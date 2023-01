Installation d’un Home Cinéma : Comment réussir à l’installer correctement

Composé de différentes catégories d’équipements, un home cinéma désigne un système permettant de reproduire chez soi les mêmes conditions acoustiques que celles d’une salle de cinéma.

Si avoir un tel dispositif au sein de sa maison permet de vivre une expérience unique, il faut avouer que son installation constitue une aventure périlleuse.

Tellement il existe de facteurs à considérer et de branchements à effectuer. Avec les conseils évoqués ici, vous pouvez faire de cette opération l’une des plus facilitées.

Avantages d’une installation Home Cinéma

Une fois que vous avez expérimenté le home cinéma, vous perdrez toute envie de vous rendre à nouveau en salle de cinéma, car les sensations que cette dernière vous offre sont identiques, voire minimes à celles garanties par ce dispositif.

En installant un Home Cinéma au sein de votre maison, vous avez des images de qualité, car vos films, documentaires et séries seront désormais visualisés sur un grand écran. Outre cela, vous bénéficiez d’effets sonores les plus exceptionnels.

En effet, grâce aux enceintes, au caisson de base et à l’amplificateur de son mis en place, chacun des bruits, même les plus faibles émis par votre téléviseur vous sera perceptible. Mieux, ces derniers seront d’une remarquable puissance. Ce qui vous plongera dans le cœur de l’action et vous fera ainsi vivre une expérience totalement immersive.

Pour qu’un home cinéma soit considéré comme bien installé, cela va dépendre du positionnement des différents équipements le formant puis de la place attribuée au téléviseur. Parlant donc de l’écran, vous pouvez le fixer à un mur et plus précisément au centre de celui-ci.

Si vous n’avez cependant pas l’intention de percer vos murs, vous n’avez qu’à installer la télévision sur un meuble. Il faudrait que ce mobilier se trouve à 40 ou 50 cm du mur.

En ce qui concerne les appareils composant le home cinéma, il faut retenir que le caisson de basses doit être positionné contre le mur où est fixée la télévision puis se situer exactement en dessous de cette dernière. À présent, vous pouvez passer à la mise en place des enceintes.

Ici, vous devez noter que ces équipements existent en trois catégories. À chacun des types d’enceintes revient une place spécifique. Ainsi, les enceintes qualifiées de frontales doivent être séparées l’une de l’autre à une distance équivalant à la moitié de la longueur de la pièce.

De plus, elles doivent être tournées vers vous puis installées de part et d’autre de l’écran. Vous pouvez les laisser au sol ou les poser sur un meuble. Veillez tout de même à ce qu’elles se situent toutes à la même hauteur pour une transmission homogène des sons.

Cette règle est également valable pour les enceintes arrière. En revanche, à ce niveau, vous devez faire dos à ces dernières. C’est-à-dire que les enceintes doivent se situer à l’arrière de votre canapé. Les lieux les plus propices de la pièce pour leur trouver un emplacement sont les coins et les murs latéraux.

Pour un meilleur rendu du son, ces enceintes doivent être situées en hauteur, soit légèrement au-dessus de votre tête. Quant aux enceintes centrales, elles doivent comme les premières vous faire face, car leur place se trouve soit au-dessus de l’écran ou en dessous de celui-ci.

Vous pouvez selon le cas les installer donc sur une étagère ou les fixer à l’aide d’un kit spécifique contre le mur. Il reste par ailleurs un dernier appareil à ne pas oublier. Il s’agit de l’amplificateur. Sa place à lui se trouve au sein du meuble TV.

Pour avoir le son de votre télé sur votre home cinéma, il vous faut un câble HDMI 1.4. Pour utiliser cet outil, il faudrait que la télé et les enceintes soient toutes deux compatibles Audio Return Channel (ARC). Afin de vous assurer que les appareils supportent effectivement cette fonctionnalité, vous devez analyser les ports HDMI.

Ils doivent avoir la mention ARC. Dès que cette vérification est faite, vous devez procéder à la connexion entre le home cinéma et la télé en insérant le câble dans les ports compatibles. Après cela, il ne vous restera qu’à activer la commande pour HDMI également dénommé paramètre Control for HDMI.

Une telle activation doit se faire aussi bien au niveau du home cinéma que sur la télé. Pour connaître la procédure permettant de l’effectuer, référez-vous au manuel d’utilisateur fourni avec le home cinéma.

Le branchement d’un home cinéma à une box peut se faire de deux manières. À vrai dire, le processus va dépendre du type de connectique HDMI que possède le home cinéma. Ainsi, si ce dernier dispose de sortie et entrée HDMI, il faudra relier à l’une de ses entrées HDMI la sortie HDMI de la box.

Ensuite, vous devez connecter à l’une des entrées HDMI de la box la sortie HDMI du home cinéma. En revanche, lorsque le système ne possède qu’une prise HDMI ARC, il faudra connecter l’une de ses entrées HDMI et la sortie HDMI de sa box.

Vous devez retenir qu’aucune liaison ne doit intervenir au niveau de la prise HDMI compatible ARC de la box, car elle doit être liée à la prise HDMI ARC du home cinéma.

Au moment de connecter votre télé à votre home cinéma, si vous constatez que l’un ou l’autre des appareils ne supporte pas la fonctionnalité ARC, alors vous devez effectuer la liaison à l’aide d’un câble audio. Celui-ci peut être analogique, coaxial ou optique.

Ce qui importe, c’est que vous devez le relier au téléviseur et plus précisément à son connecteur de sortie audio. À la prise compatible du home cinéma devra être à présent reliée l’autre extrémité du câble. Après cela, vous devez mettre sous tension la télé, régler selon votre besoin le son de la télévision puis mettre le système home cinéma sous tension.

Une fois cette étape achevée, vous n’aurez qu’à régler sur l’entrée appropriée votre système home cinéma.

Quelle est la meilleure marque pour un home cinéma ?

Pour qu’un home cinéma puisse diffuser un son de qualité, cela va certes dépendre de son installation, mais le nom de son concepteur compte aussi. C’est pour cela qu’il faut privilégier lors de votre achat les meilleures marques de home cinéma comme Jbl true wireless et Yamaha yth4960.

Installation d’un Home Cinéma : Jbl true wireless

Présente sur le marché depuis 1946, Jbl true wireless est une marque qui propose des modèles de home cinéma avec une particularité spécifique. En effet, outre le fait que les produits de cette enseigne soient de qualité, ils sont également exempts de fils. Ce qui rend plus aisés les branchements.

Installation d’un Home Cinéma : Yamaha yth4960

Chez la marque Yamaha yth4960, attendez-vous aussi à trouver un home cinéma qui supporte bien la connexion Bluetooth, l’Airplay et le Wifi. En dehors de cette particularité, les équipements de cette enseigne sont aussi compatibles 4 K et 8 K, possèdent plusieurs entrées HDMI puis disposent d’une puissance remarquable

