Google Smart Lock : Comment accéder à la serrure intelligent de son téléphone

Il est presque impossible de nos jours de passer une journée sans interagir avec son portable. Selon les recherches menées par Dscoust, nous touchons plus de 2000 fois notre téléphone par jour.

Conscients de cela, les ingénieurs ne cessent d’innover pour offrir à tous une expérience d’utilisation exceptionnelle. Outre la reconnaissance faciale, on peut désormais déverrouiller son smartphone avec l’empreinte digitale, la capture de l’iris ou la serrure intelligente de Google.

Mais en fait, que sait-on véritablement de cette option de Google ? Mieux, comment fonctionne-t-elle ? Et surtout, comment y accéder ? Tour d’horizon de Google Smart Lock, la serrure intelligente du plus puissant moteur de recherche.

C’est quoi Smart Lock Google Android ?

Google Smart Lock est une serrure intelligente qui permet de régler son smartphone pour qu’il se déverrouille dans des conditions déterminées. À l’inverse donc du traditionnel mot de passe, l’utilisateur n’a plus besoin d’intégrer à chaque fois ces données pour avoir accès à son téléphone.

Il lui suffit en effet de se retrouver dans un lieu sûr ou à proximité d’un appareil familier pour avoir automatiquement accès à son téléphone. Cela s’explique par la capacité de cette fonctionnalité à détecter :

Les endroits fréquentés ;

Les appareils de confiance ;

Les systèmes de connexion approuvés ;

Ou tout autre objet régulièrement utilisé.

En activant donc cette fonctionnalité, vous n’avez plus besoin de déverrouiller votre téléphone lorsque vous vous retrouvez chez vous ou connecté à votre wifi. Et, ce n’est pas tout.

En fonction des paramètres intégrés, Google Smart Lock vous permet aussi d’avoir accès à votre smartphone quand vous le sortez de votre sac ou de votre poche. De quoi vous mettre à l’abri des oublis répétitifs de mot de passe, n’est-ce pas !

Le principe de fonctionnement de Google Smart Lock est l’un des plus simples. Pour profiter de ces fonctionnalités, il vous suffit de l’activer sur votre téléphone. Pour y arriver, il vous faudra définir en premier un mot de passe si vous êtes un utilisateur d’Android.

Cette étape franchie, rendez-vous ensuite dans les paramètres de votre smartphone, puis accéder à la section sécurité. Recherchez enfin Smart Lock et cliquez dessus. L’application ouverte, renseignez le mot de passe préalablement défini. Après validation, plusieurs options s’offriront automatiquement à vous.

Au nombre de celles-ci, on peut répertorier :

La reconnaissance des lieux de confiance ;

La détection de l’appareil sur le corps ;

L’utilisation des appareils vérifiés ;

La correspondance vocale ;

Etc.

Selon vos goûts et désirs, choisissez les options qui répondent le mieux à vos attentes. Retenez toutefois qu’en activant la détection sur le corps, vous profiterez d’un téléphone déverrouillé, et ce, toutes les fois que le tiendrez dans vos mains. Mais, pas seulement.

Au cas où vous opteriez pour la reconnaissance des lieux de confiance, vous n’aurez plus besoin d’intégrer un mot de passe quand vous serez :

À votre domicile ;

Au sein de votre entreprise ;

Dans la rue proche de chez vous ;

Ou, de tout autre emplacement que vous auriez préalablement identifié.

Et, le même scénario s’observera dans le cas de la correspondance vocale, des appareils de confiance et des systèmes de connexion approuvés. Autant dire que vous profiterez librement et spontanément de votre smartphone chaque fois que le besoin se fera sentir.

Qu’est-ce que Smart Lock sur Samsung ?

Comme mentionné plus haut, Google Smart Lock est une serrure intelligente qui offre la possibilité d’utiliser son portable sans renseigner son code ou son mot de passe. Fonctionnel sur la plupart des appareils, on le retrouve également chez Samsung. Même si les grandes fonctionnalités de l’application ne changent pas, il est toutefois important de noter que la procédure pour y accéder n’est pas exactement la même.

Où trouver Smart Lock Samsung ?

Comme annoncé précédemment, pour utiliser la serrure intelligente de Google, il suffit de l’activer en passant par le paramètre et l’onglet de sécurité. Malheureusement, ce processus qui semble général n’est pas exactement le même chez Samsung.

Pour profiter des fonctionnalités de cette application, les utilisateurs de cette marque devront en un premier temps accéder aux paramètres de leur smartphone. Cette étape franchie, ils devront ensuite ouvrir la section relative à l’écran de verrouillage, puis sélectionner verrouillage sécurisé.

C’est alors qu’ils pourront renseigner le mode de verrouillage auquel il désire avoir accès. Retenons à toutes fins utiles qu’à l’instar des autres marques, les utilisateurs de Samsung devront également déverrouiller leur smartphone :

À chaque fois qu’ils l’allument ;

Et, en cas de non-utilisation pendant environ 4 heures d’horloge.

Pour protéger convenablement leur smartphone, l’application ne permet pas en effet de le laisser indéfiniment ouvert.

Envie d’accéder à votre Samsung avec la serrure intelligente de Google ? Si oui, rien de plus simple. Pour y arriver, configurez votre portable comme montré plus haut. Optez ensuite pour l’option qui vous convient le mieux en mettant notamment un accent sur :

Le repérage de votre maison ;

Le réseau internet que vous utilisez ;

Et, les dispositifs électroniques auxquels vous avez régulièrement accès.

Mais, attention. Vous pourriez rencontrer quelques difficultés au cas où votre portable ne disposerait pas de la version récente de l’application. Pour vous mettre à l’abri de toutes mauvaises surprises, pensez à mettre à jour le logiciel avant toute activation.

S’il y a bien un aspect qu’apprécient la plupart des utilisateurs de la serrure intelligente de Google, c’est qu’elle ne représente pas un abonnement à vie. Si après inscription vous ressentez le besoin de désactiver ou d’y supprimer l’un de vos comptes, inutile de vous inquiéter.

La procédure générale, c’est de vous rendre dans les paramètres de votre smartphone. Une fois à l’intérieur, ouvrez le volet sécurité, puis cliquez sur l’application. Cette étape franchie, intégrez ensuite vos donnes personnelles (code, schéma, etc.). Sélectionnez enfin le compte que vous désirez supprimer et désactivez-le.

Vous ne désirez plus accéder à Facebook par le biais de la serrure intelligente de Google ? Pas de soucis. Pour y arriver, prenez votre smartphone et ouvrez la section paramètre. Entrez ensuite dans l’onglet réservé à la sécurité, puis recherchez agents de confiance.

À ce stade, désactivez l’application et repartez plus haut pour répéter l’opération au niveau de la saisie automatique avec Google. Vous voilà à la fin de vos manipulations, il ne vous reste plus qu’à profiter librement de votre smartphone.