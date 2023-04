Quel type de rémunération pour un local guide Google ?

Avec la popularisation de Google Maps et de l’importance des avis en ligne pour les entreprises, le programme de guide local de Google est de plus en plus plébiscité. Les guides locaux sont des personnes qui utilisent Google Maps pour partager des informations sur les lieux qu’ils visitent.

En échange de cette participation, Google offre des avantages, y compris une rémunération pour les guides les plus performants.

Les contributions d’un guide local de Google ne sont pas directement rémunérées par Google. Toutefois, vous pourriez obtenir plusieurs avantages comme la reconnaissance de la communauté Google, les avantages sociaux et les opportunités de réseautage.

En tant que guide, vous pouvez travailler avec des entreprises locales en fournissant des informations sur leurs services. Ce service peut être rémunéré en fonction de l’accord que vous auriez noué avec eux. Notez que chaque entreprise est différente. Les contrats sont donc individuels et Google ne joue aucun rôle dans ces arrangements.

Ainsi, bien que Google ne paye pas directement ses guides, il y a des avantages et des opportunités intéressants à n devenir un.

Autre article :

Quels sont les avantages d’être guide local ?

En plus de la rémunération potentielle, il y a plusieurs avantages à devenir un guide local Google.

En effet, cela vous permet de découvrir de nouveaux lieux et de partager votre expérience avec d’autres personnes.

Vous pouvez gagner des points en ajoutant des commentaires, des photos et des informations sur les lieux que vous visitez.

Ces cotes vous permettent d’accéder à des avantages tels que :

des badges,

des avant-premières,

des invitations à des événements spéciaux et

des offres exclusives.

En outre, en étant un guide actif, vous pouvez améliorer votre réputation en ligne et être considéré comme un expert dans votre zone géographique. Cela peut être utile si vous travaillez dans l’industrie du tourisme ou de l’hôtellerie, de même, si vous cherchez à vous faire connaître dans votre communauté locale.

Par ailleurs, en accédant à un certain niveau de contribution, vous devenez éligible pour la rémunération en tant que guide local. Il faudra envoyer vos informations de paiement au travers de Google Maps. d’un formulaire et attendre que Google vous contacte pour mettre en place des émoluments.

Les avis Google sont une excellente façon de gagner de l’argent en étant un guide local. Certes, les entreprises pourraient vous payer pour des commentaires positifs dans le but d’améliorer leur réputation en ligne, mais Google interdit cette pratique.

En lieu et place, vous pouvez être rémunéré en proposant des avis objectifs et détaillés sur les lieux que vous visitez. Plus vos contributions sont utiles, plus ils ont de chances d’être appréciés par les autres internautes sur Si vous atteignez un niveau élevé en tant que guide local, vous serez éligible aux offres spéciales de certaines structures. Vous aurez à partager vos avis sur leurs produits ou services.

Suggérer de nouveaux lieux qui ne sont pas encore répertoriés sur Google Maps est la meilleure manière d’y parvenir. Si votre contribution est acceptée, vous recevrez des points supplémentaires et pourrez co-animer la communauté en fournissant des informations utiles.

Participer à la correction des données inexactes ou obsolètes sur Google Maps vous aide aussi. Vous contribuez à améliorer la précision des données disponibles pour les internautes.