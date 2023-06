Très populaire, Le Solitaire est un jeu de cartes qui se joue en solo. Il s’agit d’un jeu de réflexion qui consiste à reconstruire un certain ordre à partir d’un placement désordonné.

Grâce à Google, le Solitaire est disponible en version digitale. Il est désormais possible d’y jouer à tout moment et n’importe où. Si cela vous tente, voici comment jouer au solitaire Google 2023.

Comme évoqué ci-dessus, Google a digitalisé le solitaire pour offrir aux joueurs une distraction rapide et facilement accessible. Le jeu du solitaire appartient à la famille des Patiences ou Réussites. Le principe est simple : il faut classer un jeu de cartes par couleur et rang, en commençant par l’as et en terminant par le roi.

L’écran du jeu présente sept piles de cartes sur le tableau et une pile de cartes à piocher.

Pour gagner, il faudra déplacer toutes les cartes vers les quatre fondations en haut à droite de l’écran, en respectant un ordre croissant.

Grâce à l’interface de Google, le jeu est intuitif et facile à jouer même pour les débutants.

Pour jouer au Solitaire sur Google, il faut aller ouvrir Google dans un navigateur web. Ensuite, tapez « Solitaire » dans la barre et recherche et cliquez sur la touche « Entrée » pour lancer la recherche.

Après l’étape de la recherche, vous pouvez démarrer le jeu. En effet, le moteur de recherche présentera une option pour jouer au Solitaire parmi les résultats affichés. Il vous suffira de cliquer sur « Jouer » pour démarrer votre partie de solitaire. Le jeu se lancera dans une toute nouvelle fenêtre du navigateur.

Pour jouer au jeu du solitaire sur Google, vous n’avez pas besoin de faire une installation. Il suffit de faire la recherche sur le moteur de recherche et lancer le jeu. Le plateau de jeu s’affichera avec les cartes déjà placées.

Pour ceux qui préfèrent aux jeux du Solitaire gratuits des versions antérieures de Windows, Microsoft les a rassemblés dans une application dénommée Microsoft Solitaire Collection. Il suffit donc de se rendre sur la page de l’application dans Microsoft Store et de cliquer sur « Installer ». Le jeu du solitaire est téléchargé et installé automatiquement.

Que ce soit en mode virtuel ou pas, le jeu du solitaire se joue avec un paquet de 52 cartes. Pour commencer une partie de réussite, il faut d’abord répartir 28 cartes en 7 colonnes.

La première colonne : une seule carte face visible ;

La deuxième colonne : une carte face cachée et d’une carte face visible ;

La troisième colonne : une carte face visible et 2 cartes cachées ;

La quatrième colonne : une carte visible et 3 cartes cachées ;

La cinquième colonne : une carte visible et 4 cartes cachées ;

La sixième colonne : une carte visible et 5 cartes cachées ;

La septième colonne : une carte visible et six cartes faces cachées.

En ce qui concerne les cartes restantes, elles forment la pioche. Les espaces vides à gauche constitueront les 4 piles initiales du joueur. Elles sont encore appelées piles de Fondation.

Quel est le secret de la réussite ?

Le jeu de solitaire est la réussite la plus populaire. Il s’agit d’un jeu de stratégie. Le but du jeu est de former 4 piles de cartes classées dans l’ordre croissant. Le secret de la réussite c’est la patience. En effet, il peut parfois être difficile de gagner une partie de réussite. Seuls les plus patients et les plus concentrés peuvent y arriver.

Pourquoi jouer au solitaire ?

Le solitaire Google 2023 vous offre une bonne opportunité de vous détendre et de faire travailler votre cerveau. Jouer au solitaire permet aussi d’apprendre la patience ainsi que perdre sans rejeter la faute sur un autre, si ce n’est le hasard.

Quels autres jeux de cartes peut-on jouer seul ?

En dehors du solitaire, il existe d’autres jeux de cartes à jouer seul :

Pyramide solitaire : un des meilleurs jeux de cartes à jouer en solo. Le plateau prend la forme d’une pyramide. Le joueur doit éliminer chaque carte de la pyramide en créant des paires de cartes qui doivent être égales à 13.

Le cube : moins connu que les autres, le cube est un jeu de cartes en solo très intéressant. Sa particularité, c’est qu’il vous fera beaucoup réfléchir.