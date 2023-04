Les 5 meilleurs barbecue charbon pour préparer l’été 2023

L’été approche à grands pas et c’est le moment idéal pour commencer à planifier votre prochain barbecue en plein air.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau barbecue au charbon de bois pour préparer de délicieuses grillades, cet article est fait pour vous.

Voici les cinq meilleurs modèles de barbecue charbon que vous pouvez choisir pour l’été 23.

Liste des meilleures marques de barbecue au charbon et leur produit phare

Aujourd’hui, il existe plusieurs marques de barbecues au charbon. Voici les meilleures !

WEBER Barbecue charbon Compact Kettle 57 cm 1321004WEBER Barbecue charbon Compact Kettle 57 cm 1321004 WEBER Barbecue charbon Compact Kettle 57 cm 1321004 124,99 €

Somagic Barbecue à Charbon Vertical Retournement Grille, Gris JBQ1305006 Somagic Barbecue à Charbon Vertical Retournement Grille, Gris JBQ1305006 259,00 €

Barbecook Loewy 40 petit barbecue au charbon en émail noir, barbecue balcon, Ø 40cm H 74.5cm Barbecook Loewy 40 petit barbecue au charbon en émail noir, barbecue balcon, Ø 40cm H 74.5cm 109,00 €

barbecue charbon Weber

Weber est l’une des marques les plus populaires et les plus respectées dans le monde des barbecues.

Leur produit phare, le Weber Original Kettle, est un barbecue au charbon classique qui offre une grande capacité de cuisson et une excellente qualité de construction.

barbecue charbon Somagic

Somagic est une marque française qui propose une large gamme de barbecues au charbon de bois, du petit modèle portable au grand modèle familial. Son produit phare est le Somagic Fonte qui garantit une grande durabilité.

barbecue charbon Broil King

Broil King est une marque canadienne qui propose une gamme de barbecues au charbon de bois de haute qualité. Ce barbecue au charbon vous offre une excellente performance de cuisson.

barbecue charbon Camping Gaz

Camping Gaz est un autre modèle de barbecue très intéressant. Doté du Camping Gaz Bonesco, ce barbecue utilise un système de ventilation pour contrôler la température de cuisson.

barbecue charbon Naterial

Naterial est une marque française qui propose une gamme de barbecues au charbon de bois abordables. Avec leur produit connu sous le nom de Naterial Pit, ce modèle en acier possède une grande surface de cuisson.