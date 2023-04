Le Meilleur Allume Feu Barbecue : Allume-feu électrique, allume-charbon

L’allume-feu est un élément crucial pour allumer votre barbecue rapidement et facilement. Avec de nombreux types d’allume-feu disponibles sur le marché, il peut être difficile de savoir lequel choisir.

Dans cet article, nous allons vous présenter l’un des meilleurs modèles parfaits pour votre barbecue.

Briquet Max de House of BBQ Experts est un démarreur combustible

Le Max Briquet de House of BBQ Experts est un démarreur de feu électrique innovant nommé d’après l’un des frères fondateurs, Max Lavoie. Cet outil extrêmement efficace vous permet de contrôler le feu comme un ancien homme des cavernes aurait pu le faire il y a 500 000 ans.

Après seulement 30 secondes d’utilisation, les premières flammes apparaîtront. Ensuite, 3 à 4 minutes après, votre charbon sera rouge et prêt à être utilisé pour la cuisson. De plus, vous pourrez profiter d’un feu rugissant en moins de 5 minutes avec cet outil puissant.

Et il peut même être utilisé pour rallumer les flammes si nécessaire. Sans conteste, le Max Briquet est un incontournable pour la maison ou pour les compétitions de cuisine sérieuses. Son seul bémol est qu’il ne dispose que d’un câble de 3 mètres de longueur.

Quel bois est toxique pour le barbecue ?

Il existe des types de bois qui libèrent des substances chimiques nocives lorsqu’ils brûlent. Du coup, ils se révèlent toxiques en cas d’utilisation pour le barbecue. Par exemple, on peut citer le bois traité chimiquement avec des produits comme les conservateurs ou les insecticides. On pense notamment au bois de genévrier, au bois de sapin, au bois de cyprès, etc.

De ce fait, faites des recherches avant d’utiliser un type de bois particulier pour la cuisson sur votre barbecue. Cependant, privilégiez les bois naturels comme le chêne, le hêtre, le cerisier, l’érable ou le fruitier. Ces choix traditionnels sont en effet plus sûrs pour la cuisson au barbecue.

Pour faire un barbecue avec du bois, commencez par choisir un emplacement sûr et dégagé pour votre feu. Rassemblez ensuite du bois sec et dur, comme le chêne ou le hêtre.

Après, construisez une base solide pour le feu. Cela étant, utilisez un allume-feu pour allumer le bois et attendez que les flammes soient bien établies avant d’ajouter de nouveaux morceaux de bois.

Ajoutez ensuite les aliments sur la grille, puis surveillez la cuisson en retournant les aliments et en les badigeonnant de sauce si nécessaire. Une fois la cuisson terminée, éteignez le feu en dispersant les cendres et en vous assurant que le feu est complètement éteint.

Quel est le meilleur bois pour faire de la braise ?

Le meilleur bois pour faire de la braise est un bois dur et sec, qui brûle lentement et uniformément. Les essences les plus populaires pour cela sont le chêne, le hêtre, le cerisier, le noyer, le frêne et le charme. Ces bois produisent une braise chaude, durable et régulière, idéale pour une cuisson lente et uniforme.

Pour éviter de brûler la viande au barbecue, vous devez maintenir une température de cuisson modérée et surveiller régulièrement les aliments. De même, évitez de cuire les aliments à feu vif ou trop près des flammes. Toutefois, pour les protéger de la chaleur directe, utilisez une marinade ou une sauce. Enfin, de temps à autre, retournez les aliments pour une cuisson uniforme.