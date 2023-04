Conseils pour optimiser vos images avec le lens calibration

La gestion des couleurs sur une image est une tâche indispensable, mais difficile pour de nombreux professionnels de la photographie. Il est pourtant possible de fournir moins d’effort à ce niveau en procédant par étalonnage.

C’est ce qui est qualifié de lens calibration en anglais. C’est une opération qui consiste à modéliser le processus de formation des images pour offrir un meilleur résultat par l’utilisation d’un logiciel spécifique.

Pour savoir comment optimiser vos photos avec le lens calibration, lisez les conseils qui suivent.

Choisir un éditeur pour réaliser l’étalonnage

Pour améliorer ses images avec le lens calibration de façon professionnelle, vous devez choisir un éditeur qui correspond à vos besoins. Ce dernier se servira du logiciel adapté pour réaliser le camera tracking et rendre vos images plus attractives.

Recourir à un professionnel vous permettra non seulement de gagner du temps, mais aussi d’avoir un meilleur résultat. L’éditeur se chargera en effet de réaliser l’étalonnage à votre place.

Il mettra en œuvre ses compétences pour vous offrir la meilleure qualité d’image qui soit. En fonction de vos besoins et de vos objectifs, il créera le style qu’il faut et appliquera les filtres parfaits pour optimiser les images.

C’est un travail qui demande du temps et de l’énergie. Il est donc recommandé de confier une telle tâche à un professionnel du domaine. Si vous souhaitez toutefois y procéder par vous-même, poursuivez donc votre lecture.

Étalonner l’écran en fonction du medium

Lorsque vous voulez optimiser vos images sans l’aide d’un professionnel, vous devez d’abord partir de l’étalonnage adéquat de l’écran de votre ordinateur. C’est une étape qui se réalise différemment selon la destination de la photo.

Si celle-ci est pour le web, votre écran doit alors être calibré de sorte que la luminosité soit à 120 cd/m2 environ. Notez qu’elle ne doit pas être en dessous 100 cd/m2 et qu’elle doit être à 140 cd/m2 au maximum. Tout dépendra de l’environnement dans lequel vous êtes pour réaliser le traitement de l’image.

Si la destination de la photo est l’impression, le calibrage se fera différemment. Le transfert des pixels est bien plus délicat que cela en a l’air. Il s’agit ici de réduire la lumière de l’écran (jusqu’à 80 cd/m2) et développer la photographie. Le but est de compenser le manque d’éclat sur l’image à obtenir.

Vérifier l’équilibre des teintes et des couleurs

Il est important de vérifier l’équilibre des teintes et des couleurs avec les logiciels d’étalonnage que l’on a à sa disposition. Le résultat obtenu peut parfois paraitre fade à la fin, raison pour laquelle il est important d’y veiller afin de trouver le parfait équilibre.

Avec les niveaux de saturation et de vibrance, vous pouvez équilibrer les teintes ainsi que les couleurs des images. La vibrance est ce qui permet de personnaliser la photo. La saturation, quant à elle, sert à intensifier les couleurs. Il vous revient de modifier l’image à votre convenance pour trouver le bon équilibre des teintes et des couleurs.

Surtout, n’hésitez pas à nuancer les couleurs pour faire des tests ou pour faire une création unique. Faites appel à votre côté créatif en vous servant des paramètres qui sont à votre disposition. Le plus important est de pouvoir obtenir un bon résultat à la fin.

Ajouter des effets visuels

L’ajout des effets visuels est une étape importante qui est souvent utilisée pour l’étalonnage de vidéo. Elle peut également être réalisée sur des images pour l’obtention d’une meilleure qualité. Ici, il s’agit de personnaliser les photos à votre goût pour lui donner un résultat incroyable.

Pour cela, il vous suffit d’insérer ces effets visuels avec des niveaux de clarté afin de rendre l’image plus nette. Vous pouvez aussi ajouter de nouvelles textures pour obtenir un effet « waouh » !

Si vous avez l’intention de donner une allure dramatique à votre photo, vous devez simplement baisser la luminosité ou la tendre vers la couleur bleue. Si vous comptez faire ressortir un sentiment de joie par contre, vous devez vous assurer que les effets visuels à ajouter éclairent l’image.

Cette étape dépend en effet de l’émotion que vous souhaitiez faire passer à travers vos images et ce sont les niveaux de contraste qui peuvent faire toute la différence

Corriger les défauts sur l’image

En vous focalisant sur les diverses modifications à faire sur les images, il arrive que certains détails vous échappent. Il peut s’agir des ajustements de contrastes ou d’autres opérations qui permettront de renforcer la qualité des photos.

Pour commencer, cherchez à isoler ces zones gorgées de défauts afin de mener des corrections précises. De cette façon, vous pourrez réduire le risque de déséquilibre sur vos images. Les défauts peuvent en effet porter atteinte à la qualité des fichiers si vous n’y prêtez pas attention.

Ainsi, vous devez augmenter le contraste ou la luminosité sur ces parties sélectionnées en appliquant un simple level. Vous pouvez aussi vous servir des logiciels dont vous disposez pour venir à bout de ces défauts.

Quelle que soit la méthode que vous choisissez, le plus important est de corriger les détails qui peuvent entraver la qualité de l’image.

Choisir le bon format

Le format d’une image est également une étape importante pour réussir le lens calibration. Voici les différents formats qui existent :

Le JPEG

Les images en format JPEG sont des images qui correspondent généralement à des captures d’écran. Elles correspondent également à de simples photos. Pour qu’elles soient de qualité optimale, vous devez les compresser. Vous avez aussi la possibilité d’utiliser manuellement les paramètres de qualité afin d’obtenir un fichier de bonne taille et de bonne qualité.

La PNG

La PNG est le format favori des designers. C’est ce format qui est souvent utilisé par ces professionnels pour la conception de logos ou affiches. Il délivre une bonne qualité d’image, mais a une taille volumineuse. Il est possible de l’utiliser à condition de compresser l’image. À défaut, il reste peu recommandable si votre but est l’optimisation de vos fichiers.

Le GIF

Le GIF est le format adapté aux images animées. Celui-ci est utilisé pour ajouter un contenu interactif à une page web ou à un site. Qui parle d’image animée parle de grande taille du format et donc usage peu recommandable. À ce niveau, l’utilisation est possible seulement lorsqu’il s’agit d’une petite animation.

En fin de compte, passer par le lens calibration est la meilleure façon d’optimiser ses images. Avec ces différents conseils, vous avez de quoi améliorer la qualité de vos photos.

