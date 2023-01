Comment choisir son agence e-réputation ?

Si Internet peut booster votre activité, il peut également la détruire.

En effet, quelques commentaires négatifs sur votre entreprise suffisent pour faire chuter votre chiffre d’affaires.

Comme 85 % des internautes n’achèvent pas leur processus d’achat en raison des avis négatifs, vous devez penser à une solution afin que ces derniers n’apparaissent pas sur vos pages en ligne.

Celle-ci consiste à vous tourner vers une agence d’e-réputation. Pour qu’une telle structure puisse vous aider, encore vous faut-il bien la choisir.

Pour effectuer le choix de son agence e-réputation, il faut prendre appui sur quelques critères dont le type de notoriété de la structure.

Vous devez comprendre qu’il est inconcevable qu’une agence qui doit veiller à votre bonne réputation en ligne puisse elle-même faire l’objet de mauvaises critiques sur la toile.

Assurez-vous donc que l’agence e-réputation ait une renommée irréprochable sur le web avant de vous lancer dans une collaboration avec elle.

Pour effectuer vos vérifications, vous pouvez jeter un coup d’œil à sa fiche Google My Business et ses profils sur les différents réseaux sociaux.

La maitrise de la technologie d’influence de Google

Le fait qu’une agence e-réputation fasse l’objet d’avis positifs sur la toile ne suffit pas pour la choisir. Il est en effet possible que la structure elle-même paye des prestataires pour lui concevoir une bonne renommée en ligne. Pour éviter de choisir une agence qui fonctionne ainsi, renseignez-vous sur sa maitrise de la technologie d’influence de Google.

Ainsi, vous êtes certain que cet expert de l’e-réputation pourra agir sur les algorithmes et décider de ce que ces derniers doivent afficher à votre sujet sur le net. Concrètement, la structure doit maitriser le Social Media, le marketing d’influence de même que les normes et législations en vigueur en e-réputation.

Le fonctionnement de l’agence e-réputation

Une bonne agence e-réputation ne doit pas vous proposer une solution standard ou généraliste lorsque vous la sollicitez pour travailler votre notoriété en ligne.

Elle doit plutôt étudier d’abord votre situation sur le web et vous recommander en fonction de celle-ci des moyens pour atteindre vos objectifs.

Outre cela, l’agence doit dès le premier contact être réactive et disponible. Ainsi, vous êtes certain que tout au long de la collaboration, vous bénéficierez effectivement d’un bon accompagnement. De plus, cela vous permet de savoir qu’en cas de publication d’un avis négatif, l’agence pourra aussitôt procéder à sa suppression.

Le coût de la prestation de l’agence

Travailler la réputation en ligne d’une entreprise est une rude tâche. En raison de cela, de nombreuses agences facturent cette prestation à un prix assez élevé. Selon ce que vous souhaitez, les tarifs peuvent être davantage hauts.

Pour finaliser donc votre choix, étudiez les offres de l’agence pour vous assurer que celles-ci correspondent à votre capacité financière. Vous ne manquerez toutefois pas de trouver un prestataire pour vous assister.

Qui s’occupe de l’e-réputation ?

L’e-manager est celui qui s’occupe de l’e-réputation au sein d’une entreprise. Spécialiste de la gestion de l’image de la marque pour laquelle il travaille, ce professionnel possède trois importantes missions. En premier lieu, il doit veiller à ce qu’il y ait entre la clientèle et l’entreprise une relation amicale.

L’e-manager doit en second lieu créer des contenus. Enfin, il doit être très actif sur le Net afin d’effectuer une surveillance permanente des contenus publiés à propos de son entreprise.

Où se joue l’e-réputation ?

L’e-réputation d’une entreprise se joue à quatre différents endroits. Il y a le référencement local, les réseaux sociaux, les plateformes d’avis en ligne et les moteurs de recherche.

Quels sont les risques de l’é-réputation ?

Toute information publiée aujourd’hui sur le net devient très vite virale. Cela signifie donc que lorsque cette dernière dénigre votre image de marque, elle va très vite se propager. Le pire généralement rencontré en cas de bad-buzz est que des personnes mal intentionnées viennent de tous les sens alimenter les mauvaises critiques.

De plus, elles n’hésitent pas à déformer ces propos dénigrants. C’est pour cela que lorsque vous décidez de vous tailler une réputation en ligne, vous devez veiller à ce que celle-ci soit toujours bonne.

Les composantes de la e-réputation

Divers éléments composent la e-réputation. Il y a les blogs, sites d’avis, e-mails et médias sociaux. À ces composantes s’ajoutent les communautés en ligne, images, contenus, liens et commentaires en ligne.

E-réputation : Déréférencement pour nettoyer des informations numériques

Lorsqu’il se retrouve sur la toile des informations qui détruisent l’image de marque d’une enseigne, il est possible de se débarrasser d’elles en faisant valoir son droit au déréférencement. Celui-ci a été conféré par un arrêt de la CJUE.

La suppression proprement dite de ces informations numériques s’effectue soit sur leur site d’origine ou sur les moteurs de recherche. Ces derniers ne vont donc pas afficher les données dans les pages de résultats lorsqu’un internaute fera ses recherches sur la marque.

