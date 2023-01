Pourquoi Samsung a une bonne réputation ?

La société Samsung a été fondée par Lee Byung-chul le 1er mars 1938 à Taegu, en Corée du Sud.

À l’origine, elle était une toute petite organisation de négoce alimentaire. Elle va ensuite s’élargir pour former le groupe Samsung multisectoriel que vous connaissez aujourd’hui.

La réputation des appareils Samsung n’est plus à faire

Actuellement, elle occupe la cinquième place parmi les marques les plus puissantes au monde. Quelles sont les raisons qui expliquent la bonne réputation de Samsung ? Pour le savoir, lisez cet article.

Samsung : Un accent mis sur la communication

Investir dans la promotion de ses produits est une très bonne idée, quel que soit le domaine d’exercice. C’est exactement ce que fait le géant coréen Samsung. Il dépense énormément pour vanter les mérites de ses nouvelles fabrications. Selon un magazine, Samsung a investi environ 13 milliards de dollars en marketing durant l’année 2013.

Ces chiffres astronomiques inquiètent grandement les analystes et statisticiens puisqu’ils dépassent de loin le budget alloué pour la recherche et le développement dans l’entreprise. Tout cela pour dire que Samsung s’assure de la meilleure présentation possible de ses produits au grand public.

De plus, avec la marque, les campagnes publicitaires se succèdent pour le plus grand plaisir des clients qui expriment parfois leur mécontentement face aux images déshonorantes exposées. Par exemple, de nombreuses critiques ont fait surface durant la publicité sortie du Galaxy S4, car jugé trop misandre. Cela n’a pas toutefois empêché que cette campagne soit une totale réussite puisque Samsung annonça quelques mois plus tard plus de 40 millions d’exemplaires de Galaxy S4 vendus.

Samsung : Un public cible très large

Les offres de la marque Samsung s’adressent à quasiment tout le monde sans distinction. L’entreprise propose en effet au public des produits d’entrée, de milieu et de haut de gamme. Autant dire qu’il y en a de tous les types. Même si autrefois, la firme Samsung vendait des accessoires électroniques comme ses concurrents, elle a su très vite se démarquer en mettant ses propres fabrications sur le marché.

C’est d’ailleurs son catalogue enrichi de produits qui lui a permis de se placer en tête de l’industrie high-tech. Aujourd’hui, Samsung fabrique des télévisions, smartphones, montres, réfrigérateurs et bien d’autres produits.

Un effectif décentralisé

La marque Samsung possède environ 240 000 employées dans le monde entier avec près de 90 000 en Corée. Apple en revanche dispose de 80 000 agents au total avec plus de 63 % d’entre eux basés aux USA. Malgré le fait que toutes les deux sociétés soient très connues à l’international, Samsung est bien au-dessus quand il est question de présence directe décentralisée.

Outre cet aspect, le géant coréen emploie plus de 1800 ingénieurs en provenance du continent européen. Du côté publicitaire, Samsung est encore devant. Autrefois dans l’ombre de son adversaire Apple, elle prend le devant après son association avec le célèbre club de football londonien Chelsea qu’elle accompagnera jusqu’à son titre européen en 2012.

Un conglomérat très puissant

La société Samsung représente le chaebol le plus puissant de la péninsule coréenne. Elle possède aujourd’hui une valeur nette de 520 milliards de dollars, soit environ 20,3 % du PIB de la Corée. Elle englobe plusieurs dizaines d’entreprises dans plusieurs secteurs, notamment l’immobilier, les assurances, l’électronique, etc.

Ainsi, le département le plus actif peut se servir d’un appui financier conséquent en provenance des autres divisions. Grâce à cela, Samsung arrive à garder un contrôle absolu sur sa chaîne de fabrication depuis le rassemblement des matières premières jusqu’au produit final.

Une stratégie business futuriste et innovante

Samsung a réussi là où SONY a échoué. La principale raison pour laquelle elle a autant de succès par rapport aux autres marques d’électronique grand public et de smartphones est l’accent mis sur l’innovation axée sur le consommateur. En effet, cette entreprise investit chaque année dans la recherche et le développement. Sa capacité à comprendre les besoins et les préférences de ses clients fait toute la différence.

Samsung ne se contente pas de fabriquer des produits tels que les smartphones Galaxy ou des appareils tels que les téléviseurs.

En plus de ces diverses offres, les abonnés profitent d’une très bonne expérience.

C’est ainsi que Samsung est devenue une marque très respectée à l’échelle mondiale avec une large base de consommateurs.

Aujourd’hui, elle fait partie des leaders sur le marché de la téléphonie mobile.

Il faut l’avouer, Samsung mérite sa place. Dans un environnement de marché très disputé et en perpétuelle évolution, avoir une stratégie commerciale futuriste et ne pas trop compter sur les succès passés sont importants pour la croissance et le succès à long terme. C’est en cela que Samsung se distingue particulièrement de ses concurrents.

En somme, nombreuses sont les raisons qui expliquent la bonne réputation de la grande société coréenne Samsung. Cette entreprise dispose d’un vaste public cible et d’un personnel décentralisé. À cela s’ajoutent la puissance de son conglomérat et l’adoption d’une stratégie business futuriste.

