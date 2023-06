Démineur Google : Comment Jouer au Jeu Minesweeper | Règles, Conseils et Astuces

Si le joueur clique sur une case contenant une mine, le jeu est terminé et les mines sont révélées, entraînant la défaite du joueur. Le défi consiste à utiliser la logique et les informations fournies par les chiffres pour identifier les cases sûres et les cases potentiellement piégées, sans déclencher une mine.

Le jeu Démineur est souvent joué contre la montre, et le but est d’obtenir le meilleur temps possible en terminant le jeu sans faire exploser de mines.