Google Chrome : Le navigateur web qui permet de surfer sur internet

Depuis l’avènement d’internet, un grand nombre d’outils a été mis à la disposition de tous dans le but de faciliter l’accès aux informations. Au nombre de ceux-ci figure Google Chrome, une application permettant de surfer sur le net.

Publié par Google en 2008, ce navigateur web est le plus utilisé au monde, avec une part de marché de plus de 50% sur les gadgets mobiles.

Dans la suite, on vous en dit plus sur le navigateur Google Chrome.

Qu’est-ce que le navigateur Google Chrome ?

Google Chrome est un navigateur web élaboré par Google. Il émane de projets Open Source et est essentiellement basé sur le projet libre Chromium, qui fonctionne sous Windows, Android, iOS, Mac et Linux.

Comptabilisant plus de 750 millions d’utilisateurs dans le monde, il permet de naviguer rapidement sur les sites web et de télécharger des contenus (photos, vidéos, documents PDF, etc.) sur des pages internet. De même, il permet aux utilisateurs d’avoir accès à leurs plateformes favorites grâce à des raccourcis.

Permettant d’afficher les pages web pertinentes en une fraction de seconde, en fonction du mot clé soumis, Google Chrome a plusieurs fonctionnalités. Cet outil vous donne la possibilité d’ouvrir simultanément 100 onglets dans une même fenêtre. Il fait aussi des suggestions intelligentes dans le but de proposer des réponses à vos requêtes, et ce, avant que vous ayez fini d’écrire.

Quel est le rôle de l’application Chrome ?

La fonction principale de Chrome consiste à offrir l’expérience de navigation la plus complète aux utilisateurs. Ce navigateur est ainsi utilisé pour naviguer sur internet et pour avoir accès à des pages web. Lorsque vous avez Google Chrome sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, vous pourrez lancer des recherches. L’application Chrome permet aussi de chatter et d’échanger des mails. Google Chrome est aussi utilisé pour faire des achats, lire l’actualité, regarder des vidéos et autres.

Avantages Google Chrome

Si Google Chrome fait partie des navigateurs préférés des internautes, c’est parce qu’il présente plusieurs avantages. D’abord, ce logiciel offre une navigation sûre et fiable.

En effet, Chrome vous avertit automatiquement lorsque vous êtes sur le point de visiter un site internet douteux. De cette manière, il assure les arrières de l’utilisateur sur le web.

En plus de cela, ce logiciel vous donne la possibilité de naviguer sur internet en mode incognito ou anonyme. Ainsi, rien ne sera enregistré dans l’historique de navigation. Lorsque vous fermerez la fenêtre de navigation privée, tous les cookies des pages consultées seront instantanément supprimés.

Par ailleurs, Google Chrome est reconnu comme étant le navigateur web le plus rapide et le plus efficace. En effet, pour garantir de bonnes performances dans l’exécution du code JavaScript, il a élaboré le moteur JavaScript V8. Avec ce navigateur, vous pourrez synchroniser vos signets ainsi que vos extensions en créant un compte et en le synchronisant entre divers appareils. De cette manière, vous ne perdrez plus l’accès direct à vos pages web favoris.

Compatible avec les autres services Google, chrome propose une myriade de fonctions de sécurité comme le blocage des popups et des cookies. Il assure la sécurité de vos données, quand il remarque que vos mots de passe stockés sont exposés à des risques de piratage.

Inconvénients Google Chrome

Bien que Google Chrome ait plusieurs avantages non négligeables, il a aussi des inconvénients.

Au cours de l’utilisation du navigateur, il a été remarqué qu’il consomme beaucoup d’énergie. Cela impacte négativement la batterie de l’appareil utilisé pour se connecter.

Il semble également que ce navigateur pose un problème de confidentialité des données. En réalité, Chrome est un service de Google, qui collecte fréquemment les données personnelles de ses utilisateurs comme l’historique de navigation ou les données de localisation.

Avant de procéder au téléchargement de Google Chrome, il est indispensable que vous vérifiiez si le navigateur est compatible avec votre système d’exploitation. Ensuite, si vous comptez installer Chrome sur votre ordinateur fonctionnant sous Windows, vous devez télécharger le fichier d’installation. Par la suite, cliquez sur exécuter pour installer l’application.

Par contre, si vous projetez installer cet utilitaire sur un Mac, vous devez d’abord télécharger le fichier d’installation. Ouvrez ensuite le fichier « googlechrome.dmg »et recherchez Chrome. Glissez le navigateur vers le dossier Applications et entrez le mot de passe administrateur. Ensuite, ouvrez l’application Chrome puis le Finder. Enfin, cliquez sur « Ejecter » situé dans la barre latérale à droite de Google Chrome.

Dans le cas où vous êtes un utilisateur de Linux, vous devez avoir recours au logiciel qui vous permet d’installer vos programmes sur votre ordinateur. Vous devez aussi saisir le mot de passe, qui correspond au compte administrateur. Ensuite, téléchargez le fichier d’installation et appuyez sur « OK » pour ouvrir le package. Une fois que vous aurez cliqué sur « Installer le package », Chrome sera immédiatement ajouté à votre gestionnaire de logiciels.

Pour ouvrir une application de Chrome, vous devez d’abord l’installer sur votre mobile. Si vous avez un smartphone ou une tablette Android, vous devez rechercher Chrome sur Google Play Store. Lancez le téléchargement. Vous remarquerez ensuite que l’application s’installera automatiquement sur votre Android.

En revanche, si vous avez un iPhone ou un iPad, vous devez vérifier si l’application Chrome est compatible avec votre appareil. Dans ce cas, vous devez avoir iOS 12 et les versions ultérieures pour pouvoir installer ce navigateur.

Où puis-je trouver le Chrome Web Store ?

Chrome Web Store est la plateforme de téléchargement de Google. C’est une marketplace qui propose une grande variété d’extensions, d’applications et de thèmes conçus pour Google Chrome. Vous trouverez le Chrome Web Store sur le panneau de dialogue de Windows. Vous verrez en bas de ce panneau « Ouvrir la librairie de Google ». Cliquez dessus et attendez que Chrome Web Store, le magasin d’extensions s’ouvre.

La réinstallation de l’application Chrome se fait de la même manière qu’elle a été installée. Il faut que vous rendiez d’abord sur Google Play Store, si vous avez un Android, ou sur App Store, si vous avez un iPhone. Par la suite, recherchez « Chrome » et lancez à nouveau le téléchargement. L’application se réinstallera automatiquement.

Concurrents du navigateur Google Chrome

Hormis Chrome, il existe d’autres navigateurs qui ont une popularité notable dans l’environnement en ligne. Développé par Apple depuis 2003, Safari est l’un des principaux concurrents du navigateur Chrome. Il est instantanément intégré sur tous les ordinateurs Mac et offre une grande sécurité. Celui-ci est considéré comme le deuxième navigateur web le plus rapide.

Ayant remplacé Explorer en 2015, le navigateur Edge est installé par défaut sur tous les ordinateurs Windows. Ce navigateur pallie les défauts d’Internet Explorer et surtout la vitesse et l’ergonomie. L’interface de ce navigateur est plus épurée que celle de son prédécesseur. Mozilla Firefox fait aussi partie des concurrents de Chrome. Il assure efficacement la protection de vos données personnelles.