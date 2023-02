Comment accéder à Google Keyword Planner ?

La visibilité des sites web sur Google passe en partie par des annonces ou par des publicités sur Google Ads. Aussi captivantes qu’elles soient, ces publicités ne produisent pas toujours les résultats attendus. Cette défaillance est la conséquence de mauvais choix des mots-clés. Pourtant, il existe un outil idéal nommé Google Keyword Planner qui permet de bien choisir les mots-clés pour rendre vos sites plus visibles. Que faut-il réellement savoir sur cet outil ? Nous vous invitons à lire cet article qui détaille tout sur le sujet.

Qu’est-ce que Google Keyword Planner ?

Google Keyword Planner est un outil de planification de mots-clés qui a été conçu par Google. Il permet de rechercher les mots ou expressions pertinentes en rapport avec vos produits ou vos services sur le moteur de recherche. Il est généralement utilisé par les personnes qui désirent mettre en place des annonces ou des publicités en passant par Google Ads. C’est un outil gratuit et très accessible. Mais pour qu’il soit facile d’accès, il est nécessaire de savoir comment l’utiliser.

L’outil en question n’est pas difficile d’accès. En effet, vous devez rechercher Google Ads et vous connecter à la plateforme à l’aide de votre compte Gmail.

Si vous n’avez pas de compte Google Ads, vous pouvez le créer toujours en utilisant votre compte Gmail tout en suivant les instructions qui s’affichent sur l’écran.

Après avoir créé le compte, vous aurez accès au tableau de bord de Google Ads. Suivez par la suite les instructions ci-après :

cliquez sur l’onglet « outils et paramètres » ;

Vous verrez plusieurs fenêtres s’afficher, dont l’une nommée « planification » ;

Dans la fenêtre « planification », cliquez sur « outils de planification des mots-clés ».

Vous venez ainsi d’accéder à l’outil Google Keyword Planner. Si vous souhaitez trouver des mots-clés pour votre stratégie de référencement naturel, vous devez continuer en cliquant sur l’onglet « trouver de nouveaux mots-clés ».

Pour connaître les mots-clés les plus recherchés, vous devez d’abord suivre les étapes précédentes et cliquer sur « trouver les nouveaux mots-clés ». Après cela, vous verrez une page s’afficher avec deux fenêtres : « commencer avec des mots-clés » et « commencer avec un site web ». À cette étape :

cliquez sur « commencer avec des mots-clés » ;

entrez dans la barre de recherche le ou les mot(s)-clé(s) dont vous voulez vérifier le volume de recherche ;

Cliquez sur « obtenir les résultats ».

Vous verrez par la suite de nombreux indicateurs. Celui dont vous avez besoin est l’ordre de grandeur du volume de recherche mensuel. Cet indicateur vous affiche les différentes parts du nombre moyen de recherches par mois du mot-clé que vous avez tapé.

Nous avons : 0-10 ; 10-100 ; 100-1k ; 1k-10k ; 10k-100k ; 100k-1M. Un mot-clé est généralement intéressant du moment où le nombre de ses recherches mensuelles est supérieur à 10. Ainsi, vous pouvez facilement savoir si votre mot-clé fait partie des plus recherchés.

Après avoir accédé à Google Keyword Planner et cliqué sur « trouver les nouveaux mots-clés », vous avez le choix entre les options qui vous permettront d’obtenir les meilleurs mots-clés.

En effet, la plateforme vous proposera deux informations : le volume de recherche et la concurrence.

Le volume de recherche présenté dans le paragraphe précédent est totalement gratuit et ne demande aucuns frais.

Quant à la concurrence, elle regroupe les personnes qui payent pour que des mots-clés apparaissent sur la plateforme. C’est une option payante. Ainsi, pour obtenir des mots-clés gratuitement, nous vous recommandons de choisir l’option du volume de recherche. Vous l’avons expliqué plus haut.

Avantages Google Keyword Planner

Au vu des différents éléments présentés sur l’outil de planification, il faut retenir qu’il renferme un nombre important de fonctionnalités. L’ensemble de ces fonctionnalités représente des avantages importants. En effet, Google Keyword Planner permet de :

ranger méthodiquement les recherches selon votre domaine d’activité ;

avoir une variété de mots-clés pour vos contenus, vos annonces ou encore vos publicités ;

connaître les mots-clés qui sont relatifs à des sites web ;

obtenir des statistiques de recherche mensuelle sur les mots-clés que vous voulez ;

avoir une variété d’options de ciblage.

Si l’on considère tous ces avantages, on peut en venir au fait que Google Keyword Planner participe également à l’amélioration de votre stratégie de référencement naturel. Cependant, il faut savoir qu’il présente aussi quelques insuffisances.

Inconvenients Google Keyword Planner

Les insuffisances de l’outil de planification de mots-clés de Google ne sont pas nombreuses, mais peuvent parfois être dérangeantes pour les utilisateurs. En résumé, il y a :

une liste de suggestion de mots-clés limitée ;

des difficultés à avoir plus de précisions sur les données fournies ;

des propositions d’amélioration automatique pas toujours pertinentes ;

des suggestions de groupe d’annonces rarement adaptées à l’offre.

Ainsi, il faut retenir qu’en dépit de toutes ses fonctionnalités attrayantes, cette solution comporte quand même des insuffisances. Une mauvaise application dans le choix des suggestions peut aussi vous coûter cher. Il faut alors bien maîtriser l’outil si vous désirez l’utiliser afin d’en tirer profit

