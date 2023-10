Comment faire des tests de vitesse de votre connexion Internet ?

Votre connexion vous paraît trop lente et vous voulez connaître son débit ? Mieux, vous désirez vérifier si la vitesse de connexion promise par votre opérateur est bien celle dont vous bénéficiez ? Dans l’un ou l’autre des cas, sachez que vous ne pourrez obtenir une réponse sûre que si vous procédez à un test de vitesse. Découvrez ici comment le réaliser.

Qu’est-ce qu’un test de vitesse de votre connexion Internet ?

Proposé généralement à titre gratuit, un test de vitesse de connexion Internet désigne un service de mesure du débit de votre connexion. Grâce à ce diagnostic, vous avez une meilleure idée de la latence puis des vitesses d’envoi et de téléchargement de votre connexion.

Ainsi, vous connaissez avec exactitude la vitesse à laquelle vous naviguez et par ricochet la qualité de votre connexion Internet. Un tel test s’effectue sur tous les types de connexion. Que vous ayez donc le câble Ethernet, la ligne ADSL ou la fibre optique, vous pouvez le réaliser.

Comme énoncé à l’entame, ce test vous sera utile pour vérifier si votre connexion est lente ou non. De même, il vous permet de vous assurer que le débit de vitesse de connexion précisé par votre fournisseur internet dans le contrat correspond à celui que vous avez.

Quels sont les avantages et inconvénients des différents types de connexion ?

Il existe plusieurs types de connexions internet. Bien que certains soient plus appréciés que d’autres, vous devez savoir qu’ils possèdent chacun des avantages et inconvénients.

La fibre optique

Comparativement à ce que pensent de nombreux consommateurs, la fibre optique n’est pas chère. Le coût d’achat de ses câbles s’avère le même que celui des fils de cuivre. De plus, contrairement à ces derniers, les câbles de fibre optique sont plus minces et plus légers.

Ils sont de ce fait capables d’offrir les meilleures performances en termes de connexion. Vous bénéficiez en réalité d’une vitesse de 180 000 à 200 000 km/s. Celle-ci fait rarement l’objet de perte de signal, même dans les zones reculées.

Outre cela, les câbles de ce type de connexion sont capables de vous servir pendant plus d’une centaine d’années. Pour ce faire, vous devez bien les protéger, car ils se cassent facilement.

De plus, ce sont des fils qui ne peuvent être installés qu’au sol (généralement pas dans les airs) et dont l’installation s’avère onéreuse. Par ailleurs, si vous devez utiliser la fibre optique pour couvrir un large espace, il vous faudra un répéteur.

L’ADSL

Sur le territoire français, l’ADSL est la technologie la plus déployée. De ce fait, la probabilité que vous y soyez éligible est grande. Avec simplement un modem à brancher à votre câble électrique, vous pouvez déjà bénéficier de la connexion internet.

Ce qui veut dire que l’installation de l’ADSL ne s’avère pas coûteuse. C’est une technologie qui tend à disparaître. D’ailleurs, l’expansion du réseau téléphonique traditionnel est à l’arrêt. De plus, les câbles ADSL se font peu à peu remplacer par ceux de la fibre optique.

En dehors de tout cela, nous devons ajouter que la qualité de la connexion n’est pas vraiment satisfaisante avec l’ADSL. Comme ses câbles sont en terre depuis des années, ils ont du mal à déployer de belles performances.

Le GSM

Avec le GSM, toutes vos données de communication sont stockées sur une puce appelée carte SIM. Cette dernière est amovible. Grâce à sa capacité à être retirée, vous pouvez changer de téléphone sans perdre aucune information.

Il faut que l’appareil que vous allez vous procurer dispose d’une fente suffisamment grande pour accueillir la SIM. De plus, l’envoi des données avec ce type de connexion est sujet à une très grande lenteur.

Néanmoins, avec le GSM, vous bénéficiez d’une bonne qualité de couverture. C’est un réseau disponible dans le monde entier.

Le satellite

Pour bénéficier de l’internet par satellite, vous n’avez pas à vous lancer dans des travaux importants. Avec seulement l’installation de la parabole, vous avez déjà votre connexion. Cette dernière fait l’objet d’un débit rapide et est accessible sur tout le territoire.

Elle est cependant partagée entre les différents abonnés. Ce qui veut dire que l’utilisation de la connexion par un consommateur peut affecter son débit à votre niveau.

De plus, le temps de latence de la connexion par satellite est 10 fois plus élevé que ce que proposent les technologies terrestres. Il est en réalité de 650 millisecondes.

S’ajoute à tout cela le coût d’accès à la connexion. Il est deux à trois fois plus important que celui des autres technologies.

Pour tester la vitesse de votre Wi-Fi, vous devez utiliser un speedtest. Il s’agit d’un outil qui fonctionne en ligne.

Lorsque vous lancez son fonctionnement, il récupère à l’aide d’un algorithme les données relatives à la latence, le débit descendant et celui montant de votre connexion afin de vous donner leur mesure.

Quel est le meilleur test de débit internet ?

Le meilleur test de débit internet est Speedtest. Mis au point par Ookla, c’est la solution la plus populaire pour mesurer la vitesse d’une connexion internet.

Elle est proposée sous forme d’application à télécharger et également sous l’aspect d’un site web (Speedtest.net).

Est-ce que 100 Mbps c’est bien ?

Une connexion internet est qualifiée de haut débit lorsque sa vitesse est d’au moins 30 Mb/s. De ce fait, une vitesse de 100 Mbps peut être considérée comme bien.

Pour réaliser un speedtest, vous devez vous rendre sur l’interface de l’outil que vous avez choisi. Sur la page de la solution, vous allez trouver un bouton vous demandant de lancer ou de démarrer le test. Vous devez cliquer sur ce bouton.

À partir de cet instant, le testeur va examiner les capacités de latence, d’envoi et de téléchargement de la connexion de l’appareil via lequel vous vous êtes connectés. Vous constaterez d’ailleurs à ce moment qu’il y a une sorte de boussole en action.

Au bout de quelques secondes, l’outil va s’arrêter et vous fournir les résultats obtenus.

Que faire pour assurer la fiabilité du speedtest ?

L’appareil dont vous vous servez pour réaliser le speedtest doit être connecté au routeur ou au modem. Outre cela, vous devez interrompre tout ce qui pourrait nécessiter l’usage de la connexion.

Il faudra donc que vous déconnectiez tous vos appareils connectés, que vous fermiez les fenêtres de votre navigateur web, de même que vos programmes de messagerie.

Si malgré toutes ces précautions, les résultats du test de débit ne vous semblent pas satisfaisants, vous pouvez changer d’outil de test, mettre à jour l’appareil d’usage ou redémarrer le routeur.

Quelle est la bonne vitesse de connexion internet ?

La bonne vitesse de connexion internet doit être comprise entre 100 et 200 Mbps.

Pour savoir si vous avez une bonne vitesse de connexion, vous devez d’abord réaliser un test de débit. Lorsqu’une fois le résultat obtenu, vous constatez que le débit descendant est au-delà de 30 Mbps, alors vous pouvez considérer que votre connexion est bonne.

Est-ce que 1000 Mbps c’est bien ?

La fibre optique, la connexion la plus populaire en ce moment, propose un débit allant de 500 Mbit/s à 1 Gbit/s. Avec une telle vitesse, vous pouvez naviguer sur plusieurs plateformes à la fois, télécharger des vidéos, jouer à des jeux en ligne et faire du streaming. Alors, si vous avez un débit de 1000 Mbps, vous pouvez le considérer comme très bien.

Est-ce que 500 Mbps c’est bien ?

Le débit moyen recommandé pour tous les types de connexion confondus est nettement en dessous de 500 Mbps. De ce fait, si vous avez une vitesse de connexion qui est de 500 Mbps au moins, nous pouvons dire que celle-ci est bien.

Les opérateurs internet

En France, il existe plus d’une dizaine d’opérateurs internet. Six d’entre eux apparaissent comme les principaux du marché. Il s’agit de :

Sosh ;

Red by SFR ;

Bouygues Telecom ;

SFR ;

Free;

Orange.

Les autres fournisseurs comme SkyDSL ou encore K-Net sont considérés comme des opérateurs alternatifs.

Quel est le débit moyen des différents opérateurs internet ?

Sur le sol français, la fibre optique constitue la technologie à laquelle s’associent les meilleurs débits. C’est donc sur sa base que nous avons évalué le débit moyen des différents FAI du marché.

Ainsi, en débit montant, nous avons chez :

SFR : 336 Mb/s ;

Orange : 355 Mb/s ;

Free: 375 Mb/s ;

Bouygues : 412 Mb/s.

En débit descendant, nous avons respectivement obtenu chez les opérateurs internet cités plus haut 450 Mb/s, 457 Mb/s, 590 Mb/s et 508 Mb/s.

Quel opérateur internet propose le meilleur débit de connexion ?

En considérant la technologie de la fibre optique, Free est l’opérateur internet fournissant le meilleur débit de connexion. Celui-ci est de 590 Mb/s. Le fournisseur est successivement suivi par Bouygues, Orange et SFR.

Cependant, vous devez noter que cette réponse n’est ni officielle ni unanime. En effet, le meilleur fournisseur internet peut varier selon la zone où vous êtes. Pour savoir donc quel FAI pourrait vous offrir les meilleures performances en termes de connexion, vous pouvez utiliser la carte interactive de l’Arcep.

Elle est disponible sur le site maconnexioninternet.arcep.fr. Une fois sur cette interface, vous n’aurez qu’à saisir votre adresse de résidence pour avoir la réponse.