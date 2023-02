Meilleures Télévisions 8K de 2023 : Avis, Avantages et Inconvénients

Si vous cherchez la meilleure qualité d’image pour votre télévision, vous devriez envisager une TV 8K en 2023. Cette technologie de pointe offre une résolution quatre fois supérieure à celle des téléviseurs 4K et 16 fois supérieure à celle des téléviseurs HD.

Les images sont plus nettes, plus lumineuses et plus riches en détails, ce qui vous permet de profiter d’une expérience de visionnage incroyablement immersive. Voici ce qu’il y a à savoir sur les meilleures télévisions 8K de 2023.

Les 7 meilleures Télévisions 8K de 2023

La technologie 8K est a été introduite sur le marché des téléviseurs en 2018 et depuis ce temps, de nombreux fabricants l’ont déjà adopté. Cette nouvelle définition fait donc irruption sur la chaîne commerciale en un rien de temps avec des modèles toujours plus performants. Le géant Samsung s’en est donné à cœur joie puisqu’il tient en main le marché des téléviseurs à l’ère du 8K.

Ainsi dit, comme partout ailleurs, ce top 7 des téléviseurs 8K les plus intéressants débute avec la marque Samsung. Les téléviseurs Samsung qe85qn800b, Samsung qe75qn900b et Samsung qe65qn900b sont en effet les têtes d’affiches de ce top. Viennent ensuite les modèles LG 75qned99, Sony KD-85Z9J, LG OLED88ZX9LA et Sony XR-85A90J. Il s’agit des meilleurs choix, tant au niveau de la qualité, du prix, du design que de la résistance.

Qu’est-ce qu’une TV 8K ?

Comme évoqué précédemment, une TV 8K est un téléviseur ultra-haute définition (UHD) qui offre une résolution de 7 680 x 4 320 pixels. C’est-à-dire que cette nouvelle technologie vaut quatre fois la résolution d’un téléviseur 4K. Avec une telle résolution, les télévisions 8K peuvent afficher des images avec une clarté et une netteté inégalées, offrant une expérience visuelle exceptionnelle. La 8K est même déjà vu comme le futur de l’univers télévisuel.

Avantages Télévision 8K

L’un des avantages indiscutables d’une TV 8K est la qualité d’image qu’elle offre. En effet, les images sont plus nettes et plus détaillées, ce qui permet une immersion plus complète dans les films, les émissions de télévision et les jeux vidéos. Les téléviseurs 8K sont également équipés de technologies avancées pour améliorer encore la qualité de l’image, comme la HDR (High Dynamic Range) et l’upscale des images en 8K.

Inconvénients Télévision 8K

Le principal inconvénient des TV 8K est leur prix, qui peut être assez élevé. De plus, il y a très peu de contenu disponible actuellement en 8K, bien que cela devrait changer à mesure que la technologie devient plus courante. Enfin, la qualité de l’image dépend aussi de la qualité de la source de contenu. Si la source n’est pas en 8K, l’image ne sera pas aussi nette et détaillée que sur un téléviseur 8K.

Différences entre le 4K et le 8K

La différence majeure entre la résolution 4K et 8K est le nombre de pixels affichés à l’écran. Un téléviseur 4K a une résolution de 3 840 x 2 160 pixels, tandis qu’un téléviseur 8K a une résolution de 7 680 x 4 320 pixels. Cela signifie que les images affichées sur un téléviseur 8K sont quatre fois plus nettes et détaillées que sur un téléviseur 4K. Par contre, le revers de médaille d’une telle netteté à l’écran est une forte consommation d’énergie en arrière-plan.

Guide des meilleurs Écrans TV 8K 2023

Choisir un écran 8K en 2023 peut être une tâche difficile, car il y a de nombreux modèles disponibles sur le marché. Le comble est que ces derniers disposent d’une variété de fonctionnalités et de spécifications techniques. Comme évoqué dans le top plus haut, voici plus en détails trois meilleurs téléviseurs 8K à avoir absolument en 2023.

Dans les faits, la qualité d’image est probablement le critère le plus important à considérer lors de l’achat d’un écran 8K. Ainsi, pour une netteté et une clarté maximale, optez pour la Samsung qe75qn900b. Ce modèle présente le meilleur rapport qualité/prix. Par contre, il vous faudra débourser une belle somme pour l’avoir.

Cependant, la marque LG propose un modèle dont le prix est relativement plus bas. Il s’agit de la LG 75qned99 : un modèle simple, design et compact. Si vous tenez à rester dans le silo des Samsung, le modèle Samsung qe65qn800b vous plaira certainement. Non seulement il est moins cher, mais tout aussi performant.

Une marque domine le marché des télévisions 8K

Comme déjà évoqué tout au long de cet article, vous l’aurez déjà deviné, la marque dont il s’agit ici est Samsung. Connue pour être un grand bonnet de l’industrie technologique, Samsung fait encore honneur à sa réputation en inondant le marché de modèles de téléviseur en 8K uniques et performantes.

En effet, il suffit de jeter un coup d’œil aux nombreux tops disponibles sur le net pour se rendre compte de la chose. Avec une image plus forte sans agressivité, des contrastes améliorés et une qualité mieux vendue ; Samsung se positionne dans les premières loges. Si vous recherchez un bon poste téléviseur 8K.

En conclusion, les téléviseurs 8K offrent une qualité d’image exceptionnelle, avec des détails et une netteté incroyable. Bien qu’ils puissent être coûteux et qu’il y ait peu de contenu disponible actuellement en 8K, cela devrait changer à mesure que la technologie devient plus courante. Si vous recherchez la meilleure qualité d’image pour votre télévision, une TV 8K est certainement à considérer en 2023.