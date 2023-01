AVIS AirPods 3 : Avantages et inconvénients des écouteurs 3ᵉ génération

Disponibles sur le marché depuis le 26 octobre 2021, les AirPods 3 sont au centre de l’attention depuis leur sortie. En effet, cette troisième génération d’écouteurs conserve un format ouvert et hérite des caractéristiques ainsi que du design des AirPods Pro.

Si vous comptez acquérir les AirPods 3, il est indispensable que vous preniez connaissance des avantages ainsi que des inconvénients de ces gadgets.

Dans la suite, on vous en dit plus sur ces écouteurs 3ᵉ génération avec notre avis Aiprod3 simple et efficace

AVIS AirPods 3 : Avantages

Hyper légers, les AirPods 3 ont une myriade d’avantages.

Ce gadget d’Apple est équipé d’un capteur de peau qui coupe automatiquement le son lorsque vous retirez les écouteurs de vos oreilles.

De même, cette technologie rectifie les erreurs de reconnaissance du capteur de proximité. Par ailleurs, les AirPods de la 3e génération sont dotés de nouveaux drives et transducteurs. Ces équipements offrent une meilleure qualité de son au niveau des basses.

De plus, le concepteur a boosté les graves pour combler l’absence d’isolation de bruit. Le son est plus puissant. Grâce à cela, vous pouvez écouter vos fichiers audios en toute quiétude dans les espaces bruyants.

En outre, le plus gros atout des AirPods 3 demeure leurs compatibilités avec l’audio spatialisé. Vous apprécierez cette nouveauté, si vous écoutez des morceaux disponibles exclusivement sur Apple Music. Il est préférable d’avoir recours à l’audio spatial dans un lieu calme. Dans ce cas, il est déconseillé d’utiliser les écouteurs de la 3e génération dans les transports et les lieux publics, car vous n’arriverez pas à remarquer la différence.

Tout comme les AirPods Pro, les AirPods 3 sont équipés d’un tissu mesh acoustique dans chaque écouteur. Celui-ci réduit le bruit du vent pendant que vous prenez des appels. Ainsi, les conversations que vous avez via les écouteurs Apple de la 3e génération sont claires et limpides. Vous aurez comme l’impression d’avoir votre iPhone collé à l’oreille.

Enfin, les AirPods 3 ont 6 heures d’autonomie avec une seule charge et donc une heure de plus que la 2e génération. Il est possible que cette autonomie atteigne 35 heures d’écoute grâce aux 5 cycles de charge figurant dans le boîtier.

Il est possible de jumeler les AirPods 3 avec tous les appareils Apple pour écouter de la musique, regarder des films, écouter des notes vocales et autres.

Par exemple, si vous comptez jumeler vos écouteurs avec un iPhone, un iPad ou un iPod Touch, rendez-vous dans les réglages pour activer le Bluetooth.

Ensuite, ouvrez le boîtier de vos AirPods et positionnez-le près de votre appareil. Enfin, suivez les inscriptions qui apparaissent sur votre écran et cliquez sur « OK ».

Dans le cas où vous comptez jumeler vos écouteurs avec l’Apple Watch, vérifiez si la dernière version de watchOS est installée. Par la suite, activez le Bluetooth dans les réglages et touches AirPods sur l’écran Bluetooth pour les connecter.

Par ailleurs, il est également possible de connecter les AirPods de la 3e génération avec le Mac. Pour y parvenir, vérifiez d’abord si la dernière version de Mac OS est installée sur l’appareil. Ensuite, ouvrez le boîtier et placez-le près de votre Mac. Cliquez sur le bouton de configuration figurant derrière le boîtier et maintenez votre doigt dessus jusqu’à ce que le voyant d’état clignote en blanc. Activez le Bluetooth de votre appareil et choisissez votre AirPods dans la liste des appareils. Cliquez enfin sur connecter.

Quelle différence entre les AirPods 3 et AirPods Pro ?

En matière de design, d’autonomie et de fonctionnalités, les AirPods 3 et les AirPods Pro ont un grand nombre de points communs.

Cependant, ces deux écouteurs de la marque Apple présentent quelques différences. D’abord, comparativement aux AirPods Pro, les écouteurs True Wireless 3e génération n’ont pas d’embouts en silicone. Ces gadgets ne sont donc pas intra-auriculaires.

De plus, la qualité de son des AirPods 3 laisse à désirer, alors que celle des AirPods Pro est excellente. Il convient aussi de souligner que la dernière génération d’écouteurs Apple n’a pas un mode de réduction de bruit active. Elle ne propose pas non plus l’isolation.

Quel est le meilleur entre les AirPods Pro et les AirPods 3 ?

Bien que les AirPods Pro et les AirPods 3 aient le même design, ils ne s’égalent pas. Selon l’avis des spécialistes en technologie, les AirPods Pro sont les meilleurs écouteurs que vous puissiez vous procurer. Cependant, les AirPods 3 ont d’excellentes performances et une batterie puissante. De plus, ils sont résistants à l’eau. Toutefois, ils n’ont pas d’annulation de bruit. Si cela ne vous intéresse pas, il est préférable que vous achetiez la version moins chère.

Il existe une différence de prix de 80 euros entre les écouteurs de la 3e génération et les écouteurs Pro. Ainsi, si vous souhaitez avoir de bons écouteurs à un prix raisonnable, les AirPods 3 sont le meilleur choix.

Pour charger vos écouteurs, vous devez les placer dans votre boîtier. Le boîtier vous permet de recharger totalement et plusieurs fois vos AirPods pendant que vous êtes en déplacement. Pour que vos AirPods 3 ne se déchargent pas, vous devez les placer dans le boîtier quand vous ne les utilisez pas. Avant de charger vos écouteurs, vous devez charger votre boîtier de charge MagSafe ou votre boîtier de charge sans fil à l’aide d’un tapis de charge certifié Qi ou d’un chargeur USB pour iPhone ou iPad.

Lorsque vous placez vos AirPods 3 dans le boîtier et que le couvercle est ouvert, vous aurez une idée sur l’état de la charge, grâce au voyant. Dans le cas où les écouteurs ne sont pas dans le coffret, le voyant indique son état de charge. Lorsqu’une lumière verte apparait, cela signifie que le boîtier est complètement chargé. Par contre, quand la lumière est orange, cela signifie que la charge est partielle.

Pourquoi les AirPods 3 clignotent en rouge ?

Lorsque l’autonomie de votre batterie est au rouge, les écouteurs de la marque Apple émettent un voyant orange.

Vous devez ainsi mettre vos AirPods en charge en les plaçant sur l’étui de chargement.

Dans le cas où le boitier est déchargé, rechargez-le avec un tapis certifié Qi.

Le voyant rouge peut également signifier un problème de connectivité nécessitant la réinitialisation des AirPods.

En principe, il est impossible de charger les AirPods sans boîtier. La seule solution s’offrant à vous est de charger la boîte. Par la suite, celle-ci chargera les AirPods. Lorsque vous perdez votre boîtier, vous devez en racheter un autre. Il est aussi possible de localiser l’étui.

En revanche, en utilisant un câble de charge avec connecteur Lightning, vous arriverez à charger vos AirPods sans boîtier. Vous pouvez également avoir recours à une station d’accueil de charge pour charger chaque AirPod individuellement.

Avis Airpods3 des clients interrogés

exemple avec les avis sur les écouteurs Airpod 3 des personnes qui l’utilisent ?

Un client satisfait a écrit :

“Je viens d’acheter les nouveaux AirPod 3s et ils sont incroyables ! La qualité du son est tellement meilleure que celle de mon ancienne paire d’écouteurs. Les basses se sont nettement améliorées et il n’y a pratiquement aucun décalage dans la lecture. Je suis également très impressionné par la durée de vie de la batterie : même après plusieurs heures d’utilisation, ils tiennent toujours le coup bien. Hautement recommandé !”

Un autre client a partagé :

“J’utilise les AirPods depuis quelques semaines maintenant et je suis très impressionné ! La clarté du son est formidable, le design est élégant et moderne, et ils sont confortables à porter. Les connecter à mon téléphone a également été très facile. Ils ont définitivement l’une des meilleures qualités sonores dans leur gamme de prix”. J’ai un avis positif pour les airpods 3° génération

Un troisième client a déclaré :

“J’utilise les AirPod 3s depuis quelques mois maintenant et ils sont aussi bons que je le pensais. La qualité sonore est excellente, l’autonomie de la batterie est impressionnante et ils sont très confortables à porter. Je recommande vivement ces écouteurs !” Je donne une note positive avec un avis 5 étoiles sur les Airpods 3

