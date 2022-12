Test Sonos Beam : La Barre de Son Facile

Présentation de Enceinte Sonos Beam ?

La Sonos Beam est une barre de son puissante conçue pour donner vie à vos films, votre musique et vos émissions de télévision.

Avec cinq haut-parleurs intégrés et trois amplificateurs numériques, la Sonos Beam offre une qualité sonore supérieure dans n’importe quelle pièce.

Son design élégant est fait pour s’adapter parfaitement sous votre télévision et peut être facilement connecté via des connexions audio HDMI ARC ou optiques

Le Sonos Beam intègre également Alexa afin que vous puissiez contrôler votre téléviseur avec des commandes vocales, accéder à des services de streaming tels que Spotify, Pandora ou Amazon Music et même l’utiliser comme assistant domestique intelligent.

Vous pouvez régler le volume, allumer des lumières ou verrouiller des portes, le tout depuis le confort de votre canapé avec une seule commande.

En plus de sa qualité sonore impressionnante, le Le Sonos Beam dispose également d’un éventail impressionnant de fonctionnalités. Grâce aux technologies Wi-Fi et Bluetooth, vous pouvez diffuser de la musique sans fil depuis votre smartphone ou votre ordinateur portable vers l’enceinte.

Elle est également compatible avec AirPlay 2, ce qui vous permet de lire facilement les fichiers audio d’Apple Music, les podcasts ou les livres audio

Le Sonos Beam est un complément parfait pour ceux qui recherchent une grande qualité sonore dans leur salon ou leur chambre. Son petit design lui permet de s’intégrer dans n’importe quel espace et sa connectivité simple facilite sa mise en place et son utilisation.

Avec son son puissant, son intégration d’Alexa et ses fonctionnalités robustes, le Sonos Beam est sûr d’impressionner n’importe quel auditeur.

La Sonos Beam peut être connectée à votre téléviseur soit par une connexion HDMI ARC, soit par une connexion audio optique.

Pour connecter la poutre via HDMI ARC, il suffit de brancher une extrémité d’un câble HDMI à l’arrière de la barre de son et l’autre extrémité à l’arrière de votre téléviseur.

Suivez ensuite les étapes suivantes pour connecter Sonos Beam à la TV

1. Sur la télécommande de votre téléviseur, appuyez sur le bouton “Input” jusqu’à ce que vous atteigniez “HDMI”

2. Sélectionnez “HDMI ARC” comme source d’entrée dans les paramètres du menu de votre téléviseur

3. Choisissez “Sonos Beam” comme périphérique de sortie audio dans le menu des paramètres de sortie audio de votre téléviseur

4. Vous êtes prêt ! Maintenant, lorsque vous lisez de la musique ou des films, vous pourrez l’entendre sur les haut-parleurs de votre téléviseur ainsi que sur le Sonos Beam

Si vous utilisez une connexion audio optique, suivez ces étapes :

1. Connectez une extrémité d’un câble audio optique à l’arrière de la barre de son et l’autre extrémité à l’arrière de votre téléviseur

2. Sélectionnez “Optical Audio” comme source d’entrée dans les paramètres du menu de votre téléviseur

3. Sélectionnez “Sonos Beam” comme périphérique de sortie audio dans le menu des paramètres de sortie audio de votre téléviseur

4. Tout est prêt ! Désormais, lorsque vous écouterez de la musique ou des films, vous pourrez les entendre à la fois sur votre téléviseur et sur les haut-parleurs Sonos Beam

Cependant, si voussi vous rencontrez des difficultés pour connecter votre Sonos Beam à votre téléviseur, nous vous recommandons de consulter le manuel de l’utilisateur ou de contacter le support technique de Sonos

Quelle application pour Sonos Beam ?

Le Sonos Beam est compatible avec une gamme de services et d’applications de streaming. Vous pouvez accéder à des services de streaming musical populaires tels que Spotify, Pandora, Apple Music et Amazon Music.

Il prend également en charge les applications de streaming vidéo populaires telles que Netflix, Hulu, Disney+, Youtube TV et plus encore.

De plus, vous pouvez utiliser l’application Sonos pour contrôler votre enceinte à distance ou configurer des commandes vocales avec Amazon Alexa.

De nombreuses options sont disponibles pour tirer le meilleur parti de votre expérience Sonos Beam

Le Sonos Beam est-il livré avec un support mural ?

Non, le Sonos Beam n’est pas livré avec un support mural. Cependant, il existe plusieurs solutions de montage tierces qui peuvent être achetées séparément si vous le souhaitez. En outre, la barre de son est conçue pour s’adapter à n’importe quel type d’écran

Test Sonos Beam Gen 2

la barre de son compacte de Sonos se met au Dolby Atmos

POINTS FORTS

Restitution sonore chaleureuse, mais équilibrée.

Profondeur des graves excellente pour une barre de son sans caisson.

Excellente précision des médiums et aigus, sonorité claire et ouverte.

Spatialisation virtuelle horizontale ample et enveloppante.

L’écosystème audio connecté Sonos, complet et mature comme aucun autre.

Compatibilités AirPlay 2, Chromecast, Alexa, Google Assistant…

