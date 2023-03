SFR Mail Messagerie : réponses aux questions les plus fréquentes sur la messagerie SFR

SFR mail Messagerie : Questions et réponses

Très utilisée par de nombreux internautes, SFR Mail est un site ou une application intelligente qui vous permet d’avoir aisément accès à vos courriers et de pouvoir les gérer de manière efficace.

Si vous avez des préoccupations sur le sujet, vous pourrez parcourir la question-réponse ci-après pour avoir satisfaction.

La procédure pour définir un nouvel e-mail sur SFR est très simple et ne dure pas généralement. D’abord, vous devez procéder à la connexion au site du service tout en prenant soin de mettre vos coordonnées.

Par la suite, appuyez sur l’onglet de paramétrage et sélectionnez la configuration des boîtes mail. Une fois que ceci est effectué, appuyez sur le bouton dédié à la création d’une nouvelle adresse. Dans la fenêtre qui s’affiche, il faudra inscrire un nom d’utilisateur et une adresse quelconque, et valider l’opération.

Où télécharger l’application SFR MAIL ?

Chaque fois, au lieu de se rendre sur le site pour vos connexions, les opérateurs ont créé et rendu accessible l’application mobile du service. En téléchargeant cette dernière, vous pourrez accéder à votre compte en un seul clic et naviguer facilement.

L’application mobile peut être téléchargée sur Play ou App Store. Sur ceux-ci, il faut seulement taper le nom de l’application dans la barre de recherche pour la faire apparaître et la télécharger. Enfin, vous pourrez procéder à l’installation et à l’utilisation.

Avec le service SFR, vous pourrez importer des adresses et au besoin, en ajouter d’autres à la liste.

L’importation des adresses de vos expéditeurs est précédée de celle du carnet de tous les contacts préalablement stockés dans votre application.

Pour les faire apparaître dans votre environnement SFR, il faut simplement choisir le bouton réservé à l’importation.

La suite du processus consistera à spécifier le dossier de contacts que vous désirez importer puis à passer les procédures d’identification et autres associées.

Pour créer un nouveau contact en partant du menu de l’application, il faudrait au préalable aller sur votre espace personnel. Ensuite, rendez-vous dans la case de nouveau contact. Dans les champs qui apparaissent, inscrivez les renseignements requis et enregistrez. Par ailleurs, lorsque quelqu’un vous écrit et que vous désirez en profiter pour enregistrer son e-mail, vous pourrez cliquer sur ce dernier. Validez l’opération après avoir choisi l’option d’ajout.

Que ce soit avec un smartphone ou un Personal Computer, vous pourrez retrouver votre boîte SFR.

Accéder à votre boîte mail SFR via mobile ou tablette

Le téléchargement gratuit de l’appli est la première étape à suivre. Puisqu’il s’agit d’un mobile ou d’une tablette, vous pourrez obtenir l’application sur Play store ou App Store. Après cette étape, il convient d’ouvrir l’application, de fournir les renseignements nécessaires et de vous connecter.

Accéder à votre boîte mail SFR depuis un ordinateur

Lorsque vous utilisez un PC, l’étape préalable consiste à lancer votre programme de navigation web (Chrome, Firefox, etc.). Saisissez ensuite l’ URL et lancez le processus. Une fois la page chargée, vous pourrez inscrire vos coordonnées pour accéder à vos messages.

Pourquoi ma boîte mail SFR ne fonctionne plus ?

Lorsque vous remarquez que le fonctionnement de votre messagerie est anormal, il existe quelques solutions immédiates auxquelles vous pourrez recourir.

Vérifiez votre adresse e-mail

Premièrement, il faut voir l’exactitude de l’e-mail renseigné. Des fois, sous l’effet de la fatigue ou par erreur d’inattention, il peut arriver que vous écriviez mal l’adresse, que ce soit en omettant une lettre ou en ajoutant une autre. Pour cela, l’idéal est de le réécrire, mais cette fois-ci, avec beaucoup d’attention. Si le problème n’est toujours pas résolu, vous pourrez recourir à d’autres moyens.

Contrôlez les paramètres de votre boîte e-mail

Si vous remarquez un dysfonctionnement (par exemple, les messages qui ne se chargent pas), il faudra passer en revue chacun des paramètres. Vous pourrez vérifier en occurrence les paramètres liés aux filtres. En cas d’inefficacité de toute alternative, l’idéal serait de contacter le service client. Quoi qu’il en soit, avec ce dernier, vous trouverez bien une solution efficace.

S’il s’avère que votre mot de passe vous échappe et que vous n’avez plus accès à votre boîte, vous pourrez entamer un processus de réactivation. Pour ce faire, vous n’avez qu’à suivre la procédure du « mot de passe oublié ».

Plusieurs évènements répétitifs peuvent vous démontrer qu’il y a un pirate qui dispose de l’accès à votre compte. Il s’agit entre autres de :

Constat d’activités inhabituelles

L’alerte de connexion envoyé par le système de sécurité

Le lancement d’une activité qui se solde par un message d’erreur

Etc.

Dans ces cas, il urge de prendre des mesures spécifiques en contactant directement le service client.

Pour de multiples raisons, il se pourrait que votre boîte mail SFR soit bloquée. Voici comment la débloquer.

Pourquoi ma boîte SFR mail est-elle bloquée ?

Une boîte de réception peut se bloquer si elle n’est plus utilisée pendant un moment ou si vous avez inséré un mot de passe erroné à plusieurs reprises.

Pour cette situation, la solution idéale est de recourir à un personnel du service client joignable au 1023. Toutefois, si votre dernière connexion remonte à plus d’un an, la probabilité que votre boîte soit supprimée de façon définitive est élevée.

Profitez d’autres services proposés par SFR comme la box 4G

SFR vous propose encore l’une de ses offres innovantes. Il s’agit cette fois-ci de la box 4G avec laquelle vous pourrez jouir à domicile d’une connexion internet ultra-rapide. Cette offre concerne aussi les appels téléphoniques illimités. Mieux encore, vous bénéficiez de 10 Gigaoctets comme capacité de stockage sur le Cloud.

En savoir plus sur la box 4G+ proposée par SFR

Pour ce qui est du fonctionnement de ce service, il suffit d’abord de mettre une carte SIM dans le modem 4G préalablement branché à l’électricité. Ensuite, vous pourrez connecter votre appareil en utilisant soit le Wi-Fi, soit les ports Ethernet