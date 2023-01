Liste des banques d’images gratuites libres de droit en 2023

Aujourd’hui, l’utilisation des images occupe une place très importante en matière de stratégie de communication d’entreprise.

En effet, créer des contenus de qualité illustrés par des photographies attire davantage l’attention des internautes sur les blogs, réseaux sociaux et sites internet.

Afin d’enrichir ces différents canaux ; il est disponible sur internet des banques d’images gratuites comme payantes libres de droit.

Que devez-vous savoir sur ces banques d’images libres de droit et lesquelles sont gratuites ? Suivez-nous !

Qu’est-ce qu’une banque d’images libres de droit ?

Une banque d’images libres de droit évoque des sites internet qui regroupent des milliers de photographies, voire plus et à usage gratuit et insoumis.

À quelles fins peuvent être utilisées les images libres de droit ?

Les photographies provenant des banques d’images libres de droit peuvent être utilisées à plusieurs fins. Généralement, elles servent à illustrer les contenus textuels sur :

les blogs, sites internet et réseaux sociaux ;

les magazines et les journaux ;

les brochures et dépliants ;

les emballages et packagings ;

les supports décoratifs et publicitaires, etc.

Ces images peuvent être utilisées de façon digitale ou imprimées sur n’importe quel support.

Quels sont les principaux utilisateurs de ces sites ?

Les sites internet offrant des banques d’images libres de droit sont convoités par plusieurs professionnels. Il s’agit le plus souvent des entreprises de communication ou de publicités, les graphistes, les agences artistiques ainsi que les agents de marketing.

Les images et photos contenues dans ses banques se présentent sous différents types de formats, dont PNG, JPEG, PDF, SVG, etc.

Pour trouver une photo dans une banque d’images, il suffit de taper les mots clés de ce que vous voulez dans la barre de recherche du site. Les photographies sont classées par catégorie selon la représentation des images.

Liste des banques d’images libres de droit en 2023 ?

Il existe deux types de banques d’images libres de droit à savoir celles qui sont gratuites et celles qui sont payantes. Le premier type nécessite une inscription gratuite donnant accès aux différentes images disponibles.

Ensuite, ces dernières peuvent être téléchargées, modifiées et utilisées sans autorisation ni payement d’attribution. Les meilleures banques d’images libres de droit en 2023 sont entre autres Unsplash, Pixabay, StockVault, etc. Quant aux banques d’images libres de droit payantes, pour utiliser leur contenu en toute légalité, il est indispensable de débourser une certaine somme d’argent.

En savoir plus sur Google image, une autre source d’images sur internet

Dès que vous avez déniché la banque d’images qui vous convient, l’étape suivante est de pouvoir trouver des images de bonne qualité. Pour ce faire, il existe des critères sur lesquels vous pouvez vous baser pour juger de la qualité d’une photo. Il s’agit entre autres de l’impact, de la lumière, de l’utilisation qui est faite des couleurs, de la composition, du style et de la technicité. La présentation de la photographie, l’histoire qu’elle raconte, la créativité et ses centres d’intérêt sont également des éléments qui permettent de juger de sa qualité.

Est-ce que les images de Pinterest sont libres de droit ?

Pour rappel, une image est dite libre de droit quand elle peut être utilisée, modifiée librement dans le respect des conditions d’usage.

Par ailleurs, il faut noter que posséder une œuvre physique ne veut pas forcément dire que vous disposez des droits d’auteur. Ainsi, sous réserve d’exceptions, les images publiées sur Pinterest ne sont pas libres de droit. En effet, le site ne détient pas les droits d’auteur des images que les utilisateurs peuvent enregistrer comme Épingles. Si vous souhaitez donc faire usage d’une image, il vous faudra obtenir la permission de son propriétaire.

Pinterest est une application entièrement gratuite, disponible en versions web et mobile. Pour l’utiliser, il suffit de la télécharger et de vous inscrire en créant un nouveau compte ou en utilisant votre compte Facebook. La plateforme fonctionne en se basant sur les épingles et offre la possibilité de télécharger facilement les images.

Est-ce que les images de Canva sont libres de droit ?

Les images de Canva sont libres de droit sous respect des conditions exigées par la licence qui les régit : Free Media. En effet, les médias gratuits disponibles sur Canva peuvent être utilisés gratuitement pour des buts commerciaux ou non. Le site dispose de plus de 60 millions d’images qui sont entièrement libres de droit que vous pouvez utiliser comme bon vous semble.

En utilisant les images de Canva, vous acceptez donc les conditions générales d’utilisation. Pour ce faire, vous devez tenir compte des usages autorisés et interdits par le contrat de licence. Par ailleurs, Canva dispose également d’une banque d’images libres de droit payante (Canva Pro) disponible à moindre coût avec des images premium.

Les images téléchargeables sur internet font généralement objet de droit d’auteur. Pour donc les utiliser librement et en toute légalité, vous devez demander l’autorisation à l’auteur. Vous pouvez contacter ce dernier en ajoutant son nom sous la photo ou un lien qui renvoie vers son site. Avant de vous donner son accord, il peut toutefois vous exiger une compensation financière ou limiter l’usage de l’œuvre.

En outre, certains auteurs optent pour les licences Creative Commons (CC) qui leurs permettent de libérer leurs droits sur leur création. Cependant, pour les images dont le droit d’auteur est inébranlable, vous avez la possibilité d’acheter les droits de diffusion ou de reproduction. Les banques d’images gratuites et payantes qui fleurissent aujourd’hui sur internet vous seront néanmoins d’une grande aide pour trouver des photographies pour illustrer vos contenus

Autres articles :