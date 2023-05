Quels sont les avantages du portage salarial ?

Le portage salarial offre de nombreux avantages aux professionnels qui souhaitent exercer en tant qu’indépendants tout en bénéficiant de la sécurité d’un statut de salarié.

De plus, en rejoignant une entreprise de portage salarial telle que STA Portage, les consultants peuvent profiter de la liberté d’entreprendre sans les contraintes administratives et juridiques, tout en bénéficiant de nombreux avantages explicités dans cet article.

Économiser du temps et bénéficier des cotisations pour la retraite et le chômage

Le portage salarial présente un avantage significatif en ce sens que vous pouvez vous consacrer entièrement à vos missions. En effet, toute la charge administrative, juridique et comptable est déléguée à votre société de portage salarial. Vous êtes uniquement responsable de déclarer vos jours de travail.

En examinant les autres options en dehors du portage salarial, vous constaterez rapidement les différences administratives qui se distinguent de cette solution. De plus, lorsque vous êtes en portage salarial, vous bénéficiez d’un statut légal de salarié. Cela implique que vous êtes affilié aux mêmes régimes de retraite et d’assurance chômage que les salariés classiques, bénéficiant ainsi des mêmes droits et protections sociaux.

De ce fait, vous avez la possibilité de bénéficier des allocations chômage entre deux missions et de vous constituer une retraite solide. Ce qui représente un challenge pour de nombreux freelances à l’heure actuelle.

Et justement, certaines sociétés de portage salarial, à l’exemple de STA Portage, offrent également la possibilité à tous ses consultants en portage salarial d’ouvrir un PERCO (Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif).

Pour de plus amples informations concernant ce point, vous pouvez lire le guide du portage salarial qu’elle a mis au point.

Profiter des avantages de la mutuelle et de la prévoyance et appartenir à une communauté d’entrepreneurs

En étant affilié à STA Portage, vous avez accès à une mutuelle avantageuse à tarif négocié ainsi qu’à une couverture prévoyance. En effet, la mutuelle propose différentes formules adaptées à votre situation personnelle, vous offrant des remboursements détaillés en fonction de votre choix.

Quant à la prévoyance, elle vous protège financièrement si vous êtes confronté à des situations telles qu’un décès, une incapacité, une invalidité ou une dépendance. STA Portage offre aussi la possibilité de s’affilier à la mutuelle AXA via le Gerep. À ce sujet, une cotisation mensuelle minimale de 39,08 € est requise et sera retirée directement sur votre fiche de paie. Les options choisies sont ensuite prélevées directement par la mutuelle depuis votre compte bancaire.

De même, en choisissant de rejoindre STA Portage, vous vous joignez à une communauté de plus de 1000 entrepreneurs qui ont fait le pari de l’autonomie et de la sérénité.

Cette appartenance à un réseau vous ouvre de nombreuses possibilités de connexion et vous crée des opportunités. Cela inclut la possibilité de participer aux afterworks où tous les consultants en portage salarial de STA Portage peuvent se retrouver. Ces événements favorisent les échanges, les rencontres et les collaborations entre professionnels, permettant ainsi de développer votre réseau et d’explorer de nouvelles opportunités d’affaires.

La possibilité de bénéficier de formations et d’accéder à des prêts bancaires

Le portage salarial vous offre la possibilité d’accéder à un large éventail de formations et de développer de nouvelles compétences. En réalité, en tant que salarié, vous avez le droit de choisir et de participer à des formations professionnelles qui correspondent à vos besoins et à vos objectifs de développement. Pour cela, il vous suffit de faire une demande auprès de votre société de portage salarial comme le souligne la convention collective du portage salarial .

À cet effet, STA Portage a établi deux partenariats avec M2I Formation, leader de la formation dans les domaines de l’informatique, du digital et du management en France. De même qu’avec BM Formation, qui propose des formations personnalisées dans les domaines de l’informatique, de la bureautique, de la communication, du management et des langues. Ces partenariats vous offrent une large gamme de formations adaptées à vos besoins.

Par ailleurs, il est bien connu que les banques et les propriétaires sont parfois réticents à accorder des prêts ou à louer un appartement aux travailleurs indépendants en raison de l’absence de contrat à durée indéterminée (CDI) et de fiches de paie régulières.

Avec STA Portage, vous bénéficiez non seulement d’un contrat à durée indéterminée et de fiches de paie, mais également d’une régularisation de vos revenus sur l’année. Cela vous permet de présenter des revenus stables et une stabilité financière à votre banquier ou à un propriétaire, facilitant ainsi l’obtention d’un prêt immobilier ou d’une location d’appartement.

Bénéficier des plans de réductions intéressants

En qualité de consultant en portage salarial au sein de STA Portage, vous profitez des privilèges octroyés par le comité d’entreprise (CE) en plus d’accéder à diverses opportunités de réductions. Vous pourrez bénéficier de bons d’achat dans des enseignes populaires telles qu’Amazon, Fnac Darty, Decathlon, Ikea. De même que des réductions pour les loisirs tels que le bowling, les musées, les zoos, le cinéma, les spectacles et événements.

De plus, vous pourrez profiter de bons plans dans divers domaines tels que les parfums, les salles de sport, ainsi que des offres avantageuses pour les voyages. En dehors de cela, les consultants en portage salarial chez STA Portage ont accès à différents avantages tels que les titres-restaurant et la carte Swile, qui leur permettent de bénéficier de repas à tarif réduit. Ils peuvent aussi utiliser des chèques emploi service universels (CESU) pour rémunérer les services à domicile tels que le jardinage ou la garde d’enfants.

Les consultants ont également la possibilité de recevoir des chèques-cadeaux pour des événements spécifiques et des chèques-culture pour des activités culturelles, tous deux exonérés d’impôts jusqu’à un certain montant annuel.

Bénéficier d’un plan d’épargne

Par ailleurs, STA Portage met à disposition de ses consultants deux dispositifs d’épargne salariale.

Il s’agit en premier lieu du PEE qui offre aux consultants la possibilité de constituer un portefeuille de titres financiers. Ils peuvent effectuer des placements sur ce compte, avec un premier versement suivi de versements réguliers effectués par l’entreprise de portage salarial. Les montants des versements sont limités à 25 % du revenu brut annuel du consultant, avec un plafond maximum de 3290,88 €.

Puis, en second lieu, on a le PERCO qui est destiné à la constitution d’une épargne pour la retraite. Comme pour le PEE, un premier versement est volontaire, suivi de versements réguliers effectués par l’entreprise de portage salarial. Les versements au PERCO sont limités à 6581,76 €.

L’entreprise de portage salarial abonde les montants versés dans le PEE et le PERCO à hauteur de 300 %, respectant la limite légale autorisée, avec un maximum de trois fois le montant initial versé par le consultant. L’abondement est déduit directement du chiffre d’affaires du consultant