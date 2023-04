Envoyer et recevoir des messages s’est révélé depuis des lustres comme un impératif dans tous les secteurs de la vie sociale.

Pour répondre à ce besoin crucial, les solutions de gestion de courriers électroniques ne cessent de sortir le grand jeu pour satisfaire aux exigences de la messagerie en ligne.

Dans cet univers si particulier du mailing, il est dénombré un florilège de logiciels de messagerie aussi performants les uns que les autres.

Face à la légion d’offres disponibles sur le marché, faire un choix s’avère un véritable casse-tête chinois. Toutefois, ce guide des solutions de messagerie pour envoyer des mails en 2023 vous aidera à sortir de l’impasse.

Qu’est-ce qu’une solution de messagerie ?

Une solution de messagerie est un logiciel qui permet d’expédier et de recevoir des messages. Il s’agit d’un outil intuitif et pratique qui permet également de prendre des notes, de gérer des contacts et des rendez-vous, etc.

La particularité avec les logiciels de messagerie est qu’ils peuvent être utilisés directement sur un support mobile. En effet, dans bien des cas, il n’est point besoin de se connecter à internet avant de se servir de votre solution de messagerie.

Un logiciel de messagerie présente exactement les fonctions basiques du service de messagerie d’un PC ou d’un Mac.

En outre, il peut également être assimilé au client de messagerie natif des tablettes et smartphones.

Les utilités de cet outil sont multiples. De la gestion des messages jusqu’à la prise de notes en passant par les fonctionnalités spécifiques, les avantages d’une solution de messagerie sont multiples.

Quels sont les avantages d’un logiciel de messagerie ?

Les logiciels de messagerie constituent un excellent moyen pour gagner du temps dans la gestion des courriers et bien d’autres tâches encore. Ils présentent de nombreux points forts pour les utilisateurs.

Améliorer la gestion des messages

La première utilité d’un logiciel de messagerie consiste en la gestion des messages, l’organisation des conversations et le partage d’informations. En effet, lorsque vos messages sont rapatriés sur votre support mobile, vous avez plus de facilité à les gérer sans même requérir une connexion internet.

Par ailleurs, grâce au logiciel de messagerie vous avez la possibilité de relever plusieurs comptes de messagerie POP ou IMAP. À noter que ce n’est que lors de l’accomplissement des actions de relève et d’envoi que vous aurez besoin de la connexion internet.

Offrir une meilleure sécurisation des données

Un autre avantage non négligeable des solutions de messagerie est relatif à la sécurité de vos données personnelles. En effet, ce type d’outils dispose d’un large panel de fonctionnalités telles que la recherche rapide, le filtre, l’agenda, le calendrier, le carnet d’adresses synchronisé, la liste des tâches, etc. Cela lui permet de centraliser toutes vos informations confidentielles en un tout. Ainsi, il vous met à l’abri des fuites de données.

En outre, les logiciels de messagerie sont conçus de sorte à détecter automatiquement les spams et logiciels malveillants. Cela lui permet d’offrir une meilleure sécurité à toutes vos données personnelles et professionnelles.

Paramétrable à souhait

Un autre avantage incontournable d’un logiciel de messagerie est que contrairement au webmail, vous pouvez l’installer directement sur votre support mobile. Ainsi, il vous est loisible de le paramétrer avec une ou plusieurs adresses mail à la fois. Par ailleurs, ici le fournisseur ne vous impose pas un service de messagerie. Vous avez donc le choix entre les nombreux services disponibles sur le marché.

Quels sont les inconvénients des solutions de messagerie ?

En dépit des nombreux points forts qui leur sont reconnus, les services de messagerie présentent des insuffisances qu’il convient de mentionner. En effet, le courrielleur peut s’avérer très encombrant pour votre support mobile. Il en est ainsi d’autant plus que pour l’utiliser vous devez l’installer sur l’ordinateur, la tablette ou le smartphone. Ainsi, il occupe de l’espace.

En outre, la configuration et l’utilisation des clients de messagerie peuvent se révéler assez complexes, surtout pour les utilisateurs qui ne sont pas habitués aux serveurs de messagerie. Par ailleurs, le logiciel de messagerie est présent uniquement sur votre support mobile. Ainsi, vous n’avez pas la possibilité d’accéder à vos courriers depuis un autre appareil, sauf si vous recourez au webmail.

Un autre point faible des solutions de messagerie concerne la transmission des virus à votre machine par les pièces jointes. De plus, avec une solution de messagerie, vous pourriez recevoir régulièrement des courriers indésirables. Toutefois, ce dernier point peut être contourné avec les filtres ou l’adoption de quelques règles de bonne conduite permettant de les éviter.

Top 7 des services de messagerie pour envoyer des mails en 2023

En 2023, les nombreux services de messagerie pour envoyer des mails se distinguent les uns des autres par des points spécifiques. De cette longue liste de service de messagerie, nous vous proposons notre avis sur 7 des plus performants.

Thunderbird

Le logiciel de messagerie Thunderbird fonctionne exactement comme un lecteur de nouvelles.

Avantages

Avec son interface moderne et épurée, il vous propose des fonctions faciles à intégrer et à employer. Ce logiciel génère des listes de groupes de discussion en un temps trois mouvements. Mieux, Thunderbird vous permet de réaliser des recherches rapides et efficaces dans les différents groupes pour vous aider à facilement consulter les messages dont vous avez besoin.

En outre le logiciel vous permet de profiter d’un assistant pour configurer votre compte de messagerie. De plus, Thunderbird intègre les outils tels que le calendrier, le carnet d’adresses, la barre de chat. Il est également capable d’importer des données d’un autre programme. Par ailleurs, vous avez la possibilité de personnaliser via des extensions et des thèmes.

Inconvénients

Le premier point faible de la solution qu’il convient de mentionner à tout prix est la complexité de sa configuration. En effet, ce logiciel paraît très difficile à utiliser surtout pour un débutant. Par ailleurs, il devient très lent par moment. Aussi, il ne dispose pas d’une version pour Android.

ProtonMail par Proton Technologies

ProtonMail a su mettre en place une concurrence de taille face au mastodonte Gmail.

Avantages

Ce service de messagerie offre une sécurisation incomparable de vos données. En effet, il propose un chiffrement de bout en bout aux messages. L’éditeur de ce logiciel ne cesse d’innover pour offrir le meilleur de la messagerie aux utilisateurs. Cela permet d’avoir de meilleures performances en termes de synchronisation et d’envoi de message. Par ailleurs, l’interface de ProtonMail dispose désormais latérale pour la gestion des contacts et des calendriers.

En plus de la sécurité qui est le au summum, ProtonMail offre une messagerie basée sur des échanges simplifiés. Mieux, le logiciel propose une approche universelle qui le rend suffisamment flexible en matière de cryptage. Ce logiciel de messagerie se distingue également par la localisation géographique qu’il propose aux utilisateurs.

Inconvénients

À côté de ses nombreux avantages, le logiciel de messagerie présente quelques imperfections. Il faut citer principalement la limitation des messages à seulement 150 e-mails par jour en mode gratuit, ce qui n’arrange pas forcément les utilisateurs en entreprise qui ont besoin de communiquer constamment.

En outre, la capacité de stockage de ce logiciel n’est pas vraiment importante. En effet, il n’offre que 500 Mo de stockage sécurisé sur cloud. Par ailleurs, les outils d’organisation sont très minimalistes.

Microsoft Outlook

Outlook est le gestionnaire par excellence de la messagerie de Microsoft.

Avantages

Ce logiciel offre une intégration avec Microsoft ainsi que Windows. Ainsi, il peut être facilement utilisé sur les ordinateurs conçus pour ce système d’exploitation. Outlook a innové en intégrant Skype, permettant ainsi de tenir des conversations par chat, appels vocaux et vidéo. Par ailleurs, le système Outlook est très avancé, ce qui favorise l’évitement des spams et mails frauduleux.

Inconvénients

Ici, il convient de relever que l’interface de Microsoft Outlook n’est pas un des meilleurs. Aussi, en termes de fonctions, ce logiciel est très limité comparativement à d’autres concurrents. En outre, la plateforme Outlook peut s’avérer particulièrement lente.

Gmail par Google

Gmail est très adulé des utilisateurs de solutions de messagerie pour les multiples fonctionnalités qu’il propose.

Avantages

Les principaux avantages de Gmail sont entre autres la capacité de stockage illimitée, les nombreux outils d’organisation d’utilisation facile et un filtre antispam.

Les inconvénients

Les comptes Gmail n’offrent pas une couche supplémentaire de sécurité aux utilisateurs. Par ailleurs, la capacité de stockage des documents, images et autres fichiers est limitée.

Zoho Mail par Zoho

Zoho est également une application de messagerie avec de nombreux avantages intéressants.

Avantages

Zoho Mail est tout d’abord compatible avec toutes les applications ou modules Zoho. Par ailleurs, vous pouvez y intégrer d’autres comptes de messagerie. Aussi, les autorisations d’autres applications Zoho peuvent être activées ou désactivées directement. Cela permet de gagner un temps fou dans la gestion de différentes tâches.

Inconvénients

La marge des tâches à accomplir uniquement avec ce logiciel est très réduite. Vous êtes donc tenu de le coupler à d’autres applications Zoho avant de profiter du courrier électronique.

MailBird par MailBird

Le logiciel de messagerie MailBird est très facile à configurer, utiliser et personnaliser.

Avantages

Avec MailBird, il vous suffit de quelques clics pour être opérationnel avec tous vos comptes de messagerie existants. Mieux, cette solution détecte automatiquement du serveur. Vous n’aurez donc pas à modifier les paramètres IMAP (très pratique même lorsque vous vous connectez à plusieurs fournisseurs ou comptes de messageries). Sa belle interface et ses nombreuses fonctionnalités s’adaptent à tous les besoins et styles.

Inconvénient

Le logiciel de messagerie n’est compatible qu’avec le système d’exploitation Windows.

Mailjet par Sinch

Mailjet est une solution de messagerie agréable, intuitive, épurée et bien structurée qui vous assure un suivi complet de vos e-mails.

Avantages

La solution vous permet de gagner un temps considérable à consacrer à d’autres activités. Par ailleurs, avec son option collaboration multi-utilisateurs, toute votre équipe de marketing peut y accéder. Mieux, avec Mailjet, le serveur SMTP est gratuit. Vous pouvez donc envoyer un nombre illimité de messages. Avec de nombreuses autres fonctionnalités, Mailjet est personnalisable à souhait.

Inconvénients

Malgré ses nombreux avantages, Mailjet présente quelques points faibles qu’il convient de mentionner. Il s’agit de la limitation de la fonctionnalité d’automatisation, des difficultés de gestion des listes et des choix limités en termes de segmentation.

