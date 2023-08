Promo sur les enceintes JBL Flip 5 et Flip 6 ou entre JBL Flip 4 et Flip 5 | Enceinte Piscine & Plage

Quelle différence entre JBL Flip 5 et 6, JBL Flip 4 et 5 ? enceinte portable étanche pour piscine & plage

JBL est un constructeur phare sur le marché des enceintes portables Bluetooth, offrant des produits fiables et abordables. Dans cet article, nous allons comparer les principales différences entre les modèles JBL Flip 5 et 6 ainsi qu’entre les modèles JBL Flip 4 et 5.

Nous détaillerons également les spécificités de l’enceinte JBL Flip 5, une enceinte portable étanche idéale pour la piscine et la plage.

Différences entre JBL Flip 5 et 6

Les enceintes JBL Flip 5 et 6 sont deux modèles populaires de la marque américaine qui se distinguent par quelques caractéristiques clés.

Autonomie : La JBL Flip 6 offre une autonomie supérieure à celle de la Flip 5 avec jusqu'à 12 heures d'écoute contre 10 heures pour la Flip 5.

Qualité sonore : Tandis que la Flip 5 était déjà réputée pour sa qualité audio, la Flip 6 bénéficie d'améliorations notables, notamment grâce à l'introduction de tweeters séparés pour les aigus et d'un radiateur passif central pour renforcer les basses.

Résistance à l'eau : Les deux enceintes possèdent une certification IPX7, garantissant leur étanchéité et résistance à l'immersion temporaire.

Connectivité : La Flip 6 est compatible avec le Bluetooth 5.1, offrant une meilleure portée et stabilité que la Flip 5 qui utilise le Bluetooth 4.2.

Différences entre JBL Flip 4 et 5

Les principales différences entre les enceintes JBL Flip 4 et 5 sont les suivantes :

Puissance : La JBL Flip 5 offre une puissance de 20 watts, contre 16 watts pour la Flip 4, permettant un son plus fort et clair.

Autonomie : Les deux modèles affichent une autonomie d'environ 10 heures, mais la Flip 5 se recharge plus rapidement grâce à son port USB-C.

Qualité sonore : Bien que la Flip 4 soit dotée de deux haut-parleurs stéréo, la Flip 5 propose un seul haut-parleur mono, ce qui entraîne une légère dégradation de la qualité sonore globale.

Résistance à l'eau : Comme mentionné précédemment, la Flip 5 possède une certification IPX7, tandis que la Flip 4 dispose d'une certification IPX5, garantissant une résistance aux éclaboussures d'eau.

Spécificités de l’enceinte JBL Flip 5

L’enceinte JBL Flip 5 est un modèle à succès grâce à ses nombreuses caractéristiques, dont :

Étanchéité : Grâce à sa certification IPX7, la Flip 5 peut être immergée dans l’eau pendant 30 minutes à une profondeur d’un mètre.

Grâce à sa certification IPX7, la Flip 5 peut être immergée dans l’eau pendant 30 minutes à une profondeur d’un mètre. Puissance : Avec ses 20 watts de puissance, la Flip 5 offre un son clair et puissant, adapté aux environnements extérieurs comme intérieurs.

Avec ses 20 watts de puissance, la Flip 5 offre un son clair et puissant, adapté aux environnements extérieurs comme intérieurs. Autonomie : La batterie de 4800 mAh permet une écoute continue jusqu’à 10 heures avec une seule charge.

La batterie de 4800 mAh permet une écoute continue jusqu’à 10 heures avec une seule charge. Connectivité : La Flip 5 se connecte facilement à votre smartphone ou tablette via Bluetooth 4.2 et dispose d’une portée de 10 mètres.

Enceinte portable étanche pour piscine & plage

La JBL Flip 5 est idéale pour une utilisation en milieu aquatique grâce à sa résistance à l’eau et sa conception robuste. Que ce soit lors d’une journée à la plage ou au bord de la piscine, cette enceinte vous accompagne sans craindre les éclaboussures ou les immersions temporaires.

De plus, son design compact et léger facilite son transport. En conclusion, les enceintes JBL Flip offrent des performances solides et fiables tout en restant abordables. Les modèles Flip 5 et 6 sont particulièrement adaptés aux amateurs de musique qui souhaitent profiter d’un son de qualité dans des environnements aquatiques, tels que la piscine ou la plage.