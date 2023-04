Entreprises : Voici les idées de gadgets technologiques personnalisés à utiliser pour 2023

Voici des gadgets technologiques personnalisés à utiliser en 2023

L’utilisation des gadgets technologiques personnalisés est une stratégie de marketing efficace pour les entreprises. Ces solutions sont des cadeaux promotionnels qui aident les entreprises à améliorer leur image de marque, leur visibilité et à fidéliser leurs clients.

Dans cet article, nous allons vous présenter les idées de gadgets technologiques personnalisés que vous pouvez utiliser pour votre entreprise en 2023.

Les stylos connectés personnalisés

Les stylos connectés sont de plus en plus prisés, en particulier chez les personnes qui prennent beaucoup de notes ou dessinent régulièrement. Ce sont des solutions connectées qui peuvent être utilisées pour numériser instantanément les notes prises à la main et les transférer sur un ordinateur ou un téléphone portable.

Les stylos connectés personnalisés peuvent être gravés avec le nom de votre entreprise ou votre logo, ce qui en fait un excellent choix de cadeau pour les employés et les clients. Vous pouvez également opter pour les objets personnalisables fournis par IGO Objets.

Les porte-clés connectés personnalisés

Les porte-clés connectés sont d’excellentes solutions pour garder vos clés organisées et les retrouver facilement en cas de perte. Une fois personnalisés, ils peuvent être équipés de différentes fonctions, comme un localisateur de clés, un tracker de fitness ou un dispositif de sécurité pour la maison.

Par ailleurs, les porte-clés connectés peuvent également être personnalisés avec le nom de votre entreprise ou votre logo, offrant une excellente opportunité de marketing. Aussi, en cliquant ici, vous pouvez trouver tout ce qu’il vous faut.

Les t-shirts connectés personnalisés

Les t-shirts connectés personnalisés peuvent être utilisés pour promouvoir votre entreprise de manière unique et innovante. Ces t-shirts peuvent être équipés de capteurs qui affichent des messages sur le t-shirt en fonction de l’emplacement ou de l’activité de l’utilisateur.

De plus, ces accessoires peuvent être équipés de fonctions telles que la surveillance de la fréquence cardiaque ou la mesure de la température corporelle. Il est possible d’y imprimer le nom de votre entreprise ou votre logo pour une promotion efficace. Sur cet autre article, vous pouvez trouver des solutions davantage intéressantes pour affiner votre communication.

Les lunettes connectées personnalisées

Les lunettes connectées personnalisées constituent une autre idée de gadget technologique personnalisé à expérimenter en 2023. Ces lunettes sont équipées d’un ordinateur miniature qui affiche des informations telles que les messages, les rappels de rendez-vous ou les instructions de navigation sur les verres.

Elles peuvent également être utilisées pour prendre des photos et des vidéos. En termes de personnalisation, vous pouvez y intégrer l’affichage du nom de votre entreprise ou de votre logo.

Les AirPods personnalisés

Si vous cherchez une idée de gadgets publicitaires innovante, les AirPods personnalisés vous présentent une solution géniale. En effet, les écouteurs sans fil sont pratiques pour les appels téléphoniques et l’écoute de musique.

En personnalisant les AirPods avec le logo de votre entreprise, cela permet de la rendre plus mémorable et de renforcer l’image de marque que vous promouvez. Justement, il est possible de les personnaliser avec une gravure laser sur le boîtier de chargement ou directement sur les écouteurs.

Les coques de téléphone personnalisées

Les coques de téléphone personnalisées constituent une idée de cadeau d’entreprise simple et efficace. Il est possible de vous en procurer auprès des fournisseurs, puis de les personnaliser avec le logo de l’entreprise ou un design unique pour chaque employé, ou encore vos clients fidèles.

Ainsi, les coques de téléphone sont pratiques pour protéger les téléphones portables tout en renforçant la présence de votre boîte.

Les montres connectées personnalisées

Les montres connectées sont des gadgets très utiles pour les personnes qui ont besoin de rester connectées à leur téléphone portable tout au long de la journée. Elles peuvent recevoir des appels, des messages, des notifications et peuvent également être utilisées pour surveiller la santé et l’activité physique.

En personnalisant les montres connectées avec le logo de votre société, vous pouvez créer un cadeau promotionnel élégant et pratique qui sera apprécié par vos clients.

Les chargeurs sans fil personnalisés

Les chargeurs sans fil sont des gadgets pratiques pour recharger les téléphones portables sans avoir à utiliser de câbles. Ils peuvent être utilisés à la maison, au bureau ou en déplacement, ce qui les rend très utiles pour les personnes qui ont besoin de recharger leur téléphone portable régulièrement.

Lorsque vous optez pour la personnalisation, puis la distribution d’un tel gadget, vous donnez non seulement un coup de pouce à votre promotion, mais vous apportez également de la valeur supplémentaire à votre clientèle.

Les adaptateurs pour ordinateur portable personnalisés

En investissant dans la personnalisation des adaptateurs pour ordinateur portable, vous pouvez créer un cadeau promotionnel pratique et utile qui sera apprécié par votre clientèle.

En réalité, ces gadgets ont la particularité d’être très utiles pour les personnes qui voyagent fréquemment. Ils permettent de charger un ordinateur portable à partir d’une prise électrique, ce qui est essentiel pour les personnes qui ont besoin d’utiliser leur ordinateur portable pendant de longues périodes de temps.

Les souris d’ordinateur ergonomiques personnalisées

Les souris d’ordinateur ergonomiques ont la particularité d’offrir aux utilisateurs le maximum de confort espéré devant un écran d’ordinateur. En clair, elles sont très utiles pour les personnes qui travaillent sur un ordinateur toute la journée. De manière pratique, elles permettent une navigation facile et précise sur l’écran, ce qui est essentiel pour une efficacité optimale.

Il serait donc fort astucieux d’offrir une telle solution comme gadget personnalisé à vos clients ou à votre personnel au cours de cette année.

Les haut-parleurs pour ordinateur personnalisés

Très pratiques pour les personnes qui écoutent de la musique ou regardent des vidéos sur leur ordinateur, ces haut-parleurs offrent une qualité sonore supérieure à celle des haut-parleurs intégrés aux postes. De cette manière, l’expérience d’écoute et de visionnage proposée est grandement meilleure. Vous avez alors tout intérêt à explorer une telle idée de gadget en cette année.

Pour conclure, en utilisant des gadgets technologiques personnalisés, les entreprises peuvent améliorer leur image de marque, leur visibilité et fidéliser leurs clients. Et les idées de gadgets technologiques personnalisés présentées dans cet article peuvent les aider à atteindre ces objectifs.