5 meilleurs logiciels de retouches photos 2023

Grâce aux outils de retouche de photos, il est possible de valoriser toutes les images que vous désirez. Il suffit de disposer du bon outil pour y arriver.

Top Liste de 5 meilleurs logiciels de retouche photo.

L’utilisation de ces logiciels facilite la tâche aux entreprises et aux particuliers dont l’activité consiste à mettre en valeur l’image.

GIMP : Meilleur logiciel photo open-source

Le logiciel GIMP est un meilleur outil de retouche photo auquel vous pouvez facilement accéder. Il s’agit d’un logiciel facile à télécharger et à utiliser.

Avec GIMP, vous avez non seulement la possibilité de réaliser des dessins à la main, mais de faire également des Photomontages.

Vous pouvez ainsi vous en servir pour retoucher vos différentes images.

Le logiciel GIMP est sur plusieurs points semblable à Photoshop, car il possède des fonctionnalités similaires à celles de ce dernier.

Par ailleurs, GIMP prend en charge de nombreux formats tels que TIFF, PNG, EPS, BMP, ICO et bien plus. Vous pouvez également le retrouver dans les fichiers PSD de Photoshop.

Si vous souhaitez l’utiliser avec un fichier RAW, vous devez forcément procéder au téléchargement du plug-in avant que cette utilisation ne soit possible.

Il faut aussi noter que le gestionnaire de calque de GIMP est en quelque sorte semblable à celui d’adobe Photoshop CC. Avec GIMP, vous pouvez :

Faire des calques et des sélections grâce à ces outils d’extraction ;

accéder aux courbes et segments afin d’agrandir les images sans toutefois perdre la qualité ;

Appliquer les effets, filtres et scripts grâce à ces nombreuses fonctions, effets et filtres ;

Télécharger les scripts ;

Télécharger de nouvelles brosses ou utiliser celles dont il dispose pour retoucher les couleurs.

Le logiciel GIMP possède une version desktop sur linux Windows et macOS. C’est un logiciel légal mis en diffusion sous la licence GPLv3.

PhotoFiltre7 : Meilleur choix pour les débutants

Êtes-vous débutant et souhaitez-vous retoucher votre image sans difficultés ? Vous n’avez plus à vous inquiéter pour cela. Le logiciel PhotoFiltre 7 est le meilleur et l’idéal pour vous faciliter la tâche. Il est question d’un logiciel de retouche conçu pour débutant avec des fonctions faciles à comprendre et à utiliser. Ainsi, vous pouvez facilement le télécharger gratuitement sur votre ordinateur afin de modifier la forme et l’aspect de vos photos.

Il faut noter que cette version, comparativement à la version payante, ne dispose pas de tous les formats. Néanmoins, vous avez l’essentiel pour réaliser votre retouche avec performance. En plus, il possède les formats JPG et BMP. Par ailleurs, le logiciel PhotoFiltre 7 autorise la mise en œuvre des calques et comporte de nombreux filtres dont vous pouvez vous servir.

Si vous souhaitez obtenir immédiatement un bon résultat, vous n’avez qu’à appliquer les filtres de PhotoFiltres 7 et le tour est joué. En effet, ces filtres permettent de corriger la couleur, la teinte, la luminosité et le contraste. Il y a également des types de sélection pour appliquer des formes comme le rectangle et le triangle. Vous avez aussi la possibilité de réaliser des sélections multiples.

Adobe Photoshop : meilleur choix pour les pros

Adobe Photoshop est un logiciel de retouche photo conçu par l’éditeur Adobe. Il s’agit d’un outil que vous pouvez télécharger avec votre tablette Android ou votre téléphone. Par contre, si vous disposez de Windows 10, vous y accédez grâce à une application. Ce logiciel vous propose toutes les fonctionnalités de retouche élémentaires que ce soit pour l’étirement, le recadrage, le pivotage ou pour changer la position de la photo.

En plus, Adobe Photoshop vous permet d’effacer l’effet de la coloration des yeux d’animaux sur votre photo. Il en est de même pour l’effet yeux rouge. Vous avez la possibilité avec cet outil, d’appliquer la correction colo métrique automatique afin d’ajuster le contraste.

L’un des plus grands avantages de cette version du logiciel est la variété des langues disponibles sur l’interface. Vous n’avez qu’à cliquer sur celle que vous comprenez et commencer le travail. Utiliser le logiciel Adobe Photoshop vous permet de bénéficier d’autres avantages.

En effet, vous avez d’une part le choix entre une large diversité de polices. D’autre part, en appuyant tout simplement sur un bouton, vous corrigez la lumière, l’ombre, la température et de nombreuses autres choses.

C’est un logiciel auquel vous pouvez facilement accéder en créant un compte gratuit Créative Cloud. Adobe Photoshop met à votre disposition des fonctionnalités de montage photo avec plusieurs images. Ensuite, vous avez la possibilité d’améliorer les espaces entre ces images, la couleur du fond et le cadre. Cet excellent logiciel vous permet de procéder à la modification de la photo de votre choix à partir de l’écran de collage. Adobe Photoshop est sans doute le choix des pros pour retoucher des photos.

Movavi Picverse : Meilleur choix pour une retouche simple

Si vous désirez une application simple et facile pouvant vous permettre de retoucher votre photo sans complication, optez pour Movavi Picverse. C’est le logiciel qui vous permet de rendre vos photos attrayantes et spectaculaires.

Movavi Picverse est un éditeur d’images qui repose sur l’Intelligence Artificielle pour des résultats impeccables. C’est un outil pratique et convenable pour les photographes de tout niveau. Il dispose d’une interface en français. Cela vous permet d’utiliser l’appli sans difficulté de langage.

Le logiciel Movavi Picverse possède plusieurs fonctions qui vous rendent la tâche simple. Par exemple, pour supprimer le fond d’image ou modifier l’arrière-plan de la photo, vous suivez simplement quelques étapes indiquées par l’interface. De plus, vous avez la possibilité même après modification d’afficher l’image d’origine.

Movavi vous permet également de procéder à la restauration des vieilles et anciennes photos. Ces excellentes fonctions vous permettent de masquer les plis, les tâches et les rayures. Vous pouvez aussi colorer les photos de couleur noir-blanc.

Besoin de régler la netteté à votre goût ? C’est bien possible avec Movavi. Vous pouvez facilement éliminer le flou en accentuant la netteté. Avec Movavi, vous avez la possibilité de supprimer les images inutiles sur la photo retouchée, le corps et le visage. Vous n’avez donc plus de difficulté pour appliquer un parfait maquillage et blanchir les dents du personnage sur la photo.

Lightroom : Meilleur choix pour le traitement d’image

Lightroom est le logiciel retouche photo qui vous permet d’améliorer les images à votre gré. Que ce soit pour créer la photo de vos rêves ou pour réaliser l’image la plus réussie, il est plus facile de maîtriser le réglage des couleurs et de la luminosité des photos grâce aux curseurs.

Les fonctions disponibles sur ce logiciel sont variées. Les fonctions recadrage et rotation vous permettent de sélectionner le rapport L/H et la taille adaptée à votre image. Lightroom vous permet aussi d’aller dans les détails pour mieux parfaire votre photo. C’est même possible de d’intégrer des effets impressionnants comme l’ambiance, la clarté ou un paysage spécifique.

Grâce au correcteur, vous pouvez corriger les retouches et conserver les photos retouchées dans le cloud. Il est toutefois conseillé de retoucher uniquement les parties essentielles et non le tout. Vous pouvez ajuster l’aspect du ciel ou du paysage.

Une fois terminé, enregistrez votre nouvelle photo pour ne pas perdre la nouvelle version. L’outil géométrique disponible sur ce logiciel vous permet de redresser votre image comme cela vous convient. Avec Lightroom, vous avez une panoplie d’options telles que réduire le bruit d’image, raviver les couleurs et corriger les photos.