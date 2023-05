Freelance : pourquoi choisir le portage salarial ?

BURKELY Sac Porté Main Wieske Cuir Burkely Marron

PINKO Sac Porté Épaule Love Bag Quilt Cuir Pinko Marron

MILANO Sac Porté Épaule Mirage Cuir Milano Beige

LANCASTER Sac Porté Épaule Soft Matelasse Lancaster Beige

Le travail en freelance offre de nombreux avantages. Il est notamment possible de profiter d’une certaine liberté sur divers plans. Il s’agit cependant d’une solution qui est liée à plusieurs défis qui demandent parfois beaucoup de ressources.

C’est la raison pour laquelle de nombreux travailleurs indépendants optent pour le portage salarial. C’est une forme d’emploi qui vous permet de bénéficier du meilleur de deux mondes.

Le fonctionnement du portage salarial

Opter pour le portage salarial revient à avoir un statut de salarié tout en conservant votre autonomie et votre liberté de travail. Une fois que vous aurez trouvé la bonne société de portage, vous pourrez signer un contrat.

Celui-ci définit les termes et les conditions de la collaboration entre l’entreprise cliente, la société de portage salarial et vous. Selon vos préférences, vous pouvez chercher des missions de manière autonome ou en collaboration avec la société de portage salarial. Des clients potentiels pourront vous être proposés par la société de portage par exemple.

Une fois qu’une mission est trouvée, un contrat de prestation est signé avec l’entreprise cliente. Ce dernier donne les détails sur la mission et les modalités de paiement. Nous vous recommandons de ce fait de bien le lire et de le comprendre au préalable. À la fin de la mission, il revient à la société de portage de vous verser une rémunération qui correspond à votre prestation.

Les métiers du portage salarial

Le portage salarial s’adresse à un large éventail de professions (notamment des professions intellectuelles) et de secteurs d’activité. Quel que soit votre métier, il est probable que vous puissiez profiter de cette solution sans aucun souci. Elle concerne toutefois davantage les professionnels possédant une certaine expertise. Vous pourrez par exemple adopter le portage salarial avec AD’Missions ou tout autre expert si vous décidez de vous lancer en tant qu’indépendant.

Les professions du domaine informatique

L’informatique est utile dans la grande majorité des milieux professionnels. Il est indispensable pour optimiser les processus et l’organisation en général. Avec une bonne méthodologie de recherche, vous trouverez des missions à la hauteur de vos compétences et travailler de façon indépendante. Cela peut être en tant que consultant informatique, développeur ou encore « data analyst ». Vous aurez ainsi l’opportunité de mettre votre expertise au service de diverses structures.

Les métiers de la communication et du marketing

Au même titre que l’informatique, la communication et le marketing sont des armes dont les entreprises ne peuvent se passer. Si celles-ci veulent se démarquer de leurs concurrents et promouvoir efficacement leurs produits et services, elles se doivent d’y accorder une grande importance. Dans ce sens, elles ont besoin de professionnels qui en maîtrisent tous les aspects.

Pour faire bonne mesure, ces derniers sont souvent sollicités pour des campagnes ponctuelles de grande envergure avec des objectifs précis. Ainsi, si vous êtes un expert de la communication et du marketing, vous pourrez véritablement vous épanouir avec le portage salarial. En donnant un aperçu de votre savoir-faire comme graphiste, « UX designer » ou encore consultant en communication, trouver d’excellentes missions ne sera qu’une formalité.

Les métiers de conseil et du commerce

Le secteur du conseil et du commerce est assez vaste. De fait, il englobe une grande variété d’activités professionnelles. La plupart d’entre elles vous permettent d’intervenir dans divers domaines, mais aussi de travailler à votre propre compte. C’est la raison pour laquelle elles sont idéales pour profiter du système avantageux qu’est le portage salarial.

En tant que formateur indépendant par exemple, vous pourrez augmenter les compétences d’équipes entières d’une multitude d’entreprises.

Si vous êtes négociateur immobilier, rien ne vous empêche de rechercher des locaux commerciaux ou de négocier des contrats de location pour des structures.

Les avantages de passer au portage salarial

Le portage salarial offre de nombreux avantages pour les travailleurs indépendants. En faire le choix revient à profiter de ses nombreux points forts.

La Sécurité sociale

En tant que travailleur indépendant en portage salarial, vous bénéficiez de la sécurité sociale. Cela vous assure une protection sociale en cas de maladie, d’accident ou de chômage, comme si vous étiez employé dans une entreprise.

La retraite

Vous cotisez pour votre retraite avec le portage salarial. En tant que salarié porté, vous avez donc droit à une pension de retraite à l’âge légal de départ à la retraite.

La formation professionnelle

Si vous êtes un travailleur indépendant en portage salarial, vous avez accès à des formations professionnelles pour développer vos compétences et améliorer vos qualifications professionnelles. Il s’agit par conséquent de l’occasion idéale pour constamment vous perfectionner.

La gestion administrative

La société de portage salarial s’occupe de votre gestion administrative, comptable et fiscale. Cela vous permet de vous concentrer pleinement sur votre activité professionnelle.

La responsabilité civile professionnelle

En tant que travailleur indépendant, vous bénéficiez grâce au portage salarial d’une assurance responsabilité civile professionnelle (RC Pro). Vous êtes alors couvert en cas de dommages causés à un tiers dans le cadre de votre activité professionnelle.

La flexibilité

Lorsque vous adoptez le portage salarial, vous conservez votre liberté de travail et pouvez choisir vos missions et vos clients en toute autonomie. La flexibilité est de fait totale avec cette forme d’emploi.

Les critères pour choisir une entreprise de portage salarial

Le choix d’une entreprise est une étape importante. Avant d’avoir recours au portage salarial (ici), vous devez prendre en compte plusieurs paramètres. Une fois que vous les connaissez, il suffit de faire votre prospection à l’aide de diverses sources.

La réputation

La réputation de l’entreprise de portage salarial est un critère important à considérer. Vous devez vous renseigner et rassembler le plus d’informations. N’hésitez pas à consulter les forums et les réseaux sociaux. Toutes les sources fiables sont bonnes pour vous faire votre propre opinion en vous basant sur l’expérience d’autres travailleurs indépendants avec la structure.

Les tarifs

Les tarifs pratiqués par l’entreprise de portage salarial ne sont pas à négliger. Il est important de comparer ceux proposés par différentes structures et de choisir celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix.

Les services proposés

Vous devez choisir une entreprise de portage salarial qui propose des services adaptés à vos besoins spécifiques. Il y a des services qui peuvent être particulièrement appropriés selon le métier que vous exercez.