Comment se connecter à France Connect : Connexion, avantages et inconvénients

Vous avez de la peine à retenir vos identifiants et mots de passe ?

Si vous utilisez régulièrement des sites comme ameli.fr, impots.gouv.fr ou Alicem, vous serez ravi de découvrir France Connect et d’utiliser ce dispositif pour des démarches en ligne plus simples.

Apprenez ici tout ce qu’il y a à savoir sur France Connect.

Qu’est-ce que France Connect ?

France Connect est un système d’identification et d’authentification mis en place par l’État français pour simplifier l’accès aux services en ligne proposés par les administrations et les organismes publics. France Connect peut être décrit comme un service public « tout-en-un ».

À quoi sert France Connect ?

Vous pouvez utiliser France Connect pour vous connecter à plusieurs services en ligne avec un identifiant et un mot de passe uniques, plutôt que d’en mémoriser une multitude. France Connect couvre ainsi plus de 1400 services en ligne. Vous pouvez vous y connecter pour déclarer une naissance, déclarer vos impôts, vous faire enregistrer sur les listes électorales, obtenir votre passeport, changer d’adresse, demander le certificat d’immatriculation de votre véhicule ou faire une déclaration de cession.

Avantages et inconvénients de France Connect

France Connect simplifie grandement l’accès aux services en ligne. Le dispositif retient vos informations (date et lieu de naissance, sexe, nom et prénom) et vous épargne le tracas de les renseigner à chaque nouvelle connexion. Par ailleurs, France Connect utilise des protocoles de sécurité fiables pour protéger les données personnelles des utilisateurs. Celles-ci ne sont pas conservées et vous recevez une notification par e-mail à chaque nouvelle connexion.

Si vous recevez une notification vous informant d’une connexion dont vous n’êtes pas l’auteur, vous pourrez vérifier votre historique de connexions. Vous pourrez consulter la liste des sites sur lesquels vous vous êtes rendu via France Connect avec le jour et la localisation. Il ne vous restera plus qu’à signaler la brèche de sécurité le cas échéant.

Inconvénients de France Connect

Il est vrai que France Connect est simple, commode et sécurisé ; cependant, ce dispositif présente également quelques inconvénients. Pour commencer, il est nécessaire de posséder une connexion Internet stable pour pouvoir l’utiliser correctement. Aussi, plusieurs utilisateurs ont signalé qu’ils rencontraient des difficultés pour se connecter à certains services en ligne.

Tout d’abord, vous ne pouvez vous connecter via France Connect que sur un site qui dispose du bouton France Connect. Vous n’aurez alors qu’à cliquer sur ce bouton (« S’identifier avec France Connect ») et à vous connecter par l’intermédiaire d’un compte que vous possédez déjà auprès de l’une des 6 administrations suivantes : impots.gouv.fr, ameli.fr, l’Identité numérique La Poste, Mobileconnect et moi, msa.fr ou Alicem. Attention : Il est très important que votre compte soit enregistré avec votre état civil en conformité avec votre acte de naissance.

Ainsi, pour se connecter à France Connect via Ameli, commencez par vous rendre sur ameli.fr, puis dans l’onglet « Mon compte ameli », cliquez sur le bouton « Connectez-vous ». Vous serez alors redirigé sur une page d’authentification et vous verrez le bouton « S’identifier avec France Connect ». Il vous sera alors demandé de choisir une option de connexion parmi celles citées ci-dessus. Sélectionnez-en une (par exemple, l’Identité numérique La Poste) et renseignez votre identifiant et votre mot de passe.

Une fois que cela sera fait, le système vous reconnaîtra et vous pourrez cliquer sur « Continuer sur ameli » pour valider votre requête de connexion à votre compte privé via France Connect. Vous vous retrouverez alors dans votre espace personnel sur ameli.fr.

Vous ne retrouvez plus vos identifiants France Connect ? Votre compte France Connect est lié aux comptes partenaires du dispositif France Connect : Impots.gouv.fr, LaPoste.fr, Mobileconnect et moi, msa.fr, Alicem ou Ameli.fr. Rendez-vous sur l’un de ces sites et suivez les démarches qui vous seront indiquées pour récupérer votre identifiant et votre mot de passe. N’hésitez pas à contacter le support de l’un de ces sites pour obtenir une aide personnalisée.

Pourquoi je n’arrive pas à me connecter à France Connect ?

Si vous n’arrivez pas à vous connecter à France Connect, cela peut être dû à une mauvaise connexion Internet. Si la qualité de votre connexion n’est pas en jeu, la cause peut être une de celles qui suivent :