Comment changer la langue de son correcteur d’orthographe sur Word ?

Pour certains, la petite ligne rouge ou bleue du correcteur d’orthographe Word est une aide précieuse en rédaction. Pour d’autres, elle est relativement encombrante. Mais dans un cas comme dans l’autre, l’apparition de cette ligne est particulièrement gênante lorsque le correcteur paramétré en anglais ou dans une langue différente de celle de saisie.

Modifier la langue du correcteur d’orthographe sur Word ?

Découvrez dans cet article quelques astuces pour changer la langue de votre correcteur d’orthographe sur Word.

Le processus de modification

La vérification de la grammaire et de l’orthographe sur Word peut devenir délicate lorsque le correcteur n’est pas configuré dans la langue de saisie. Cela est d’autant plus important quand on sait que Word est généralement paramétré en anglais. Pour modifier la langue, il faut tenir compte du type d’appareil utilisé (Windows, iOS ou Web).

Windows

Pour changer la langue du correcteur d’orthographe Word sur un appareil Windows, la première étape est de cliquer sur l’emplacement dans lequel sera écrit le texte ou sélectionner le texte mal corrigé s’il est déjà rédigé.

Ensuite, il faut aller sous l’onglet « Révision », cliquez sur « Langue » puis appuyez sur « Préférences linguistiques ». Par la suite, au niveau des langues d’éditions, sélectionnez l’une des nombreuses langues office disponibles et cliquez sur « OK ». Le correcteur automatique se mettra automatiquement sur la nouvelle langue choisie.

À défaut, il est possible aussi de modifier la langue de vérification. Après avoir sélectionné la partie où sera écrit le texte ou le texte lui-même s’il est déjà rédigé, allez dans l’onglet « Révision » et dans la partie « Langue » puis cliquez sur « Définir la langue de vérification ». Vous pourrez alors choisir l’une des langues disponibles. Pour finir, validez les modifications en cliquant sur « OK ».

Par ailleurs, afin de ne pas faire ces modifications à chaque rédaction, il est possible de paramétrer le correcteur pour qu’il identifie la langue d’écriture. Pour le faire, il faut suivre le processus précédemment évoqué. Mais après avoir choisi la langue, cochez la case « détectez la langue automatiquement ».

iOS et Word Web

Avec iOS et Word Web, le processus pour changer de correcteur est relativement similaire. Sur iOS, il faut sélectionner le texte ou la partie devant l’accueillir et aller dans l’onglet « Révision ». Par la suite, cliquez sur « Langue », choisissez la langue souhaitée et appuyez sur « OK ».

Quant à Word Web, il faut aussi sélectionner le texte ou la partie qui doit l’accueillir. Ensuite, il faut cliquer sur l’« onglet Révision » et sélectionner « Éditeur ». À ce niveau, il faudra appuyer sur « définir la langue de vérification » et choisir la langue désirée. Enfin, il faut cliquer sur OK pour confirmer les modifications.

Pourquoi utiliser un correcteur d’orthographe ?

Utiliser un correcteur d’orthographe sur Word présente de nombreux avantages. Comme son nom l’indique, il permet de corriger les fautes, notamment celles qui ne sont pas aisément perceptibles. En général, cet outil fonctionne automatiquement pendant les rédactions. Il souligne dans une couleur vive les fautes d’orthographe, de grammaire ou de conjugaison et permet de les corriger immédiatement.

Cela permet donc non seulement d’améliorer la qualité des écrits, mais aussi de gagner un temps considérable dans la correction et la relecture.

Quelle est la meilleure application pour corriger les fautes d’orthographe ?

Bien que le correcteur d’orthographe de Word soit très efficace, il présente parfois d’importantes limites. Il peut donc être intéressant d’opter pour des applications spécialisées. De nos jours, de très nombreuses applications proposent ces services de façon payante ou gratuite. Les plus populaires du marché sont notamment Antidote, Le Robert Correcteur et Language Tool. Vous pouvez les essayer et choisir celle qui vous convient le mieux en fonction du type de traitement de texte que vous faites.