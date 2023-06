Comment jouer au morpion avec Google ou tic-tac-toe ?

Encore appelé « Tic-Tac-Toe », le jeu de morpion est bien connu dans le monde entier. Aujourd’hui, il peut être joué sur Google.

Voici comment jouer au morpion avec ce moteur de recherche.

Il faut d’abord lancer le jeu. À cet effet, procédez à l’ouverture de votre navigateur web chrome ou edge et accédez au moteur de recherche Google.

Écrivez « morpion jeu » dans la barre de recherche.

Cliquez maintenant sur « Entrée ». Vous le verrez s’afficher sur la page de résultat du moteur de recherche. Il se présente sous la forme d’une grille de morpion (3×3).

Les règles du jeu

Pour gagner une partie, vous devez aligner trois symboles identiques. Vous devez les placer sur une ligne horizontale, verticale ou en diagonale avant que votre adversaire n’y parvienne. Si personne n’arrive à le faire avant que toutes les cases ne soient remplies, alors il n’y a pas de gagnant ni de perdant.

Pour commencer le jeu, vous choisissez votre symbole entre la croix (X) et le rond (O). À cet effet, cliquez simplement sur le bouton qui se trouve en haut du côté gauche de la grille. C’est de ce symbole que vous marquerez les cases de votre choix jusqu’à la fin du jeu. Le second est réservé désormais à votre adversaire.

Il vous est permis de sélectionner votre niveau de difficulté entre le niveau facile, moyen et impossible. Logiquement, plus le niveau est élevé, plus vous réfléchirez pour battre l’ordinateur. Un bouton déroulant est placé en haut du côté droit de la grille. Il vous permet de modifier le niveau de difficulté à votre guise.

Vous devez bien réfléchir avant de placer vos symboles. N’oubliez pas que l’objectif est d’être le premier à placer votre symbole sur une ligne de trois cases. Pour gagner le morpion de Google, commencez toujours par la case centrale, si c’est vous qui devez jouer premièrement. Ainsi, vous aurez plus de chance d’atteindre l’objectif.

Aussi, cela vous permet de bloquer facilement votre vis-à-vis. Il peut arriver que l’ordinateur réussisse à placer deux de ses symboles sur une même ligne. À votre tour, si vous voyez que vous ne pouvez pas encore remporter la partie, bloquez-le. Pour ce faire, placez simplement votre symbole sur la dernière case vide de sa ligne.

Cela vous permet de compléter votre ligne. Vous augmentez donc vos chances de gagner. L’autre astuce est de placer deux de vos symboles sur deux lignes de sorte que l’adversaire ne puisse bloquer qu’une à son tour. Ainsi, à votre tour, vous êtes sûr de remporter la partie. Vous auriez alors créé une situation de double menace.

Quel âge pour jouer au morpion ?

Le morpion ne se joue pas uniquement sur internet. Il peut se jouer sur un damier, sur du sable, sur un papier, etc. L’âge minimum pour commencer à y jouer est de trois ans.

Avec les astuces présentées plus haut, vous avez plus de chance de gagner au morpion. Cependant, vous éprouverez plus de difficulté à battre le morpion impossible de Google. Pour augmenter vos chances, commencez toujours par la case centrale et restez vigilant tout au long de la partie. Anticipez également les mouvements de l’ordinateur.

Qui commence au morpion ?

Cela dépend du symbole choisi. Si vous avez opté pour la croix (X), alors c’est vous qui commencez le jeu. Par contre, en choisissant le rond (O), vous dites à l’ordinateur de commencer la partie. À chacune de vos tours, il vous faut cliquer sur une case non remplie pour y placer votre symbole. L’ordinateur en fera de même.

D’où vient concrètement l’appellation morpion ou tic-tac-toe?

Le présent jeu doit son nom à un insecte parasite qui a pour habitude de se réfugier sous la peau des animaux et des hommes.

Il est aussi connu sous le nom de « pou de pubis », car en réalité, il se loge souvent dans la région pubienne de l’homme.

S’il a gardé ce nom, c’est parce que les croix et les ronds tracés dans les cases ont une forte ressemblance avec les marques que laisse le parasite sur la peau.

un autre jeu pac-man google ou encore le serpent google