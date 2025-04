Comment choisir le meilleur smartphone Blackview ? : caméra thermique, performances élevées, robuste et innovant

4.9/5 - (10 votes)

Meilleur smartphone Blackview : Informations, fabrication et nouveautés

Le monde des smartphones robustes a vu l’émergence de nombreuses marques proposant des appareils performants et durables. Parmi elles, Blackview se distingue par une gamme de produits particulièrement résistants tout en étant abordables.

Cet article explore les meilleurs modèles de Blackview, la fabrication de la marque, ses dernières sorties ainsi que des astuces pour transférer vos photos.

Quel est le meilleur des Blackview ?

Choisir le meilleur smartphone Blackview dépend en grande partie de vos besoins spécifiques, que ce soit pour des activités professionnelles ou des aventures en plein air. Voici quelques modèles remarquables qui répondent à divers critères de performance et de durabilité.

Blackview BV9800 Pro

Ce modèle est réputé pour sa caméra thermique intégrée, idéale pour les professionnels travaillant sur des chantiers ou pour les amateurs de randonnée. Il présente également une bonne résistance avec une certification IP68 et IP69K, garantissant une protection efficace contre l’eau et la poussière.

Batterie de longue durée (6580 mAh)

Caméra principale de 48 MP

Écran Full HD+ de 6,3 pouces

Blackview BL9000

Pour ceux cherchant un équilibre entre robustesse et fonctionnalités haut de gamme, le modèle Blackview BL9000 est un excellent choix. Ce smartphone combine performances élevées et design robuste.

Écran de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

avec un taux de rafraîchissement de Mémoire RAM de 12 Go et stockage interne de 512 Go

et Batterie de 8800 mAh

Qui fabrique la marque Blackview ?

Blackview est une marque qui appartient au groupe chinois Shenzhen Doke Electronic Co., Ltd., fondé en mars 2013 par Xu Ming (David Xu). La société se concentre sur la création de smartphones robustes et durablement conçus, tout en s’engageant à offrir des technologies avancées et innovantes.

Fabrication et R&D

L’entreprise dispose de plusieurs usines et centres de recherche en Chine, où sont conçus et fabriqués ses appareils. Ces installations modernes permettent à Blackview de maintenir des standards élevés de qualité et d’innovation, répondant aux exigences croissantes du marché mondial des smartphones.

Quel est le dernier Blackview sorti ?

Le dernier modèle Blackview à avoir captivé l’attention du public est le Blackview BL9000. Offrant des spécifications impressionnantes, ce nouveau venu dans la gamme des smartphones robustes est conçu pour ceux qui ne veulent pas sacrifier les performances au profit de la durabilité.

Transférer des photos depuis un smartphone Blackview vers un PC est une opération simple et rapide si vous suivez les bonnes étapes. Voici comment procéder :

Utilisation du câble USB

La méthode la plus directe consiste à utiliser un câble USB :

Branchez votre smartphone Blackview à votre PC via un câble USB.

à votre PC via un câble USB. Sur le smartphone, sélectionnez “Transfert de fichiers” lorsqu’une notification apparaît.

Accédez à l’explorateur de fichiers de votre PC et recherchez le dossier correspondant à votre appareil.

Naviguez jusqu’au dossier DCIM où sont stockées vos photos et copiez-les sur votre PC.

Utilisation de Google Photos

Google Photos propose également une solution pratique pour transférer vos photos :

Assurez-vous que Google Photos est installé et configuré sur votre smartphone.

Activez la synchronisation automatique des photos vers le cloud.

Sur votre PC, rendez-vous sur le site web de Google Photos et connectez-vous à votre compte Google.

Téléchargez les photos voulues directement depuis le navigateur.

Utilisation de logiciels tiers

Il existe plusieurs logiciels tiers comme AirDroid ou WiFi File Transfer qui facilitent le transfert de photos sans nécessiter de connexion filaire :

Téléchargez et installez l’application souhaitée sur votre téléphone et PC.

Suivez les instructions fournies par l’application pour connecter les deux appareils.

Sélectionnez les photos à transférer et lancez le processus.

En utilisant ces différentes méthodes, vous pouvez facilement sauvegarder vos souvenirs précieux de manière sécurisée et efficiente.

Avec ses diverses gammes de téléphones intelligents robustes, Blackview répond à des usages variés allant des environnements professionnels exigeants aux aventures personnelles en plein air. Que ce soit pour son modèle innovant Blackview BL9000 ou pour comprendre comment transférer vos photos, Blackview continue de proposer des solutions fiables et résistantes adressant les attentes du marché actuel.