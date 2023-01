Autrefois connue sous l’appellation Apple Computer, Apple est une société qui a vu le jour le 1er avril 1976.

Ses fondateurs sont Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne. 46 années plus tard, cette entreprise qui avait commencé dans un garage est devenue la plus grande firme du monde avec une valeur nette d’environ 2068,58 milliards de dollars.

Pourquoi Apple a autant de succès ? Pour le savoir, lisez cet article.

Si vous êtes très observateur, vous remarquerez que les grandes entreprises et sociétés naissent à travers des individus fascinants. Vous avez par exemple Bill Gates pour Microsoft, Mark Zuckerberg pour Facebook, Jeff Bezos pour Amazon, Steve Jobs pour Apple et Elon Musk pour Tesla.

Ces personnes charismatiques personnifient à elles seules la société ainsi que ses valeurs. Aucun chef d’entreprise n’incarne mieux l’image d’une marque que l’illustre figure Steve Jobs. Outre ses capacités de conférencier avisé et sa personnalité captivante, il représente à lui tout seul le rouage qui fait avancer la compagnie Apple.

Malgré sa mise à l’écart par le conseil d’administration en 1985, il fait son grand retour onze années plus tard en 1996 et sauve Apple de la faillite. C’est grâce à Steve Jobs que les innovations révolutionnaires telles que l’interface, les polices variables, I’iPad, l’iPod ont vu le jour. Ses anciens associés lui reconnaissent sa capacité extraordinaire à diriger ses équipes avec enthousiasme et autorité.

Apple : Des produits hauts de gammes à portée de tous

Grâce à sa stratégie de communication, l’entreprise Apple est parvenue à créer une véritable communauté autour de ses fabrications. Les possesseurs de ces appareils ont l’impression de faire partie d’une tout autre catégorie pour ne pas dire d’une élite. Cette stratégie a également contribué au bon positionnement des tarifs des produits Apple.

Même s’ils sont élevés, la quasi-totalité de la population peut s’en offrir. En effet, Apple met sur le marché des produits qui sont à la fois haut de gamme et accessibles au plus grand nombre (jeunes, adultes, personnes âgées, etc.).

Une simplicité d’utilisation

Déplacer le pointeur de la souris et cliquer doublement sur une icône pour lancer une application : ce processus qui paraît anodin pour vous ne l’était pas autrefois. En 1984, Steve Jobs a eu la brillante idée de lancer le Macintosh. Il s’agit du tout premier PC avec interface graphique de l’histoire qui va révolutionner l’informatique à tout jamais.

Rassurez-vous, la simplicité d’utilisation est un principe clé lors de la fabrication des produits Apple. Les systèmes IOS sont conçus pour garantir une maniabilité intuitive, même pour ceux qui ne s’y connaissent pas vraiment en informatique. Nul besoin alors de passer par le gestionnaire d’application en cas d’installation ou de désinstallation.

Tout cela pour dire que les produits Apple sont d’une simplicité d’utilisation fascinante et d’une ergonomie sans précédent. Remarquez, les iPhone sont expédiés partout dans le monde sans mode d’emploi, mais cela ne semble pas être un problème aux utilisateurs.

Des clients quasiment captifs

Apple a toujours voulu maintenir sa clientèle dans son panier. C’est ainsi qu’en début 2003, l’entreprise californienne met en place un système de captivité des utilisateurs. Désormais, ces derniers sont obligés d’utiliser le logiciel iTunes pour tout achat de musique afin de lutter contre le piratage. Ce n’est pas tout.

Dans l’optique d’éloigner la concurrence, toutes les musiques achetées via iTunes ne seront lisibles que par des iPods. Ce système est toujours d’actualité. Par exemple, le partage d’applications est impossible sur l’iPhone. Tout utilisateur doit forcément télécharger le logiciel sur l’App Store pour pouvoir bénéficier de ses fonctionnalités.

La longévité des produits Apple

Une autre raison qui explique le succès des produits Apple est leur longévité. En effet, ces derniers sont connus pour durer 4 à 5 ans environ. Selon le classement des marques de smartphones en fonction de leur longévité, ceux de la firme Apple occupent la première place avec une note de 137 sur 200.

En bref, sachez qu’acheter un produit Apple est un investissement rentable. Ce n’est pas étonnant que les utilisateurs d’iPhone augmentent de jour en jour. De plus, vous recevez les mises à jour de façon quotidienne. Celles-ci vous permettent de corriger les éventuelles failles de sécurité et les bugs système.

La capacité de réussir avec les idées externes

Malgré qu’ils aient grandement contribué à l’évolution des smartphones au cours des décennies précédentes, les ingénieurs de la firme californienne n’ont vraiment rien inventé. Au contraire, ils ont su intelligemment utiliser l’existant pour innover et offrir au public des produits qui répondent à leurs besoins.

On peut par exemple citer l’iPod lancé bien après des baladeurs comme River et Creative ou encore l’iPhone qui arrive sur un marché disputé par des géants de la téléphonie comme Nokia, Sony, etc.

En somme, nombreuses sont les raisons qui expliquent le succès de Apple. Vous avez la longévité des produits de la marque, leur simplicité d’utilisation et leur mise à portée au grand public. Vous avez aussi le dynamisme du fondateur d’Apple et la stratégie mise en place par les ingénieurs de la firme pour maintenir active la clientèle.

