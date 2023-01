VPN 2023 : Avantages et inconvénients d’un réseau privé virtuel

Les VPN sont des réseaux qui ne sont pas une nouvelle découverte. Cependant, avec l’avènement d’Internet, leur utilisation devient plus courante. En effet, de plus en plus de personnes souhaitent protéger leurs informations personnelles des regards indiscrets (espionnage). Malgré leurs différents avantages, ces réseaux sont aujourd’hui pris avec des pincettes en raison des problèmes qu’ils engendrent. Quels sont donc les avantages et les inconvénients des VPN ? Quels sont les meilleurs du marché en 2023 ?

Qu’est-ce qu’un VPN ?

VPN est l’acronyme du terme anglais « Virtual Private Network », qui signifie en français « Réseau privé virtuel ». C’est de ce fait un service qui permet le cryptage des données des utilisateurs lorsqu’ils ont accès à un réseau. Il faut dire qu’Internet est un moyen de communication et d’échange par lequel les données vont d’une destination à une autre. En fait, chaque fois que vous accédez à une page, ses détenteurs identifient et envoient la demande d’informations souhaitées aux fournisseurs de services de connexion.

Ce transfert laisse une trace ou une empreinte numérique qui permet de voir votre activité en ligne, qui vous êtes, vos habitudes et les pages que vous visitez habituellement. Parfois, ces personnes détiennent votre location et toutes les données personnelles qui vous concernent. Le VPN est donc une sorte de tunnel qui crée un réseau privé et sécurisé entre la connexion Internet que vous utilisez et les autres serveurs. Il intervient dans les échanges d’informations qui ont lieu.

De cette manière, les données privées sont sécurisées et la confidentialité ainsi que l’intégrité de vos informations sont préservées. Celles-ci peuvent provenir d’e-mails, de noms d’utilisateur, de mots de passe ou de comptes bancaires. Le VPN rend ainsi confidentielle la connexion entre votre équipement et Internet.

Quelle est l’utilité d’un VPN en 2023 ?

Initialement, les réseaux VPN étaient principalement utilisés dans le monde des affaires. Cependant, la numérisation massive, le télétravail et les cyberattaques sont devenus très fréquents. Cela a favorisé l’utilisation de cette mesure d’anonymisation et de sécurité à un niveau plus personnel et privé.

Les usages d’un VPN sont multiples. En premier lieu, il permet de se connecter à distance en toute sécurité. De fait, il peut être utilisé pour réduire le risque de transfert de données entre votre réseau et les fournisseurs de services Internet. Il permet de travailler de n’importe où en ayant accès à toutes les informations et ressources. En outre, le VPN offre une protection permanente et empêche qu’une autre personne accède à vos données de navigation.

De plus, ce serveur sert à vous protéger des dangers que vous courrez lorsque vous naviguez sur un Wi-Fi public. Par ailleurs, comme l’adresse IP que fournit un VPN est celle du serveur auquel mène le tunnel, votre véritable IP ne sera pas visible. On ne peut donc plus vous localiser physiquement.

Avantages d’un VPN

Outre leurs différents usages, les VPN présentent plusieurs avantages. Par exemple, ils permettent de visiter plusieurs sites même en cas de restrictions géographiques par les fournisseurs de services Internet. Aussi, ils offrent un accès aux sites Web bloqués dans votre pays (géoblocages). En effet, les fournisseurs de certains lieux, comme les universités ou les bibliothèques, restreignent l’accès à certains services Internet. La connexion cryptée offerte par un VPN permet de débloquer ces accès à travers le tunnel qu’il fournit.

Par ailleurs, tous les gouvernements du monde ont des intentions politiques et des stratégies géopolitiques inconnues de la grande majorité des citoyens. Pour cette raison, certains ont tendance à chercher à contrôler l’information, la liberté de la presse. Ils parviennent ainsi à diffuser de la désinformation en fonction de leurs intérêts. Un VPN vous permet ainsi d’éviter les restrictions que certains gouvernements imposent pour priver leurs citoyens de la liberté d’expression et d’information.

De plus, certaines compagnies modifient les prix de leurs produits en fonction des possibilités de chaque territoire. Aussi, le serveur que vous utilisez habituellement suit vos préférences et vos achats. Par conséquent, il peut vendre ces informations à des entreprises qui, à leur tour, peuvent augmenter le prix des produits qui vous tiennent le plus à cœur. L’utilisation d’un VPN garantit la confidentialité, l’anonymat et la sécurité en ligne en évitant cette discrimination et la hausse des prix en fonction de votre origine.

Inconvénients d’un VPN

Comme énoncé en amont, les VPN ne présentent pas que des avantages. Ils peuvent entraîner d’autres problèmes lors de la navigation. En fait, la vitesse de navigation peut être plus lente, ce qui provoque une certaine latence dans les téléchargements. Cela peut être dû à la distance par rapport au serveur VPN auquel vous souhaitez vous connecter, à votre débit haut débit.

Par ailleurs, la sécurité est quoique meilleure, mais les hackers peuvent toujours pénétrer dans vos systèmes. En outre, le VPN procure une certaine confidentialité vis-à-vis de votre fournisseur et d’autres services, mais il y a toujours des informations qui ne sont pas masquées. Certains pays limitent ou suppriment directement l’utilisation des réseaux VPN, qui devient illégale. Enfin, de nombreux services VPN sont payants, du moins, ce sera comme cela si vous voulez un réseau stable, sécurisé et surtout rapide. Les VPN gratuits ne sont généralement pas fiables.

4 excellents Logiciel VPN en 2023

Voici les meilleurs VPN recommandés par les experts en 2023.

NordVPN

NordVPN est l’un des VPN les plus excellents du marché. Il met à disposition un tunnel crypté et très sécurisé qui fournit une connexion très rapide et stable. Cependant, il ne propose qu’un service payant et utilise un double cryptage. AVIS NordVPN 2023

CyberGhost

Le réseau virtuel privé CyberGhost emploie un cryptage AES 256 bits. Il propose des anti-empreintes digitales et une interface assez conviviale. Vous pouvez l’utiliser sur cinq différents appareils au maximum. Néanmoins, le support client n’est pas très réactif.

ExpressVPN

ExpressVPN propose des performances fiables et rapides avec un cryptage AES. De plus, il met à disposition environ 2000 serveurs rapides qui permettent d’accéder à plusieurs positions géographiques. Vous pouvez aussi bien l’obtenir sur un ordinateur, une télévision que sur un mobile. Il dispose d’un paiement avec des Bitcoins. Le bémol est qu’il est payant et surtout très couteux.

ProtonVPN

ProtonVPN fait également partie des meilleurs services en matière de sécurité, de confidentialité et de vitesse. En d’autres termes, c’est l’un des meilleurs VPN si vous cherchez à naviguer en toute sécurité. Cependant, son prix est légèrement supérieur à certains. D’autre part, il collabore avec les plateformes de streaming. Avis Proton VPN

Qu’est-ce qu’un VPN d’accès distant ?

Un VPN d’accès distant est un serveur qui vous permet de vous connecter à d’autres réseaux locaux où que vous vous trouviez. De nombreuses entreprises se servent de ce réseau pour permettre à leurs salariés de travailler en se connectant depuis leur domicile ou leur destination en cas de voyage.

Qu’est-ce qu’un VPN site à site ?

Un VPN site à site est un réseau qui fournit une connexion entre des services qui utilisent l’IPsec. Cette connexion est cryptée et se fait d’hôte à hôte. Autrement dit, elle concerne un serveur virtuel cloud et un serveur sur site. Grâce à la clé d’authentification, l’IPsec peut crypter le trafic IP avant les transferts de données et le décrypter après son arrivée.