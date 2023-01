Test Home Cinéma Sonos : Mon Avis sur le Système multiroom

J’ai réalisé le Test Home Cinéma Sonos chez moi

Le home cinéma est un terme utilisé pour désigner l’ensemble des équipements et installations qui permet au particulier de profiter d’un meilleur confort sonore et visuel.

Celui-ci est particulièrement similaire au confort d’une salle de cinéma. Il en existe une panoplie sur le marché et le home cinéma Sonos figure parmi les meilleurs.

Il s’agit d’un système de Audio multiroom que vous devez découvrir à tout prix.

J’ai installé le système dans mon salon sans trop de difficultés avec l’application Sonos Smartphone. j’ai fait la configuration du Home Cinéma Sonos assez facilement.

Toutes mes enceintes se son correctement connectés au Wifi

La mise en place d’un Sonos home cinéma requiert le respect des étapes spécifiques.

Choisir une bonne barre de son Sonos pour créer un Home Cinéma chez soit

L’amélioration la plus radicale que vous puissiez apporter au son de votre téléviseur consiste à investir dans une barre de son Sonos.

Cela vous offrira une performance audio immersive exceptionnelle avec une large scène sonore, des dialogues nets et des basses percutantes.

Cependant, il faut préciser que Sonos propose plusieurs options en matière de barres de son : sonos ray, sonos beam et sonos arc. Il vous revient alors de déterminer celle qui convient le mieux à votre espace.

En outre, notez que les Sonos Ray, Beam et Arc sont toutes simples à installer. Tout au plus, vous n’aurez qu’à brancher le cordon d’alimentation et un autre câble (HDMI ARC ou eARC) selon la barre de son et vos connexions TV. Ensuite, téléchargez simplement l’application gratuite Sonos S2 et suivez les instructions étape par étape pour terminer la configuration.

Ajouter un caisson de basses Sonos pour un maximum son

Après la barre de son, vous devez penser à ajouter un caisson de basses. Sonos propose désormais à la fois le Sonos Sub Mini et le Sonos Sub (Gen 3) comme options de subwoofer.

Le caisson de basse offre du réalisme à votre expérience audio. De par leur conception, les subwoofers Sonos sont conçus pour supporter également la charge des fréquences les plus basses de vos autres haut-parleurs.

Connecter des enceintes sonos en Wifi ou RJ45

Si vous souhaitez vous immerger complètement dans l’audio home cinéma qui vous parvient sous tous les angles, vous aurez également besoin d’une paire de haut-parleurs arrière.

Une fois couplés dans l’application Sonos S2, les enceintes recevront automatiquement l’audio de votre barre de son.

En plus des véritables effets sonores, tout comme le subwoofer, les enceintes déchargeront la puissance de traitement des canaux surround de la barre de son.

Ainsi, elles lui permettront de se concentrer uniquement sur les canaux audio restants. Vous remarquerez ces avantages dans toutes les sortes de home cinémas Sonos.

Avantages du home cinéma sonos

Le home cinéma Sonos sans fil présente de plusieurs atouts. Le principal avantage de ce système est que vous n’aurez plus à gérer les problèmes liés aux fils. Ainsi, vous pouvez éviter les difficultés suivantes :

reprendre l’installation lorsque les fils n’atteignent pas l’emplacement d’enceinte souhaité ;

s’inquiéter d’un look désordonné et encombré avec des fils partout ;

passer plus de temps à essayer de dissimuler les fils.

Clair et simple, le Sonos home cinéma sans fil donne à votre espace un aspect plus propre sans nécessiter un travail supplémentaire.

Les appels ne perturbent pas votre musique

La plupart des systèmes de haut-parleurs sans fil diffusent de la musique via une connexion Bluetooth. Cela signifie que votre musique est constamment interrompue chaque fois que vous recevez un SMS ou un appel téléphonique. Avec les systèmes Sonos, la musique est diffusée via une connexion Internet sans fil. Ainsi, vous n’aurez pas à vous soucier des interruptions.

L’ajustement parfait pour n’importe quel espace

Le home cinéma sans fil Sonos s’adapte à votre espace, qu’il soit grand ou petit. Si vos besoins changent à l’avenir, vous pouvez même étendre votre système actuel.

La solution parfaite pour un système audio pour toute la maison

Si vous recherchez un système audio dans votre habitation, le home cinéma Sonos est le bon choix. Vous pouvez synchroniser les haut-parleurs pour diffuser les mêmes morceaux dans toute la maison.

Il est également possible de programmer différentes pièces pour diffuser différentes musiques. Par exemple, vous pouvez danser sur une musique hardcore, pendant que votre adolescent écoute des chansons du dernier film de Disney.

Quel home cinéma sonos ?

Après la connaissance des atouts du home cinéma sonos, il est judicieux de se demander le modèle qu’il faut choisir. En effet, plusieurs options s’offrent à vous. Cela suggère que vous ferez la sélection en fonction du résultat escompté.

Sonos Ray

Si vous disposez d’une pièce de taille moyenne, la Sonos Ray est ce qu’il vous faut. En effet, elle est équipée de port optique et de 4 haut-parleurs internes. Elle convient aux TV ayant jusqu’à 55 pouces. Aussi, notez qu’elle est compatible avec un meuble TV.

Sonos Beam

La Sonos Beam est destinée aux TV qui ont jusqu’à 65 pouces. Elle est dotée de 5 haut-parleurs internes. Elle est notamment recommandée pour les pièces de grande taille. Elle dispose des ports HDMI eARC et est pourvue d’un contrôle vocal intégré. Découvrir l’article sur le Test Sonos Beam sur le site de la revue technique

Sonos Arcs

La Sonos Arc est équipée de 11 haut-parleurs internes. Elle convient aux téléviseurs dont les pouces excèdent 50. Vous pouvez vous en servir dans une pièce de très grande taille. Elle est équipée des ports HDMI Earc et optique. De même, il dispose d’une commande vocale ainsi que deux canaux verticaux dédiés.

Pour profiter des enceintes Sonos, il est important de respecter des positionnements spécifiques. En effet, lorsque vous souhaitez les disposer à proximité d’un mur, vous devez vous assurer qu’il ait assez d’espace entre celui-ci et les enceintes. Pour les grandes enceintes, il faut au moins 5 cm. Mais, pour les petites, privilégiez au minimum 2,5 cm d’espace.

Concernant l’orientation, les enceintes peuvent être placées en horizontale ou en verticale. Néanmoins, retenez que dans le premier cas, vous obtiendrez un son stéréo, et ce sur un large champ sonore. Dans le second cas par contre, vous aurez un son mono. C’est justement pour cette raison que l’orientation horizontale est plus recommandée.

En outre, vous avez la possibilité de lancer le calibrage Trueplay afin que les enceintes s’adaptent aux qualités acoustiques de votre salon. Cela est réalisable, peu importe l’emplacement des enceintes.

Il n’existe aucun moyen direct pour effectuer la connexion de Sonos à la TV. En effet, Sonos ne se connecte pas à la plupart des téléviseurs intelligents. Toutefois, vous avez la possibilité de connecter Sonos au moyen d’une barre de son et vous servir de l’application sonos pour réaliser les configurations. Celles qui sont relatives au son nécessitent l’usage des haut-parleurs de gamme de produits sonos identiques

