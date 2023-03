Starlink abonnement France : Internet par satellite de la société SpaceX

Aperçu Nom Prix 1 Info-Presse Médecine Nucléaire - Abonnement 12 mois 232,00 € 2 Info-Presse Médecine Nucléaire - Abonnement 24 mois 464,00 € 3 Info-Presse Médecine Nucléaire - Abonnement 12 mois 146,00 € 4 Info-Presse Médecine Nucléaire - Abonnement 12 mois 153,00 €

Internet par satellite tout savoir sur l’abonnement Starlink en France

À une époque où Internet fait partie intégrante de la vie quotidienne de millions de personnes, la diversification des offres est devenue un enjeu majeur.

Fondée en 2002 par Elon Musk, SpaceX est l’un des leaders mondiaux de l’astronautique et du vol spatial. L’un de ses services phares est Starlink, un ambitieux projet de fourniture d’accès Internet par l’espace.

Depuis 2020, cet ambitieux projet a vu le jour et fournit Internet aux pays de l’hémisphère nord. Mais le géant de l’aéronautique prévoit de proposer progressivement ledit service dans de nombreux pays de l’hémisphère sud à l’horizon 2025. On vous dit tout sur Starlink, son fonctionnement et les modalités d’abonnement en France.

Internet par satellite : de quoi s’agit-il ?

Avant d’aborder les modalités d’abonnement à Starlink en France, il est nécessaire de comprendre préalablement de quoi il s’agit concrètement.

Starlink est le nom d’un service et d’un réseau de satellites déployés par SpaceX. Le service proposé est la fourniture, sur terre, d’un accès Internet qui passe par l’espace à travers un immense réseau de satellites. L’objectif de ce service est d’apporter Internet à tous les endroits du globe, notamment ceux qui ne sont pas couverts par la fibre ou la connexion ADSL. Mais comment ça marche ?

Starlink fonctionne grâce à une constellation de satellites. À ce jour, environ 3 000 appareils sont déjà en orbite autour de la terre.

À l’horizon 2025, SpaceX prévoit approximativement 12 000 satellites fonctionnels.

Les échanges de données entre ces milliers d’appareils placés entre 350 et 550 km de haut permettent de fournir une connexion de qualité avec un temps de latence relativement réduit.

En pratique, les différents satellites communiquent entre eux grâce à des liaisons laser. Ensuite, grâce à un système d’antenne appelé réseau à commande de phase, ils transmettent des données à différentes stations de base (ou points de relais) qui transmettent à leur tour les données aux paraboles clients.

Avantages et inconvénients de l’Internet par satellite Starlink

Starlink présente de nombreux avantages. Conformément à son objectif de base, il permet aux personnes situées dans des zones non couvertes par la fibre ou la connexion ADSL de bénéficier d’Internet. Aussi, il représente un concurrent crédible aux fournisseurs Internet traditionnels qui monopolisent un marché en pleine expansion. À terme, cette diversité permet d’améliorer la qualité des services ainsi que les offres des uns et des autres.

Ce service a tout de même quelques limites. Le premier est la couverture. Pour l’instant, Starlink ne couvre pas toutes les zones inaccessibles aux fournisseurs Internet traditionnels. En 2023, seuls l’hémisphère nord et quelques pays de l’hémisphère sud sont couverts. En France, malgré une couverture a priori complète, certaines zones restent inéligibles. Il est d’ailleurs nécessaire de vérifier la couverture de sa région avant de souscrire à un tel abonnement.

Cependant, cette couverture devrait être complète dans quelques années après le déploiement de toute la constellation de satellites.

Le second inconvénient majeur est le prix du service. L’Internet par satellite est nettement plus couteux que l’Internet traditionnel. Ce service n’est donc clairement pas adressé à tous les types de consommateurs.

Starlink est-il autorisé en France ?

La question de la légalité de Starlink est assez délicate. Depuis le 10 mai 2021, le service Starlink est disponible en France. Mais le 5 mars 2022, il a perdu ses fréquences hertziennes à cause d’une procédure judiciaire liée à l’impact environnemental de l’utilisation de millions de satellites.

Toutefois, depuis le 3 juin 2022, Starlink a retrouvé ses fréquences hertziennes et bénéficié d’une nouvelle autorisation de l’Arcep. Ce service est de ce fait parfaitement légal en France.

Abonnement Starlink France

Depuis la nouvelle autorisation de l’Arcep, le nombre d’abonnés Starlink en France a connu une évolution significative.

Le cout de l’abonnement Starlink

À son lancement en France, Starlink coutait environ 657 euros au premier mois. Ce prix prenait en compte :

le cout du matériel (499 euros) ;

le cout de l’expédition et de dossier (59 euros environ) ;

et l’abonnement mensuel (99 euros par mois).

Aujourd’hui, Starlink coute 687 euros au premier mois. Ce prix comprend le prix du matériel qui est de 637 euros et le prix de l’abonnement mensuel qui est de 50 euros.

Ce prix ne représente que l’offre de base. De nombreuses évolutions peuvent être observées. Par exemple, en février 2023, SpaceX a décidé de mettre en place de nouvelles tarifications. Dès avril de la même année, le prix du service pourrait augmenter pour les abonnés les moins bien desservis aux USA. Pour l’instant, il n’y a aucune information sur une éventuelle modification des tarifs en France.

Par ailleurs, la compagnie prévoit également la création de services particuliers tels que l’Internet par satellite pour les navires ou pour les avions.

Quel est le débit de Starlink ?

Le débit Internet annoncé par Starlink varie de 50 à 200 Mbit/s pour les offres publiques avec un pic à 500 Mbit/s pour les entreprises.

Cependant, des tests réalisés par certains particuliers, il ressort que le débit observé est relativement bas dès les premiers jours d’utilisation avec une vitesse d’environ 50 à 60 Mb/s. Toutefois, il a connu une brusque évolution après quelques jours avec un pic de 302 Mb/s.

Il faut noter que ces fluctuations ne sont guère surprenantes. Le lancement de plus de satellites, l’installation de stations sur terre ou encore l’amélioration progressive des équipements devraient permettre d’optimiser le débit de base et de fournir une couverture plus importe selon les régions.

La souscription à un abonnement Starlink se fait sur le site web du service. Pour le faire, vous devez avant tout vous assurer de la couverture de votre zone par les services Starlink. Si votre adresse postale est couverte, remplissez le formulaire, passez commande et procédez au paiement. Le délai de livraison varie d’une à deux semaines à partir de la date de la commande, en fonction de la région.

En général, les kits Starlink contiennent une parabole et un trépied qu’il suffit de poser au sol et d’orienter vers une zone dégagée. L’installation n’est donc pas particulièrement difficile. Au besoin, il est possible d’utiliser l’application Starlink pour trouver une zone parfaite