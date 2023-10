Pourquoi choisir le portage salarial pour un consultant IT ?

Dans les secteurs de l’informatique et du numérique, travailler en freelance est une pratique qui enchante de plus en plus de professionnels. C’est notamment le cas des consultants IT qui y voient l’occasion de travailler en temps voulu et de prendre du temps pour eux.

Pour autant, cette pratique n’a pas que des avantages. Les principaux risques qui y sont liés sont les défauts de paiement ou le caractère irrégulier des revenus. L’une des meilleures façons de corriger ces problèmes est de solliciter les services d’une société de portage. Quels sont les avantages d’une société de portage pour un consultant IT ? On vous dit tout.

Quels sont les métiers de l’informatique portés en portage salarial ?

Le consultant IT est un professionnel qui s’occupe du diagnostic du parc informatique d’une entreprise. Sa maitrise des appareils et des systèmes informatiques lui permet de proposer une orientation claire à la technologie que devraient adopter les entreprises.

Depuis quelques années, de plus en plus de consultants IT choisissent d’exercer leurs métiers en freelance. Cela leur permet d’organiser leurs journées de travail à souhait sans subir la pression relative au travail en entreprise.

Le portage salarial est une solution intéressante parce qu’elle permet de se légitimer auprès des clients des entreprises clientes. C’est d’ailleurs pour cette raison que les métiers qui ont un profil d’indépendant en informatique sollicitent également les services d’une société de portage. Il s’agit entre autres des métiers tels que :

chef de projet IT ;

développeur structure SI ;

ingénieur en intelligence artificielle ;

expert en cybersécurité ;

date scientist.

Certains nouveaux métiers du numérique font également appel à ce type de service. Il s’agit des experts en référencement, des consultants en stratégie digitale et des webmasters.

Pouvoir choisir ses missions et sa rémunération

Pour comprendre les avantages du portage salarial pour le consultant IT ou les métiers connexes, il est important de comprendre ce dont il s’agit réellement.

L’objectif du portage salarial est de transformer une activité professionnelle indépendante en un emploi indépendant légitimé par un contrat de travail. Concrètement, lorsqu’un consultant IT signe un contrat avec une société de portage salarial, il obtient de fait le statut d’employé.

Seulement, le contrat qui lie les deux parties est particulier. La société de portage n’exerce aucune autorité sur le consultant « employé ». Elle fait office d’intermédiaire l’employé et son client. Aucune relation hiérarchique ne lie donc les deux parties.

Le consultant quant à lui, garde un parfait contrôle de son activité. Il détermine ses offres de service et va à la quête de client. D’ailleurs, les sociétés de portage ne s’occupent pas de la recherche de client pour leurs employés. Le consultant organise aussi ses journées de travail et fixe ses prix en tenant compte de son TJM.

Bénéficier d’une protection sociale complète

En dehors de la représentation, le portage salarial permet au consultant de bénéficier d’une protection sociale. En effet, la signature d’un contrat de portage accorde de facto au consultant les mêmes avantages qu’un employé lambda. Par conséquent, il bénéficie :

d’une assurance maladie ;

d’une sécurité sociale ;

d’une mutuelle et complémentaire santé ;

de cotisation retraite ;

de congés payés.

Dans certains cas, les sociétés de portage offrent également une assurance responsabilité civile professionnelle et une assurance prévoyance. De véritables atouts quand on sait que de plus en plus d’entreprises exigent la responsabilité avant de solliciter les services d’un freelance.

Considérant que le statut de freelance est marqué par une grande instabilité, le portage salarial représente un véritable atout. Il permet au consultant de bénéficier d’une protection pour laquelle il aurait payé. Il est aussi protégé en cas de maladie ou d’accident de travail.

Obtenir une aide à la recherche de missions

Les performances de la société de portage sont étroitement liées à celles du consultant. Par conséquent, bien qu’elles ne puissent pas offrir directement des missions aux consultants, elles ont la possibilité de faciliter les recherches. Cliquez-ici pour tout savoir sur les obligations liées aux sociétés de portage.

Par exemple, les sociétés de portage informatiques les plus influentes du marché n’hésitent pas à développer des systèmes de diffusion d’annonces afin d’accompagner le travailleur porté dans sa recherche de mission. Il peut être question de plateformes de mises en relation ou d’une assistance dans les candidatures.

Certaines sociétés de portage proposent même des programmes de formation afin d’actualiser les compétences des consultants portés. C’est un vrai plus quand on sait que les technologies dans le domaine de l’informatique sont en constante évolution.

De plus, ces programmes de formation sont généralement accompagnés de services supplémentaires comme des ateliers de mise en relation ou l’accès à un réseau de consultants portés.

Bénéficier d’une prise en charge des formalités administratives

La société de portage est aussi intéressante parce qu’elle décharge le consultant des tâches administratives et salariales complexes. D’une part, puisque le salarié porté est considéré comme un salarié à part entière, il s’occupe des formalités relatives à sa légalisation.

D’autre part, il s’occupe de la partie contractuelle de la prestation au client. Dans les faits, le consultant IT trouve le client et discute des modalités de la mission. Puisqu’il propose ses services sous la couverture de la société de portage, c’est cette dernière qui s’occupe de la gestion des contrats.

Elle prend en charge également la facturation et l’encaissement des paiements. Par la suite, elle procède aux retenues liées à sa rémunération et aux frais de gestion. Évidemment, le montant de la rémunération et des frais de gestion est communiqué au salarié à la signature du contrat de portage.

Après avoir effectué les retenues, la société de portage verse une rémunération à l’employé porté sous la forme d’un salaire mensuel. Considérant que les revenus freelances subissent d’importantes fluctuations, le versement d’un salaire régulier permet au consultant d’avoir un meilleur équilibre financier.

Quand on sait que les métiers liés à l’informatique nécessitent une attention complète, la délégation des contraintes administratives est une solution intéressante. Elle permet au consultant IT de se concentrer pleinement sur ses performances et sur la satisfaction des clients. De quoi améliorer sa réputation sur un marché particulièrement concurrentiel. (ICI)