les fantômes et de progresser à travers les niveaux du jeu.

Ces règles de base devraient vous aider à démarrer et à apprécier le jeu classique de Pac-Man !