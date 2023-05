Plancha VS Barbecue : différence entre un barbecue et une plancha

Les amateurs de la bonne grillade se demandent souvent la différence entre un barbecue et une plancha. Avec le barbecue, il n’y a aucun contact direct entre la flamme et les aliments. Ce qui est tout le contraire pour la plancha : jus et graisse sont récupérés dans un bac conçu à cet effet. Voici les autres éléments à découvrir sur ces deux dispositifs !

Quelle viande acheter pour une plancha originale ?

Toutes les viandes peuvent être achetées pour être cuites sur une plancha originale. Cette plaque métallique a d’ailleurs la faculté de relever à la perfection le gout de tout ce que vous y posez.

Toutefois, pour réussir vos grillades comme un professionnel, la viande doit être coupée en petits morceaux. Faites-en par exemple de minuscules boulettes, des émincés ou des cubes. Lorsqu’elle est également sous forme de steak, mais avec une épaisseur plus ou moins plate, la viande peut rapidement cuire sur une plancha.

Si vous aimez le bœuf, vous avez le choix entre le rumsteck et le faux-filet. Le flanchet, l’aloyau, la bavette, l’araignée, le merlan et la poire sont les autres parties qui sont aussi recommandées pour la cuisson.

Si c’est le porc que vous préférez, les rognons, la hampe, le foie et l’onglet sont de succulents morceaux à poser sur une plancha. Il en est de même pour la viande d’agneau. Quant au veau, ce sont le filet, la sous-noix et la noix qui sont à privilégier.

Pour allumer un barbecue et y faire bien cuire de la viande, il n’y a rien de plus simple. Mettez du papier journal au fond du dispositif, déposez-y du charbon de bois et allumez à plusieurs endroits avec une allumette. Soufflez maintenant sur le feu jusqu’à ce qu’il soit complètement attisé.

Pour ne pas être brûlé, il est conseillé d’utiliser de longues allumettes. Prenez également le soin de placer des blocs de charbon de part et d’autre de la grille, dès que de la braise est formée. Ne commencez pas non plus la cuisson de vos grillades tant qu’il reste des flammes.