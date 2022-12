Comment mettre une musique YouTube en sonnerie de téléphone ?

Configurer une musique YouTube en sonnerie de téléphone

L’une des meilleures façons de personnaliser votre téléphone est de définir une musique YouTube comme sonnerie.

1. Ouvrez l’application YouTube sur votre appareil ou allez sur youtube.com dans votre navigateur Web et recherchez la chanson que vous voulez utiliser comme sonnerie

2. Lorsque vous avez trouvé la chanson souhaitée, appuyez sur les trois points verticaux (—) à côté de son titre, puis sélectionnez “Partager” dans le menu qui s’affiche.

3. Dans le menu de partage, sélectionnez “Copier le lien” et collez ce lien dans un éditeur de texte tel que Notepad ou WordPad

4. Copiez l’URL de ce vidéo vers un site de téléchargement de fichiers comme SaveFrom.net ou Y2Mate.com

5. Une fois le téléchargement terminé, localisez le fichier MP3 téléchargé sur votre appareil et transférez-le dans la bibliothèque musicale de votre téléphone

6. Ouvrez l’application Paramètres de votre appareil et accédez à Son > Sonnerie

7. Choisissez votre chanson dans la liste des sonneries disponibles et définissez-la comme sonnerie par défaut

Et voilà, c’est fait ! Votre musique YouTube est maintenant définie comme la sonnerie de votre téléphone. Profitez-en !

Les 8 meilleurs sites pour télécharger de la musique gratuitement

Crédit : Lee Campbell / Unsplash. SoundCloud. ReverbNation. Jamendo. Free Music Archive. YouTube Studio. SoundClick. Audiomack.

1. Allez sur YouTube et recherchez la vidéo dont vous voulez extraire l’audio

2. Copiez l’URL de la vidéo dans la barre d’adresse de votre navigateur

3. Ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur et allez sur convert2mp3.net ou un autre site web similaire qui peut convertir les vidéos YouTube en format de fichier MP3

4. Collez l’URL de la vidéo dans le champ de conversion de ce site, puis cliquez sur “Convertir” et attendez quelques secondes pendant qu’il traite votre demande

5. Une fois le traitement terminé, cliquez sur “Télécharger” à côté du fichier MP3 converti et enregistrez-le sur votre ordinateur (ou à l’endroit de votre choix)

6. C’est fait ! Vous avez réussi à extraire l’audio d’une vidéo YouTube sans aucun logiciel. Profitez de votre nouveau fichier MP3 !

7. Si vous voulez extraire le son de plusieurs vidéos, répétez les étapes ci-dessus pour chacune d’elles

1. Ouvrez YouTube et recherchez la chanson ou l’artiste que vous souhaitez télécharger

2. Copiez l’URL de la vidéo dans la barre d’adresse de votre navigateur

3. Ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur et allez sur convert2mp3.net ou sur un autre site web similaire qui peut convertir les vidéos YouTube au format MP3

4. Collez l’URL de la vidéo dans le champ de conversion de ce site, puis cliquez sur “Convert”et attendez quelques secondes pendant qu’il traite votre demande

5. Une fois le traitement terminé, cliquez sur “Télécharger” à côté du fichier MP3 converti et enregistrez-le sur votre ordinateur (ou à l’endroit de votre choix)

6. Vous avez terminé ! Vous avez réussi à télécharger de la musique de YouTube. Profitez de votre nouveau fichier MP3 !

7. Si vous souhaitez télécharger plusieurs chansons ou vidéos, répétez les étapes ci-dessus pour chacune d’entre elles.

8. Une fois que vous avez terminé de télécharger toutes les chansons, vous pouvez créer une liste de lecture ou les transférer sur votre appareil de musique portable. Profitez-en !

1. Ouvrez YouTube et recherchez la chanson que vous souhaitez utiliser comme sonnerie

2. Copiez l’URL de la vidéo dans la barre d’adresse de votre navigateur

3. Ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur et allez sur convert2mp3.net ou un autre site web similaire qui peut convertir les vidéos YouTube au format MP3

4. Collez l’URL de la vidéo dans le champ de conversion de ce site, puis cliquez sur “Convertir” et attendez quelques secondes pendant qu’il traite votre demande

5. Lorsque le traitement est terminécliquez sur “Télécharger” à côté du fichier MP3 converti et enregistrez-le sur votre ordinateur (ou à l’endroit de votre choix)

6. Utilisez un programme d’édition audio comme Audacity ou Adobe Audition pour couper/modifier la chanson afin qu’elle ne dure que quelques secondes

7. Une fois le montage terminé, exportez la chanson au format M4R pour les iPhones ou MP3 pour les téléphones Android

8. Copiez la sonnerie sur votre téléphone et définissez-la par défaut dans le menu des paramètres de votre appareil

9. Vous avez terminé ! Vous avez réussi à créer une sonnerie personnalisée à partir de la musique YouTube. Profitez-en !

Quelle application pour télécharger musique sur YouTube ?

TubeMater est une application pour télécharger de la musique et des vidéos MP3 et MP4. TubeMater vous offre une application pour télécharger de la musique et des vidéos à partir de YouTube et vous offre également le téléchargeur Android pour convertir des vidéos au format souhaité.

Source : https://www.synonyme-du-mot.com/les-articles/comment-mettre-une-musique-de-youtube-en-sonnerie-de-telephone

Bien que YouTube ne donne pas de moyen officiel pour enregistrer une vidéo au format audio, il existe diverses solutions de contournement qui vous permettent de télécharger de la musique ou de l’audio à partir d’une vidéo YouTube. Dans cet article, nous allons vous apprendre comment faire d’une vidéo YouTube votre sonnerie.

Source : https://www.journaldufreenaute.fr/comment-faire-dune-video-youtube-votre-sonnerie-en-2022/

Autres articles :