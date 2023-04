Guide | Barbecue électrique Weber : Le barbecue facile à allumer en toute circonstance

Alliant design, sécurité, simplicité et longévité, les barbecues électriques Weber sont une véritable référence en France. Cependant, vous habitez un appartement et vous n’avez pas la possibilité de faire un barbecue.

Liste de Barbecue WEBER 2023

Heureusement, la marque Weber a pensé à toutes ces personnes qui ne disposent pas d’un grand jardin et qui aimeraient de temps à autre faire un barbecue.

Elle a développé une gamme de barbecues électriques, légers et compacts pour vous permettre de faire un barbecue sur le balcon, sur la terrasse…

S’ils ont tous le succès qu’on leur connaît, c’est justement parce que ce sont des barbecues faciles à allumer en toute circonstance.

Les barbecues électriques Weber permettent de réaliser une cuisine délicieuse, et ce, en toute sécurité. Zoom sur cette gamme de barbecues électriques

Barbecue électrique Weber Q 2400

Le barbecue électrique Weber Q 2400 est un véritable coup de cœur qu’on peut bien utiliser à l’extérieur comme à l’intérieur de la maison. Il s’agit d’un modèle haut de gamme qui fait l’unanimité chez les clients de la marque Weber. Le Barbecue électrique Weber est un véritable condensé de la technologie. Il bénéficie d’un design compact et solide qui lui permet de résister à tous les chocs et intempéries. Sa couleur s’adaptera facilement à la décoration extérieure de votre jardin.

Ce barbecue dispose d’un couvercle pare-vent, conçu en aluminium. Son rôle est de réduire considérablement l’émancipation de la chaleur à travers l’appareil. Ainsi, par rapport à d’autres barbecues, vous économiserez plus d’énergie en utilisant le barbecue électrique Weber Q 2400 pour cuire vos aliments.

Le barbecue électrique Weber Q 2400 est doté d’une puissance élevée de 2 200 watts et d’une tension de 220 volts. Grâce à ces atouts, vos grillades sont prêtes en seulement quelques minutes. Mieux encore, elles cuisent d’une manière homogène avec la résistance qui couvre l’ensemble du grill. Par ailleurs, la surface de cuisson de ce barbecue est assez large pour accueillir vos mets en une seule fois. Ses dimensions sont de 43 x 32 cm.

La grille de cuisson du barbecue électrique Weber Q2400 est uniquement en fonte d’acier émaillé. En l’utilisant donc, vous ne manquerez le goût d’aucun des aliments éparpillés. Mais ça ne s’arrête pas là ! Un bac récupérateur de cendre et de graisse est prévu et placé sous le dispositif pour faciliter le nettoyage post-utilisation du barbecue. Cet équipement est clairement une merveille à essayer à tout prix.

Barbecue électrique Pulse 2000

Véritable bijou de la marque Weber, le barbecue électrique Pulse 2000 séduit par sa praticité et son efficacité en matière de cuisson et de rendement énergétique. C’est le barbecue idéal pour réaliser un steak délicieux ou pour profiter du goût inimitable des légumes grillés. Son plan de table amovible le rend très pratique puisqu’il vous permet de gagner de la place. Il est par ailleurs doté d’une double zone de cuisson électrique et de fonctions connectées de pointe. La surface totale de cuisson du barbecue électrique Pulse 2000 est de 49 x 39 cm, ce qui est assez large pour accueillir en une seule fois des mets prévus pour 8 à 12 convives. La puissance de cet appareil est également de 2,2 kW et sa tension est de 230 V. Ces paramètres vous garantissent une cuisson rapide et homogène.

Barbecue électrique Lumin compact black

Le dernier modèle de notre sélection est le barbecue électrique Weber Lumin compact black. Léger (18,6 kg) et suffisamment puissant (2200 Watts), il est réputé en raison des nombreuses fonctions qu’il offre en matière de cuisson :

La cuisson multifonction saisie ;

La cuisson vapeur ;

Saveurs fumées ;

Maintien au chaud ;

Décongélation.

En outre, le barbecue électrique Weber Lumin compact black est conçu en fonte, ce qui en fait un dispositif à la fois solide et léger. Il dispose d’un couvercle en acier émaillé et isolé pour permettre d’économiser l’énergie. Un thermomètre y est inclus et le barbecue peut chauffer les aliments à une température pouvant aller de 60 ° à 315 °C. Son temps de préchauffage va de 10 à 15 min.

La surface de cuisson de cet appareil est de 28 x 43 cm, ce qui est assez large pour accueillir vos mets en une seule fois. Un bac de récupération des graisses est prévu pour faciliter le nettoyage de votre barbecue après son utilisation.

Le barbecue électrique Weber Lumin compact black est un bijou que vous pourrez aisément utiliser à l’intérieur comme à l’extérieur de votre maison.