Comment faire ranker sa chaîne Youtube en 2023 ?

Ca y est le grand jour est arrivé, vous avez décidé de vous lancer sur Youtube, mais vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre.

Vous pouvez être une entreprise ou simplement un particulier, tout le monde peut poster des vidéos sur Youtube, avec une très bonne stratégie de contenu, Youtube peut être un véritable atout pour votre entreprise.

En tant que particulier qui veut partager sa passion en vidéo, cela peut aussi apporter des revenus complémentaires en fin de mois ! Voyons ensemble comment optimiser sa page Youtube et son contenu en 2023.

Choisir un nom de page

La première action à réaliser est de choisir un nom de chaîne. Sachez que Youtube est lié à un compte GMAIL/GOOGLE, mais vous pouvez ouvrir de multiples chaînes avec le même compte mail.

Votre nom de chaîne n’est donc pas forcément votre nom/prénom ou le nom de votre entreprise. A vous de trouver un nom si possible unique et sans ambiguïté sur sa définition.

Par exemple : si vous vendez des pianos de cuisson (vous connaissez sûrement les gros fours avec des plaques de gaz au dessus) évitez de prendre un nom comme : Piano à domicile ! On pourrait croire que vous proposez des cours de musique et pas de vente de pianos de cuisson !

De plus essayez de trouver un nom qui n’est pas utilisé sur d’autres réseaux sociaux ou sur d’autres sites, afin de pas avoir de confusion sur l’entreprise ou la personne que vos FANs vont suivre sur d’autres réseaux !

Optimiser les infos de la chaîne

Lorsque votre chaîne est en place, il est temps de la remplir ! Non pas de vidéos encore, mais bien des informations vous concernant ! Dans l’onglet A propos, vous pouvez retrouver quelques lignes à remplir.

Pensez à y mettre votre site et vos réseaux sociaux, vous pouvez mettre une grande bannière qui remplit la page, montrez en image ce que vous proposez sur cette page !

Créez une photo de profil, cette photo doit être parlante en un coup d’œil, si vous mettez par exemple que votre tête, cela n’explique pas votre contenu ! Essayez de trouver une image ou un logo qui montre très clairement ce que vous faites comme activité.

Enfin, vous avez accès à un paragraphe vous permettant de laisser quelques lignes où vous en profiterez pour vous présenter vous, votre entreprise et ce que vous allez faire sur cette chaîne

Choisir le bon titre de vidéo

Lorsque vous allez mettre en ligne votre vidéo, il est très important de déterminer un titre de vidéo. Chaque bon Youtubeur vous dira qu’il réfléchit au titre de la vidéo avant même de la réaliser, afin d’avoir un contenu travaillé pour !

Après, on ne devient pas expert en 2 vidéos, et on attend pas d’un nouveau venu d’avoir ce réflexe de travail immédiatement. Afin de vous améliorer au fur et à mesure, prenez le temps lors de votre montage pour réfléchir à ce que vous voulez montrer en vidéo et trouvez votre titre à ce moment.

Mais surtout pas une fois la vidéo en ligne car le titre ne pourrait peut être pas refléter réellement son contenu.

Le titre avec la vignette font partie des éléments les plus importants pour avoir un taux de clics intéressants pour votre chaine YT, il faut y passer du temps et de nombreux essais avant de comprendre votre audience et les attentes de celle-ci.

Choisir la bonne vignette

J’en parlais juste au-dessus, après le titre, la vignette est peut-être l’information la plus importante à mettre en place. C’est l’élément déclencheur de clic et c’est la première impression que vous donnez à vos viewers !

Prenez toujours du temps pour celle-ci, quitte à en faire plusieurs versions pour trouver la bonne. Une bonne vignette vous permettra d’avoir un bon taux de clics, ce qui pousse Youtube à vous mettre en avant. Attention à faire une vignette qui va refléter le contenu de votre vidéo et surtout ne mettez pas quelque chose qui va fausser les clics.

Pour prendre un exemple très bête mais concret, vous avez une vidéo qui parle de comment mettre une musique Youtube en sonnerie de téléphone, ne mettez pas une vignette avec une pompom girl en photo, certes vous allez avoir des clics, mais le taux de rebond sera énorme et le temps de visionnage tellement bas que YOUTUBE risque de pas comprendre votre audience et vous mettre mal pour vos prochaines vidéos.

Une bonne vignette est une vignette qui peut susciter le questionnement, l’étonnement ou encore la surprise. Vous pouvez aussi y écrire de l’information complémentaire au titre, mais surtout pas la même chose, vu l’espace réduit disponible, inutile de le gâcher avec une répétition.

Optimiser ses mots clés et sa description (seo)

Nombreux sont les conseils que vous lirez qui vous diront d’optimiser vos mots clés dans la description de la vidéo ainsi que dans les TAGs. Cependant il a été prouvé que cette stratégie n’est plus tellement d’actualité pour faire augmenter la notoriété d’une chaîne.

Prenez le temps pour la remplir d’informations pertinentes, mais n’y passez pas un temps fou, car le gain en sera très minime. Le seul intérêt à remplir cela est si votre vidéo traite d’un sujet très spécifique où le viewer recherche une solution à un problème ou autre.

Par exemple : Une vidéo qui explique comment déboucher des WC avec un furet, là le SEO vous fera gagner des vues, mais pas forcément des FANs, car les viewers viendront principalement pour avoir une réponse à votre problème et non pas pour vous suivre vous ! Ce qui est tout l’inverse d’un Youtubeur Gaming par exemple.

Donc en fonction de vôtre contenu, à vous d’y passer du temps où non.

Le dernier conseils Youtube

Afin de conclure, le meilleur conseil à vous donner est le suivant : Travailler le fond de votre contenu, puis la forme. Sans fond, la forme importe peu pour commencer une chaîne !

Une fois que vous avez le fond, investissez dans un micro cravate pour quelques dizaines d’euros, inutile de prendre une caméra, un bon Iphone 10 ou plus et samsung S fait très bien le travail pour débuter. Puis investissez dans un jeu de lumière pour votre éclairage ! Bonne chance !