Barbecue charbon VS barbecue gaz : Des avantages et des inconvénients à la cuisson

Le barbecue est un incontournable des repas en plein air, que ce soit pour les pique-niques ou les soirées entre amis.

Lorsqu’il s’agit de choisir un barbecue, deux options principales s’offrent à vous : le barbecue au charbon de bois et le barbecue au gaz.

Il peut s’avérer difficile de faire le bon choix entre ces deux options. Toutefois, certains critères vous permettent d’y arriver.

Pourquoi prendre un barbecue au gaz ?

Aujourd’hui, les barbecues à gaz sont de plus en plus populaires. En effet, ils sont plus faciles à allumer et à régler que les barbecues à charbon de bois. Avec un simple bouton de commande, vous pouvez ajuster la température de cuisson de votre barbecue à gaz en quelques secondes.

Aussi, les barbecues à gaz sont plus pratiques et plus rapides à utiliser. Il suffit de brancher la bouteille de gaz et d’allumer le brûleur, et vous êtes prêt à cuire en quelques minutes. Ici, vous n’aurez même pas besoin de penser à la quantité de charbon dont vous aurez besoin.

Pourquoi un BBQ au charbon ?

Par ailleurs, il convient de préciser que le barbecue au charbon de bois reste une meilleure option pour les amateurs de grillades.

Tout d’abord, le goût et l’odeur fumée que le charbon de bois apporte à la nourriture sont uniques et irrésistibles pour de nombreux amateurs de barbecue.

Le charbon de bois donne une saveur plus authentique à la nourriture et permet de cuire les aliments plus lentement pour une texture plus tendre. Ensuite, le barbecue au charbon de bois offre une plus grande flexibilité en termes de cuisson.

Quel est le barbecue le plus sain ?

Lorsqu’il s’agit de choisir un barbecue sain, il est important de tenir compte de la méthode de cuisson plutôt que du type de barbecue. Les grillades à haute température peuvent produire des substances cancérigènes, mais cela peut être minimisé en utilisant des marinades.

Les barbecues à gaz ont l’avantage de permettre un meilleur contrôle de la température, ce qui peut aider à prévenir les brûlures. Cependant, les barbecues au charbon peuvent être plus sains, car le charbon de bois peut avoir des propriétés antioxydantes.

Quel barbecue fait le moins de fumée ?

Ici, il faudra considérer le type de combustible utilisé. Les barbecues à gaz ont tendance à produire moins de fumée que les barbecues au charbon de bois, car ils brûlent un combustible propre. Toutefois, il est important de noter que certains types de nourriture peuvent produire plus de fumée que d’autres, indépendamment du type de barbecue utilisé.

Pour minimiser la production de fumée, il est recommandé d’utiliser des viandes maigres et de retirer tout excès de graisse. Il est également recommandé d’éviter les marinades ou les sauces sucrées qui peuvent brûler et produire de la fumée.

Quel est le barbecue le plus facile à nettoyer ?

Généralement, les barbecues à gaz ont l’avantage d’être plus faciles à nettoyer, car ils ne produisent pas de cendres. De plus, ils sont souvent équipés de grilles amovibles en acier inoxydable qui peuvent être facilement nettoyées au lave-vaisselle.

Les barbecues au charbon de bois, par contre, sont plus difficiles à nettoyer, car ils nécessitent souvent le retrait de cendres et de résidus de charbon de bois. Cependant, certains modèles de barbecues au charbon de bois sont équipés de systèmes de nettoyage pratiques qui permettent de recueillir facilement les cendres.