Comment faire apparaître la barre des favoris dans Google Chrome ?

Non seulement les favoris vous permettent d’avoir un accès rapide à vos sites préférés, mais ils facilitent aussi la navigation tout en optimisant cette expérience.

Grâce à eux, vous pouvez également garder une trace de vos plateformes et adresses les plus visitées sur ce navigateur.

Cependant, il peut arriver que la barre des favoris dans google chrome disparaisse, vous empêchant ainsi de retrouver vos préférences. Alors, comment devriez-vous procéder pour la faire apparaître de nouveau ?

La barre de vos sites favoris constitue un très grand avantage qui vous permettra d’optimiser la navigation sur Google Chrome, et même sur les autres navigateurs. Elle permet notamment d’avoir une sauvegarde, à tout moment, de tous vos sites préférés, vos adresses les plus importantes et autres. En outre, la barre des favoris représente une sorte de marque-page personnel que vous avez sur votre navigateur Google Chrome.

Pour rétablir cette barre, il va falloir suivre un processus bien défini, mais tout à fait simple. Tout d’abord, ouvrez le navigateur Google Chrome en cliquant sur la fenêtre qui se trouve dans l’angle droit. Vous apercevrez 3 points, positionnés d’une manière verticale. Il s’agit précisément du menu Chrome. Lorsque ce dernier s’affichera, vous devez cliquer sur l’option « Favoris ».

Cochez à présent l’onglet « Afficher la barre de favoris » pour la faire apparaitre. Vous pouvez aussi utiliser la combinaison de touches « Ctrl+Maj+B » qui fera rétablir votre barre qui a disparu. Elle sera désormais visible en dessous de la barre de recherche dédiée aux URLs des sites web. Pour accéder à tous les sites favoris, cliquez sur l’onglet « Gestionnaire de favoris ». Dès qu’ils s’afficheront, vous pouvez les ordonner en fonction de la page que vous utilisez le plus, surtout si vous avez plusieurs favoris.

Où est la barre de menu dans Google Chrome ?

On retrouve généralement la barre de menu au niveau des fenêtres ou au sommet de l’écran. Elle est constituée d’une suite de mots que vous pouvez cliquer. Cette barre est souvent représentée par certaines fonctions, à savoir :

Fichier ;

Édition ;

Aide, etc.

Toutefois, Google Chrome n’a pas de barre de menu. Son menu est juste représenté par les trois points susmentionnés. En général cependant, il existe des mots intermédiaires qui peuvent se trouver dans la barre de menu.

Cela dépend en grande partie du logiciel utilisé. Celle-ci peut disparaître à tout moment. Pour l’afficher, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Appuyez sur la touche « Alt » du clavier ; c’est la première astuce. Si cette touche ne fonctionne pas, cliquez alors sur celle qui porte, « Alt Gr ».

Cliquez à présent sur l’onglet « Affichage » qui se trouve dans l’angle supérieur gauche de la fenêtre. Ensuite, choisissez le volet Barres d’outils. Cette action fera apparaître les barres d’outils que vous voudriez bien afficher.

Il suffit de chercher la « barre de menu » puis de cliquer dessus. Elle s’affichera automatiquement à sa place habituelle. Néanmoins, il faut préciser que la barre d’outils Google est d’abord téléchargeable dans une autre fenêtre.

L’utilisation de la barre des favoris rend la navigation beaucoup plus simplifiée. Cependant, en enregistrant plusieurs pages, votre barre sera sans doute très pleine. Ainsi, certains favoris seront cachés et il faudra afficher plus pour y accéder.

Comment faire alors pour installer la majorité de vos sites ou pages favorites dans la barre dédiée ? L’astuce consiste à retirer les titres de ces plateformes et conserver uniquement leurs icônes. Pour y arriver, il suffit de suivre un processus très simple composé de quelques étapes.

En premier lieu, vous devez afficher la barre des favoris (si vous ne l’avez pas encore fait) en utilisant le menu. Ensuite, cliquez sur le lien de la première page. Lorsque celle-ci s’affichera, vous n’aurez qu’à appuyer sur l’icône étoile qui représente le favori. Un menu contextuel « Modifier le favori » apparaitra.

Il suffit de supprimer le nom de cette page en sélectionnant grâce à la combinaison « Ctrl+A » puis « Ctrl+X ». Sélectionnez par la suite l’option « OK » pour valider. Vous ne verrez désormais que l’icône de ce favori dans la barre. Reprenez ce processus pour faire apparaitre les autres icônes et ainsi élargir la liste de favoris dans la barre.

Pour faire apparaitre la liste des favoris, vous n’avez qu’à vous rendre dans le menu Google à partir des trois points verticaux situés dans le coin droit supérieur de votre fenêtre.

Cliquez ensuite sur « Favoris ». Vous verrez l’option « Gestionnaire des favoris ». Ainsi, vous afficherez les dossiers des favoris. L’un est celui qui contient ceux qui apparaissent dans la barre des favoris (dossier « Barre des favoris »).

Vous pouvez aussi ouvrir le dossier « Autres favoris » pour consulter les sites ou pages qui ne se retrouvent pas dans la barre. Voilà votre liste de favoris. Par ailleurs, pour faire apparaitre le « Gestionnaire des favoris », vous n’avez qu’à utiliser la combinaison de touches de clavier « Ctrl+Maj+O ».

Afficher la barre des favoris sur Google Chrome devient presque un jeu d’enfant une fois que vous avez la main. Pour ce faire, il suffit de suivre le guide décrit ici

