Comment démarrer une activité de photographe en 2023 ?

Durant ces dernières années, votre travail sédentaire vous fatigue de plus en plus et vous rêvez d’indépendance, de rencontre et de moment de partage ?

Vous avez un penchant pour la photographie mais vous ne savez pas comment vous lancer pour de bon dans cette activité ?

Cet article est pour vous ! Regardons ensemble comment lancer son activité de photographe en 2023 !

Devenir photographe

Bien que en soit, tout le monde peut prendre une photo avec son smartphone, faire de bonnes photos n’est pas à la portée de tous. Faire les choses et faire les choses correctement est bien différent, de nos jours il faut bien comprendre que la différence entre un amateur et un pro se situe dans le résultat obtenus par le visuels de vos photos. C’est pour cela qu’il faut commencer par vous équiper d’un bon appareil photo et ne pas vous contenter de votre téléphone.

Vous connaissez peut-être déjà les bases de la photo, comment cadrer, comment jouer avec les ISO, la colorimétrie etc… Mais maîtrisez-vous tous les réglages nécessaires pour un bon rendu ?

Un professionnel de la photo ne cesse de se former durant toute sa vie, c’est une des raisons quil fait qu’il est bon dans son activité ! Il faudra donc après l’achat de votre appareil, vous former auprès de professionnels de la photographie.

Formation Photographe

On ne devient pas photographe professionnel du jour au lendemain, il faut en effet vous former pour apprendre à réaliser de belles photos. Prenez le temps de vous familiariser avec votre appareil avant de rentrer en formation. Trouvez des formations en lien avec le domaine que vous souhaitez proposer à vos clients.

Photographe de mariage, photographe de famille, naissance ou encore grossesse et animal ! Il existe de nombreuses activités chez les photographes qu’elles soient réservées au particuliers comme celles citées précédemment ou aux professionnels, avec des photographes portraits, d’entreprise ou encore d’architecture.

En plus de savoir manier votre appareil photo correctement, il faudra vous former à divers logiciels de retouche photo et composition. Mais savez-vous que vous pouvez avoir des aides financières pour ces formations ?

Faire financer ma formation photographe

Et oui il est possible d’avoir des aides pour commencer votre nouvelle activité. En fonction de votre statut actuel, vous pouvez aller demander conseils auprès du pôle emploi si vous n’êtes pas encore déclaré en activité, ils pourront aussi vous aider à déterminer vos tarifs d’indépendant.

Si vous êtes déjà en micro entreprise vous pouvez utiliser vos cotisations FAF, il s’agit d’une taxe que vous payez à chaque déclaration à l’URSSAF, qui vous permet de demander des aides au financement de diverses formations. En tant que photographe vous dépendez en 2023 du FAFCEA, Rapprochez vous de l’organisme en allant sur leur site qui est très bien fait et vous annonce tous vos droits assez clairement.

Enfin si vous êtes déclaré en tant qu’artiste auteur, dans ce cas là, il faut aller du côté de l’AFDAS, mais il faut avoir déclaré déjà un assez gros chiffre d’affaires pour prétendre à une aide de leur part !

Photographe une passion avant tout !

Vous l’aurez compris avant de vous lancer en tant qu’indépendant, il y a un peu de travail à réaliser. Mais le plus important et qu’il faut être un passionné ! Ne vous lancez pas dans cette activité si vous n’avez qu’un peu d’attrait pour la photo en général et que tata Colette vous dit que les photos que vous lui envoyez pas Messenger sont belles.

Il faut une véritable passion et un peu de talent pour commencer cette activité. De plus, il existe de nombreux styles dans la photographie, et ceux-ci sont différents en fonction de votre choix de travailler avec des pro ou des particuliers.

Par exemple, vous ne proposez pas des photos de style bohème pour des photos de portrait de grosse entreprise. Il s’agit donc de trouver aussi un style de photo qui vous plait et que vous souhaitez travailler en fonction de votre cible.

Trouver des clients en tant que photographe

Le plus dur est maintenant de trouver des clients, à vous de jouer en travaillant votre carnet d’adresse, vos amis et proches pour jouer sur la recommandation dans un premier temps. Nous vous recommandons aussi de très rapidement mettre en place un site internet et de travailler votre référencement.

Ne faites pas l’erreur de faire un site galerie et de vous en servir comme d’un portfolio, il faut l’utiliser en tant qu’apporteur d’affaires et le faire référencer dans votre secteur géographique et votre activité.

Enfin le dernier conseil que nous pouvons vous communiquer est de ne pas lâcher votre travail tant que votre chiffre d’affaires de photographe ne décolle pas au-dessus de 20k€. Ne vous mettez pas en difficulté financière alors que les temps vont être de plus en plus durs dans les mois/années à venir !