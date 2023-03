Social Media Marketing : 10 conseils sur ce qu’il ne faut plus faire en 2023

Social Media Marketing : Astuces et conseils de ce que qu’il ne faut plus faire en 2023

Avec l’arrivée de la nouvelle année, il est temps de revoir vos stratégies de marketing sur les réseaux sociaux.

En effet, compte tenu de l’évolution constante des plateformes et des comportements des utilisateurs, il est important d’adapter une approche. Dans ce contenu, vous lirez l’essentiel sur ce qu’il ne faut surtout plus faire en matière de Social Media Marketing en 2023.

Vous lirez également 10 conseils pour optimiser votre présence en ligne sur divers réseaux sociaux.

Qu’est-ce que le Social Media Marketing

Commençons par le terme “Social Media” qui n’est rien d’autre que les médias sociaux. Ce terme générique permet de représenter une communauté numérique et interactive. Prenez par exemple Facebook qui est un réseau social qui permet aux utilisateurs de partager des images, des vidéos, etc. C’est aussi le cas de Twitter. Une plateforme populaire qui permet à ses utilisateurs de partager de courts messages et des liens médiatiques. La nature évolutive de ces médias sociaux, combinée à la complexité des algorithmes des moteurs de recherche, crée un environnement en constante évolution.

Le Social Media Marketing consiste à utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir une entreprise, une marque ou un produit. Il permet d’établir la présence d’une entreprise en ligne pour atteindre un public cible. Cependant, ce domaine étant en constante évolution, il exige une compréhension des dernières tendances et stratégies.

Avantages Social Media Marketing

Le Social Media Marketing offre de nombreux avantages pour les entreprises et les marques qui cherchent à se développer en ligne.

Tout d’abord, le Social Media Marketing offre une opportunité unique de renforcer la notoriété de la marque.

En utilisant des stratégies de marketing créatives et innovantes, les entreprises peuvent créer un contenu attrayant et engageant.

Cela leur permet de se démarquer sur les plateformes de médias sociaux.

Si cela est bien fait, la marque sera plus reconnue et pourra donc atteindre un public cible plus large.

Le Social Media Marketing peut être un moyen efficace de générer du trafic vers un site web. En utilisant des stratégies de publicité ciblée et de marketing d’influence, les entreprises peuvent atteindre leur public cible. Cela peut aider à stimuler le trafic vers le site web et à améliorer le référencement dans les résultats des moteurs de recherche.

Le Social Media Marketing peut aider à améliorer l’engagement des utilisateurs. Les entreprises peuvent utiliser des tactiques comme les sondages, les concours et les offres spéciales. Cela leur permet d’encourager les utilisateurs à interagir avec leur contenu et à devenir des ambassadeurs de leur marque.

Pour finir, le Social Media Marketing peut aussi aider des entreprises à étudier la concurrence. En observant et en analysant les médias sociaux de la concurrence, les entreprises peuvent apprendre de nouvelles stratégies rentables.

Inconvénients Social Media Marketing

Malgré les nombreux avantages du Social Media Marketing, il est important de noter qu’il existe également des inconvénients à prendre en compte. En effet, l’utilisation excessive ou inappropriée des médias sociaux peut avoir des effets négatifs sur la réputation de la marque. Notez que les utilisateurs des médias sociaux sont de plus en plus conscients de la publicité. Ils peuvent donc être sceptiques à l’égard des marques qui tentent de se promouvoir de manière trop agressive.

De plus, pour avoir une bonne présence sur les réseaux sociaux, les entreprises doivent avoir constamment du contenu de qualité. Cela nécessite non seulement des ressources, mais une veille constante. Il faut vraiment prévoir des mois, voire des années pour parvenir à une image de marque forte et capable de drainer du trafic.

Pour finir, l’utilisation des médias sociaux peut également poser des problèmes en matière de confidentialité des données. En effet, certaines entreprises sont connues pour collecter des données sur les utilisateurs des médias sociaux. En cas de violation de la confidentialité ou de mauvaise utilisation de ces données, elles peuvent être tenues pour responsables.

10 Conseils sur ce qu’il ne faut surtout plus faire en 2023

Pour la promotion de votre entreprise sur les réseaux sociaux, voici ce que vous ne devez plus faire en 2023.

Ne pas clairement définir sa niche

C’est connu de tous, l’attention sur les réseaux sociaux ne cesse de baisser.

Cela signifie juste que votre fenêtre d’opportunité pour faire bonne impression est courte.

Pour cela, celui qui vient sur votre profil doit clairement savoir :

Votre identité ;

Ce que vous partagez ;

Ce que vous apportez de nouveau.

Ignorer le contenu vidéo sur les médias sociaux

Vous ne le savez peut-être pas, mais le réseau TikTok a passé la barre du milliard d’utilisateurs mensuels depuis septembre 2021. Vous devez donc utiliser des formats vidéo pour atteindre un plus large public.

La quantité plutôt que la qualité

Si vous êtes dans le domaine du marketing digital, vous savez à quel point il est important de publier fréquemment sur les réseaux sociaux. Cependant, cela ne doit jamais se faire au détriment de la qualité. En effet, les algorithmes des réseaux récompensent plus la qualité que la quantité lorsqu’il s’agit de contenu.

Ne pas vous engager avec votre audience

C’est d’ailleurs l’une des erreurs les plus courantes sur les médias sociaux. Les gens ont tendance à oublier la partie ‘Sociale’ du travail. Pour ne pas tomber dans ce piège, vous devez consacrer du temps à vos followers. Cela passe par les interactions, les réponses aux commentaires, les réponses aux questions directes, etc. Cela permet de développer une audience plus engagée.

Toujours dans le même ordre d’idées, vous devez accepter les commentaires, qu’ils soient positifs ou négatifs. En effet, peu importe votre influence sur votre marché, les commentaires négatifs surviendront toujours. La pire chose à faire est de ne pas y répondre. Tentez toujours d’apaiser les internautes et d’apporter une solution à leur problème.

Poster des contenus sans rapport avec votre public cible

En 2023, si vous désirez avoir une solide présence en ligne, votre stratégie marketing doit prendre en compte les besoins de votre audience. Chaque fois que vous devez faire un post, demandez-vous ce que votre audience peut en tirer. Cela vous aidera par exemple à publier une recette au lieu d’une photo d’un plat de couscous au thon.

Ne pas utiliser les statistiques

Les statistiques sont une sorte de plongée en profondeur de ce qui se passe sur votre compte. Elles vous permettent d’avoir une idée sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Cela vous donne l’occasion de faire des modifications pour atteindre vos objectifs.

Utiliser le même contenu sur tous les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux obéissent à des règles différentes. En effet, chaque réseau social a son algorithme, son type de public, etc. De ce fait, vous devez adapter vos contenus aux différents réseaux sociaux. Une erreur populaire consiste à créer un contenu et à simplement le partager sur tous les réseaux sociaux. Il est donc important de passer du temps sur les réseaux pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas.

Ne pas utiliser les réseaux sociaux pour vendre

Peu de personnes le savent vraiment : les réseaux sociaux sont puissants pour vous aider à vendre vos produits ou services. Certains réseaux ont même déjà été configurés de façon à conclure des ventes directement sur la plateforme. Pour utiliser cette force, il vous faut juste :

Un moyen d’attirer l’attention des clients potentiels ;

Une offre convaincante ;

Un moyen sécurisé de paiement.

Ne pas collaborer avec des influenceurs

L’excuse de budget pour travailler avec des influenceurs n’est pas valable en 2023. Il existe sur internet de nombreux micro-influenceurs qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Ils vous permettent de générer une puissante preuve sociale, car ils sont plus authentiques et accessibles.

12 conseils Social Media Marketing à réaliser sur les réseaux sociaux en 2023 ?

Voici des conseils à suivre pour promouvoir votre activité sur les réseaux sociaux.

Conseils à faire LinkedIn

Les émoticônes et les émojis sont très appréciés dans les publications. Ils permettent d’augmenter le confort de lecture et sont capables de susciter plus d’émotion et même d’engagement. Cependant, il est important de savoir comment les utiliser. Évitez les émojis vulgaires ou violents. De plus, évitez de dépasser quatre émojis par ligne.

Intégrer vos liens externes dans un commentaire. Cette plateforme fait des efforts pour retenir les utilisateurs le plus longtemps possible. De ce fait, l’algorithme n’apprécie pas vraiment les liens externes, surtout ceux qui pointent vers votre site. De ce fait, de nombreux experts mettent en garde contre les liens dans les publications. Toutefois, pour drainer du trafic, vous pouvez insérer vos liens dans les commentaires.

Vous pouvez republier du contenu existant. La plupart des gens trouveraient bizarre de republier le contenu d’autres marques. Pourtant, il s’agit d’une stratégie qui a donné par le passé et qui continue de donner des résultats. Elle est connue sous le nom de ‘Curation de contenu’. En choisissant de republier du contenu de qualité sur d’autres sites de notoriété, vous pouvez toucher un plus grand public. Bien entendu, vous ne devez pas abuser de cette astuce.

Recyclez vos publications : qui n’a jamais manqué de temps ou d’inspiration pour créer du contenu ? Si c’est votre cas, pourquoi ne pas recycler vos publications ? Pour utiliser cette stratégie, vous pouvez reposter une publication en ajoutant une question pour vos lecteurs. Vous pouvez également ajouter une image ou une nouvelle vidéo. Inutile de vous mettre en garde contre l’abus de cette stratégie.

Profitez de toutes les fonctionnalités de ce réseau social. Twitter a beaucoup changé depuis sa création. De sa version de base, à sa version d’aujourd’hui, seul le logo est resté intact. Au fil des ans, Twitter a ajouté de nombreuses fonctionnalités pour rendre l’expérience utilisateur unique. Cela vous donne l’opportunité de créer du contenu de qualité et de toucher plus de personnes. L’astuce est d’essayer toutes les fonctionnalités. Il s’agit des salles audios sous forme de podcasts, des communautés, etc. Vous pourrez ainsi décider d’adopter un outil qui vous aide dans l’atteinte de vos objectifs.

Utilisez Twitter Ads : saviez-vous qu’il est possible de faire de la publicité sur Twitter ? Le réseau social vous permet de créer des campagnes publicitaires pour atteindre plus d’utilisateurs avec votre contenu. En d’autres termes, vous pouvez faire la promotion de vos tweets. Si vous pensez que cela pourrait vous aider à atteindre vos objectifs, n’hésitez surtout pas.

Conseils à faire Instagram

Faites vos publications au bon moment : chaque utilisateur d’Instagram passe en moyenne 30 minutes par jour sur la plateforme. Pendant ce temps, il sera exposé au contenu le plus récent et le plus pertinent, selon les algorithmes du réseau social. Alors, comment voulez-vous atteindre votre cible en publiant la nuit alors qu’ils sont actifs entre 9h et 10h du matin ? Vos heures de publications doivent donc être définies en fonction des habitudes de vos abonnés.

Publiez des réels : Instagram tente de se rapprocher de TikTok avec le format Réel. Il s’agit de courtes vidéos pour transmettre rapidement un message. Selon HootSuite, ce format de vidéo attire plus de vues que les vidéos standards. De plus, les Réels s’affichent dans les recommandations. Cela leur permet d’avoir une plus grande portée.

Conseils à faire TikTok

Créez un contenu vidéo amusant : le court format est parfait pour s’amuser. Si vous ne l’avez encore jamais essayé, c’est le moment de vous laisser tenter par ce type de contenu. N’ayez surtout pas peur. Créer des blagues sur TikTok n’a rien de compliqué. Il vous suffit de regarder ce que font les influenceurs et les adapter à votre secteur d’activité.

Établir des partenariats avec les influenceurs : avec TikTok, un contenu peut devenir viral en un clin d’œil. Ceux qui comprennent bien l’algorithme n’ont donc pas eu trop de mal à se créer une bonne communauté. Pour atteindre vos objectifs, vous pouvez profiter de ce levier et établir des partenariats avec des influenceurs.

Conseils à faire YouTube

Utilisez les influenceurs : il s’agit d’une méthode efficace pour promouvoir votre marque. Le partenariat avec les influenceurs est un parfait moyen pour générer du trafic vers les sites. Cela peut également vous aider à renforcer la crédibilité de votre entreprise. Toutefois, faites attention à sélectionner les influenceurs qui créent du contenu de qualité pour votre niche.

Créez des jeux-concours : les jeux-concours vous permettent de créer du buzz autour de votre marque. Vous pouvez créer une loterie qui encourage votre audience à partager vos contenus pour espérer gagner des lots. Grâce à cette stratégie, vous pouvez profiter d’une grande exposition sur YouTube et augmenter vos ventes.