Portage salarial : les avantages pour les indépendants et les entreprises

Aviez-vous déjà entendu parler du portage salarial ? Certainement, il s’agit d’un concept moderne à mi-chemin entre le salariat et l’entrepreneuriat qui est en forte progression ces dernières années.

Cette nouvelle forme d’emploi régie depuis 2015 par le Code du travail (Article L1251-64 du Code du Travail) est idéale pour les professionnels en quête de flexibilité, de sécurité et de simplicité.

En effet, l’externalisation de la masse salariale constitue un véritable besoin pour les travailleurs indépendants et ceux ayant opté pour le statut d’auto-entrepreneur.

Considéré de nos jours comme une solution d’avenir, le portage salarial est plébiscité par de nombreuses entreprises.

Ce statut s’adapte en réalité aux changements majeurs perçus sur le marché du travail.

Portageo, disrupteur du portage salarial en France, décortique dans cet article les avantages de ce statut juridique innovant, pour les indépendants ainsi que pour les entreprises.

Pour quelles raisons opter pour le portage salarial ?

Le portage salarial permet aux cadres d’exercer une activité professionnelle en freelance tout en gardant un statut de salarié. Cette « nouvelle façon de travailler » représente une solution très intéressante pour les indépendants et les entreprises.

L’intérêt du portage salarial pour les travailleurs indépendants

Être un salarié porté présente de nombreux avantages. On vous les détaille.

Une certaine liberté

À l’instar de tous les freelances, le salarié porté jouit d’une grande autonomie dans son travail. Grâce à cette forme de travail flexible et indépendante, le travailleur a la liberté de choisir ses clients et de négocier ses tarifs. Ainsi, il n’a pas de relation hiérarchique ni avec ses clients ni avec la société de portage salarial.

Autrement dit, il est son « propre chef ». Sa seule obligation est de mettre en place les moyens qu’il faut pour la bonne réalisation de ses missions. Aussi, un employé travaillant en portage salarial est libre d’organiser son temps de travail. La gestion de ses jours de congés et de ses horaires de travail lui incombe.

Une simplicité et une sécurité professionnelle

Contrairement à un freelance immatriculé en entreprise individuelle, le travailleur indépendant qui opte pour le portage salarial n’a aucune démarche à accomplir auprès de l’administration lorsqu’il veut lancer son activité.

Il a juste besoin de négocier les conditions de sa prestation avec un client et de choisir une société de portage salarial telle que Portageo pour démarrer sa prestation sous 48h. La mise en œuvre de cette solution est donc simple, rapide et n’engage le salarié porté que le temps de la mission.

L’Entreprise de Portage Salarial se charge de tout :

Conclure avec le client un contrat de prestation aux conditions négociées par le salarié porté : Le salarié porté porte l’obligation de réaliser la prestation, mais ne porte ni la responsabilité professionnelle ni le risque financier liés au contrat, contrairement à un Freelance immatriculé en propre.

Embaucher le salarié porté pour réaliser la mission.

Facturer à ses clients les prestations réalisées par le salarié porté.

Rémunérer chaque mois le salarié porté à hauteur des prestations réalisées, et gérer comme tout employeur les cotisations et taxes afférent à son salaire.

Gérer les formalités de fin de contrat pour permettre au salarié porté de faire valoir le cas échéant ses droits au chômage en fin de mission.

Le salarié porté n’a par ailleurs pas besoin de disposer d’un compte bancaire dédié, mais recevra ses salaires directement sur son compte personnel.

Pour finir, le portage salarial n’étant soumis à aucun plafond de chiffre d’affaires, le niveau d’activité et de revenus du professionnel qui bénéficie de ce statut n’est pas limité comme c’est le cas en auto-entreprise.

‍Une réelle protection

Le salarié porté jouit de la protection sociale du statut du salarié classique. À cet effet, il peut exercer son activité avec une sécurité renforcée par rapport à un indépendant qui aurait créé sa propre société. Cette protection s’observe dans plusieurs domaines à savoir :

Chômage : avec ce régime, l’indépendant cotise et bénéficie de l’assurance chômage ;

Santé : les salariés portés cotisent et bénéficient d’une protection complète qui combine assurance maladie, mutuelle obligatoire et prévoyance complémentaire ;

Vieillesse : Le salarié porté cotise pour sa retraite et sa retraite complémentaire des salariés du privé au régime des cadres.

Assurance : le salarié porté est couvert par l’assurance responsabilité civile pro (RC pro) de son Entreprise de Portage Salarial;

Un accompagnement de taille

Le salarié porté bénéficie d’un accompagnement de son entreprise de portage. Généralement, ce sont des conseils qui sont prodigués et qui entrent dans le cadre de :

La fixation du TJM ;

La transition du salariat vers le portage ;

Le partage de conseils pour trouver des missions ;

L’étude financière préalable des prospects/clients. (Solvabilité, santé financière)

L’assistance à la contractualisation et au référencement chez les clients (assistance administrative et juridique)

Les problématiques du quotidien (dossier pour un prêt immobilier, gestion des frais professionnels, mutuelle, etc.).

La gestion des contentieux financiers ou commerciaux avec les clients.

Une déduction des frais professionnels

Lorsque vous êtes en portage salarial, vous avez la possibilité de bénéficier de l’exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le montant des frais professionnels que vous engagez pour la réalisation de vos prestations, en application des conditions prévues à cet effet par le code de sécurité sociale et le code des impôts. Cela peut vous permettre de réaliser une économie de +/- 50% sur vos frais.

L’intérêt du portage salarial pour les entreprises

En plus d’être attractif pour les travailleurs indépendants, le portage salarial offre aussi des avantages aux entreprises clientes.

La facilité de recours au salarié porté

Pour les entreprises, la facilité de recours aux services d’un salarié porté est le premier avantage que leur confère le portage salarial. En effet, les salariés portés sont de simples fournisseurs de prestation et il n’y a aucun contrat de travail à établir et à gérer. Il suffit d’un simple contrat de prestation négocié avec le salarié porté et conclu avec l’entreprise de portage pour que les missions soient lancées.

La sécurité juridique

Grâce au Portage salarial, le risque de requalification de la relation de travail avec le prestataire est nul, puisque le Portage salarial est une des rares formes licites de mise à disposition de main d’œuvre (Code du travail art/L1254-6).

Des économies de trésorerie

Le portage salarial permet aux clients d’allonger les délais de règlement des prestations jusqu’aux limites légales (Max 60 jours date de facture) dans leurs négociations avec les freelances, car l’entreprise de portage salariale va avancer la rémunération mensuelle du salarié porté indépendamment des conditions de règlement prévues au contrat. (Au moins à hauteur du salaire minimum légal, et même intégralement chez certaines EPS).

De ce fait, le client peut gagner jusqu’à 60 jours de trésorerie sans impacter le freelance, ce qui est un avantage conséquent, surtout si le client est un prestataire intermédiaire (SSII, ESN).

Les bonnes conditions de travail des partenaires

Avec ce mode d’organisation, l’entreprise cliente est en mesure de proposer des conditions de travail avantageuses à ses collaborateurs indépendants. Ces derniers bénéficient :

d’une protection sociale optimale ;

d’un accompagnement par l’entreprise de portage ;

d’une liberté d’organiser leur travail de manière autonome.

Une rémunération garantie chaque fin de mois de prestation.

À quelles professions s’adresse le portage salarial ?

Vous l’avez sans doute déjà compris, le portage salarial est destiné aux personnes qui souhaitent développer une activité indépendante.

Pour autant, les conditions de recours au portage salarial sont limitées par le cadre prévu par le code du travail (art L1254-1à6), et ne peuvent convenir que pour les prestations suivantes :

Les prestations réalisées pour une clientèle professionnelle exclusivement ( Le portage salarial ne permet pas de négocier des contrats de prestation avec des particuliers – Les services à la personne sont par ailleurs expressément interdits en portage salarial ).

Les prestations intellectuelles de service (Consultants, experts, formateurs …). A l’exception des professions réglementées (avocat, médecin, notaire …). Le portage ne conviendra pas à une activité qui nécessite l’achat de marchandises ou l’amortissement d’investissements (Local, véhicules, matériels professionnels …)

Les prestations dont le tarif permet d’atteindre le niveau de rémunération minimum légal prévu, soit un tarif d’au moins 250€/jour ou 36€ de l’heure prestée.

Et pour finir, les prestations spécifiquement couvertes par l’assurance en Responsabilité Civile Professionnelle souscrite obligatoirement par l’Entreprise de Portage pour ses salariés portés. Il est donc important de s’assurer de ce point avant de s’engager avec une entreprise de portage.

En France, il existe plus de 400 sociétés de portage salarial, ce qui rend difficile le choix. Pour vous aider, voici 5 critères qu’il faut prendre en compte pour dénicher la meilleure boite de portage salarial :

Les conditions financières proposée par l’EPS (Barème des « frais de gestion »)

Les coûts des services proposés éventuellement en option :

○ L’avance intégrale de la rémunération mensuelle (salaire minimum + complémentaire + frais)

○ La gestion des frais professionnels

○ Les autres coûts optionnels éventuels ?