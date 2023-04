Icarus Media Digital : la société développant des entreprises B2C et B2B

Western Digital Wds200t3b0c 2tb Hard Disk Ssd M.2 Bleu

Développer des entreprises et des startups de l’idée du projet jusqu’à une situation rentable, c’est la spécialité d’Icarus Media Digital.

La société est spécialisée dans la création et le développement de ces entreprises afin d’améliorer leurs profits et leur rentabilité en un temps record.

Présentation de l’entreprise Icarus Media Digital

Icarus Media Digital est une société irlandaise fondée en 2016 et un acteur du digital capable de créer et propulser des projets technologiques. Les équipes d’Icarus Media Digital basées à Dublin et à Londres sont spécialisées dans le lancement de projets de A à Z, de la conception technique à la promotion marketing du service en ligne.

L’atout majeur faisant la force d’Icarus Media Digital est de mêler les talents de réalisation technique avec les stratégies digitales et commerciales pour apporter le succès à une entreprise. C’est un acteur incontournable de la génération de leads dans les secteurs de la technologie à l’international. La société est capable de mettre en œuvre des projets innovants et ayant pour but de répondre à des problématiques d’aujourd’hui et de demain.

Grâce à ses collaborateurs, Icarus Media Digital est parvenu à créer près d’une dizaine d’entreprises en 7 ans d’activité. Pour réussir cet exploit, la société compte sur plusieurs éléments clés pour assurer la rentabilité de ses projets. Cela passe notamment par l’élaboration d’une stratégie marketing et communication multicanale, mais aussi par le suivi de KPI ou encore la gestion d’un business plan pertinent.

Un portefeuille de projets en B2C et B2B

Pour mener à bien ses projets, Icarus Media Digital est capable de répondre à des besoins en B2C, mais également en B2B. Grâce à ses collaborateurs qualifiés dans différents domaines d’expertise du digital, mais aussi dans la technique et le développement web, Icarus Media Digital est en effet capable de s’attaquer à problématiques variées pour répondre à des besoins spécifiques chez les particuliers ou chez les professionnels.

Icarus Media Digital crée en interne ses propres startups technologiques de A à Z dans le cadre de différents projets. L’expérience de la société installée en Irlande et au Royaume-Uni permet de s’adapter à différents projets avec des cibles ou des enjeux différents.

Avec un rythme soutenu de 2 créations d’entreprises chaque année, Icarus Media Digital parvient à développer des interfaces uniques en s’adaptant aux différentes contraintes. Heureusement, les compétences et l’utilisation d’un stack technologique polyvalent permettent à la société dublinoise de réaliser des sites avec un service performant et un modèle d’affaires rentable peu importe le positionnement et l’audience.

Développement de sites e-commerce pour répondre aux besoins des particuliers

Afin d’élargir le champ de compétence, Icarus Media Digital met en œuvre son expertise pour construire des interfaces e-commerce à destination des particuliers. En effet, les équipes de la société sont parfaitement à même de développer des sites et des plateformes innovantes à l’aide de différentes technologies et de langages informatiques. Icarus Media Digital apporte également un grand soin au format dans lequel est proposé le service, afin que l’expérience utilisateur soit simple, facile et agréable.

Pour créer un projet e-commerce capable de devenir rentable et de générer beaucoup de profits auprès des particuliers, Icarus Media Digital se repose sur son expérience technologique et marketing pour trouver les leviers les plus efficaces sur lesquels agir. L’analyse des données et des comportements utilisateurs est également essentielle dans la création de sites e-commerces B2C afin de générer un maximum de conversions.

Des solutions Saas pour les professionnels

Grâce à ses différentes compétences en interne, Icarus Media Digital dispose également aujourd’hui de solutions logicielles clé en main à destination des professionnels.

L’expertise des équipes technique, produit et marketing chez Icarus ont permis de créer et de développer des produits et des services aboutis pour faciliter la vie des professionnels.

Comme pour les particuliers, l’idée est de proposer des solutions technologiques pertinentes pour répondre à des problématiques concrètes chez les professionnels. L’objectif étant que ces derniers puissent éviter les erreurs, prendre de meilleures décisions et se concentrer sur l’essentiel pour faire croître leur activité principale.